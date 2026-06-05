Chính phủ Hàn Quốc phải vào cuộc

Concert của BTS tại Busan vào giữa tháng 6 đang khiến thị trường lưu trú "nóng" chưa từng thấy, với nhiều khách sạn và nhà nghỉ tăng giá gấp nhiều lần so với ngày thường. Trước làn sóng phản ứng từ người hâm mộ, Chính phủ Hàn Quốc phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát tình trạng này.

Cơn sốt lưu trú

Theo Koreaboo, BTS sẽ tổ chức concert thuộc tour diễn thế giới BTS world tour ‘Arirang’ in Busan vào ngày 12 và 13/6 tại Busan. Sự kiện diễn ra trùng dịp kỷ niệm ngày ra mắt nhóm (13/6), được dự báo sẽ thu hút lượng lớn khán giả trong và ngoài nước.

Công ty quản lý cùng chính quyền thành phố Busan cũng đã chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề để phục vụ người hâm mộ. Tuy nhiên, trước thềm chương trình, Busan lại đối mặt với tranh cãi về tình trạng tăng giá phòng lưu trú.

BTS tổ chức concert thuộc tour diễn thế giới BTS world tour ‘Arirang’ in Busan vào ngày 12 và 13/6 tại Busan.

Trước đó vào tháng 5, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc và Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc đã khảo sát 135 cơ sở lưu trú tại Busan. Kết quả cho thấy giá phòng trung bình trong thời gian diễn ra concert BTS cao gấp khoảng 2,4 lần so với các cuối tuần liền kề.

Trong đó, giá motel tăng khoảng 3,3 lần, còn giá khách sạn tăng khoảng 2,9 lần. Một số cơ sở bị phát hiện nâng giá lên hơn 5 lần so với ngày thường. Có trường hợp phòng có giá khoảng 100.000 won được niêm yết tới 750.000 won, trong khi những phòng thuộc phân khúc 300.000 won tăng lên tới 1,8 triệu won.

Giá phòng trung bình trong thời gian diễn ra concert BTS tại Busan cao gấp khoảng 2,4 lần so với các cuối tuần liền kề.

Bên cạnh tình trạng tăng giá, người hâm mộ còn phản ánh việc đặt phòng đã được xác nhận trước đó bất ngờ bị hủy sau khi lịch concert được công bố. Theo cáo buộc, một số cơ sở lấy lý do quá tải hoặc sửa chữa để hủy đặt chỗ, sau đó bán lại phòng với mức giá cao hơn nhiều lần.

Đây không phải lần đầu concert của BTS tại Busan kéo theo tranh cãi liên quan đến giá lưu trú. Năm 2022, khi nhóm tổ chức Yet To Come in Busan nhằm ủng hộ chiến dịch đăng cai World Expo 2030 của thành phố, nhiều cơ sở lưu trú cũng từng bị chỉ trích vì hủy phòng đã đặt và bán lại với giá tăng gấp hơn 10 lần.

Vấn đề thậm chí từng khiến chính các thành viên BTS lên tiếng. Trong buổi phát sóng trực tiếp sau lễ trao giải American Music Awards ngày 26/5, nhóm đã đề cập đến concert sắp tới tại Busan và bày tỏ sự quan tâm trước những tranh cãi liên quan đến giá phòng.

Chính phủ vào cuộc

Trước thực trạng này, ngày 1/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng các cơ quan liên quan đã thành lập tổ công tác chung nhằm xây dựng cơ chế kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý trong các mùa cao điểm và sự kiện lớn.

Một trong những giải pháp trọng tâm là áp dụng hệ thống khai báo giá trước. Theo đó, các cơ sở lưu trú sẽ phải đăng ký và công khai mức giá áp dụng trong thời gian diễn ra sự kiện lớn.

Nhà chức trách cũng đang xem xét tăng mức xử phạt đối với các hành vi không niêm yết giá, niêm yết sai giá, không bán đúng mức giá đã đăng ký hoặc tự ý hủy đặt phòng của khách. Ngoài hình thức cảnh cáo, các cơ sở vi phạm có thể đối mặt nguy cơ bị đình chỉ hoạt động.

Trước đó, concert miễn phí BTS comeback live: Arirang diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) vào tháng 3 đã thu hút khoảng 50.000 người.

Song song với đó, chính phủ Hàn Quốc dự kiến bổ sung khoảng 1.300 chỗ ở thay thế thông qua việc tận dụng ký túc xá đại học, cơ sở đào tạo công lập, trung tâm thanh thiếu niên và các cơ sở tôn giáo.

Chính quyền thành phố Busan cũng triển khai mô hình homestay cộng đồng, khuyến khích người dân địa phương trực tiếp cung cấp chỗ ở cho du khách nhằm giảm áp lực thiếu hụt phòng trong thời gian diễn ra concert.

Với sức hút toàn cầu của BTS, câu chuyện giá phòng tại Busan hiện không còn là vấn đề riêng của cộng đồng người hâm mộ mà đã trở thành bài toán quản lý du lịch và dịch vụ lưu trú mà chính quyền Hàn Quốc buộc phải vào cuộc giải quyết.

Trước đó, concert miễn phí BTS comeback live: Arirang diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) vào tháng 3 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc.

Trước quy mô của concert trở lại của BTS, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng bố tại trung tâm Seoul lên cấp thận trọng.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, có khoảng 260.000 người có thể tập trung quanh khu vực tổ chức sự kiện. Trước quy mô chưa từng có này, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng bố tại trung tâm Seoul lên cấp thận trọng, đồng thời tăng cường tuần tra, giám sát an ninh và triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp.

Không dừng lại ở công tác an ninh, concert của BTS còn được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã triển khai hàng loạt chiến dịch truyền thông nhằm thu hút du khách quốc tế. Nhiều không gian trải nghiệm, hoạt động văn hóa và điểm hỗ trợ du khách được thiết lập quanh khu vực Gwanghwamun, trong khi các nền tảng du lịch chính thức đồng loạt giới thiệu địa điểm gắn liền với BTS.

Việc chính phủ Hàn Quốc nhiều lần phải vào cuộc để giải quyết các vấn đề phát sinh từ concert của BTS, công tác an ninh đến quản lý giá phòng lưu trú, cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của nhóm nhạc này.

Với khả năng thu hút hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn người hâm mộ cho mỗi sự kiện, BTS không chỉ là hiện tượng âm nhạc mà còn trở thành một nhân tố có tác động đáng kể đến du lịch, kinh tế và hình ảnh quốc gia Hàn Quốc trên trường quốc tế.