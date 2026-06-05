Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng nóng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang

Antiantiart và M-TP Entertainment chính thức lên tiếng về tranh chấp bản quyền trong MV Come My Way.

Antiantiart và M-TP Ent. lên tiếng

Tối 5/6, Antiantiart (AAA) đã phát hành thông cáo báo chí chính thức liên quan đến tranh chấp bản quyền xoay quanh thiết kế bối cảnh trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Đây là động thái mới nhất sau nhiều ngày vụ việc gây tranh luận trong giới nghệ thuật và cộng đồng mạng.

Thông cáo của Antiantiart

Trong thông cáo, Antiantiart khẳng định với vai trò là đơn vị sản xuất MV trọn gói, công ty chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo của dự án. Theo đó, toàn bộ quá trình rà soát, xác minh và sử dụng tư liệu để hình thành các ý tưởng mỹ thuật đều do AAA chủ động thực hiện và độc lập đưa ra quyết định.

Đơn vị này cho biết ngay sau khi tiếp nhận các phản hồi liên quan đến nghi vấn xâm phạm bản quyền, họ đã nhanh chóng trao đổi với nghệ sĩ thị giác Lê Giang qua email. Từ ngày 2/6, Antiantiart cũng chủ động liên hệ bằng cả email lẫn điện thoại, đồng thời đề xuất gặp mặt trực tiếp để làm rõ các vấn đề còn tồn tại giữa các bên.

Song song với quá trình làm việc cùng tác giả của tác phẩm Tàn Chỉ , Antiantiart cho biết đang tiến hành rà soát và phối hợp chặt chẽ với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV Come My Way . Mục tiêu là xác định rõ các yếu tố kỹ thuật, pháp lý liên quan, từ đó tìm ra phương án xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên.

Antiantiart gửi lời xin lỗi đến M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc

Đáng chú ý, trong thông cáo lần này, Antiantiart cũng làm rõ vai trò của Công ty Cổ phần M-TP Talent trong dự án. Theo đơn vị sản xuất, M-TP Talent là bên sử dụng dịch vụ và trao quyền chủ động cho Antiantiart trong việc triển khai cũng như quyết định chuyên môn đối với các hạng mục sáng tạo. Đồng thời, các điều khoản hợp tác cũng yêu cầu Antiantiart phải tuân thủ đầy đủ những quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Với tư cách đơn vị trực tiếp sản xuất MV, Antiantiart gửi lời xin lỗi đến M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc. Công ty cũng cho rằng một số thông tin và nhận định đang quy trách nhiệm trực tiếp cho M-TP Talent và Sơn Tùng M-TP chưa phản ánh đúng quy trình triển khai dự án cũng như vai trò thực tế của các bên liên quan.

Khép lại thông cáo, Antiantiart cam kết sẽ nỗ lực giải quyết vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo và nghệ thuật, đồng thời sẵn sàng thực hiện những nghĩa vụ cần thiết theo các thỏa thuận đã ký kết.

Ngay sau khi Antiantiart công bố lập trường chính thức, M-TP Entertainment cũng chia sẻ lại thông cáo và lần đầu tiên đưa ra quan điểm công khai về vụ việc.

Trong bài đăng, công ty cho biết đã nhận được nhiều sự quan tâm và ý kiến từ công chúng trong những ngày qua. M-TP Entertainment khẳng định đơn vị luôn nhất quán với nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo, quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là yêu cầu mà công ty đặt ra đối với các đối tác và đơn vị hợp tác trong mọi dự án nghệ thuật.

M-TP Entertainment cũng chia sẻ lại thông cáo và lần đầu tiên đưa ra quan điểm công khai về vụ việc

M-TP Entertainment nhấn mạnh đây là sự việc mà công ty “không mong muốn và không lường trước được”. Phía công ty ghi nhận những động thái xử lý từ Antiantiart, đồng thời cho biết đang theo dõi sát sao quá trình làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Công ty cũng kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh trong thời gian các bên tiếp tục trao đổi, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi giá trị sáng tạo luôn được ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ một cách xứng đáng.

Nguyên văn bài đăng của M-TP Ent.:

“ Trong những ngày qua, M-TP Entertainment đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ cũng như những ý kiến từ công chúng liên quan đến sự việc đang được nhắc đến.

Chúng tôi thấu hiểu những băn khoăn của khán giả và trân trọng sự quan tâm mà mọi người dành cho các hoạt động nghệ thuật, cũng như các giá trị sáng tạo trong cộng đồng.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, M-TP Entertainment luôn nhất quán với nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo, quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng mà chúng tôi đặt ra đối với các đối tác, đơn vị hợp tác và nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình triển khai các dự án.

Sự việc đang được đề cập là điều mà M-TP Entertainment không mong muốn và không lường trước được. Chúng tôi ghi nhận thông tin chính thức cũng như những nỗ lực giải quyết từ phía đơn vị sản xuất Antiantiart, đồng thời đang theo dõi sát sao quá trình trao đổi và làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ sự việc.

M-TP Entertainment tin rằng, trên cơ sở tôn trọng các giá trị sáng tạo, thiện chí hợp tác và sự tuân thủ các quy định của pháp luật, các bên sẽ sớm tìm được phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan.

Chúng tôi mong nhận được sự thấu hiểu và bình tĩnh từ công chúng trong thời gian các bên đang tiếp tục trao đổi. Đồng thời, M-TP Entertainment hy vọng mọi giá trị sáng tạo sẽ luôn được ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ một cách xứng đáng.

Trân trọng.”

Nguồn cơn tranh chấp

Vụ việc bắt đầu bùng nổ từ ngày 2/6 khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Hanoi Grapevine đăng tải bài viết đối chiếu, chỉ ra những điểm tương đồng giữa phân cảnh after-credit xuất hiện ở phút 3 phút 55 giây trong MV Come My Way và tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) do nghệ sĩ Lê Giang thực hiện năm 2017.

Chi tiết có sự tương đồng ở phút 3 phút 55 giây trong MV Come My Way và tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ Lê Giang

Theo bài phân tích, nhiều chi tiết như các mảng phù điêu vôi hóa, cấu trúc kiến trúc đổ vỡ quanh chân cột cùng cảm hứng từ không gian đình làng Bắc Bộ có sự tương đồng đáng kể giữa hai tác phẩm, từ đó làm dấy lên nghi vấn về việc sử dụng chất liệu sáng tạo mà chưa có sự cho phép của tác giả gốc.

Rạng sáng 3/6, Microwave Soups đã lên tiếng thừa nhận hình ảnh tác phẩm Tàn Chỉ từng xuất hiện trong moodboard nghiên cứu ban đầu của ê-kíp thiết kế nhưng chưa thực hiện việc xin phép tác giả. Đơn vị này gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Lê Giang cũng như các bên liên quan. Cùng thời điểm, Antiantiart cũng nhận trách nhiệm trong việc chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình thiết kế bối cảnh của đối tác.

Tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang và một cảnh trong MV COME MY WAY của Sơn Tùng bị Grapevine chỉ ra có sự tương đồng.

Trong khi đó, phía Sơn Tùng M-TP và M-TP Talent duy trì im lặng trong nhiều ngày trước khi M-TP Entertainment chính thức đưa ra phản hồi vào tối 5/6.

Cũng trong ngày 5/6, nghệ sĩ Lê Giang đã có những phát ngôn đáng chú ý trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết không chấp nhận những lời xin lỗi được công bố trước đó, đồng thời cho rằng các đơn vị sản xuất đang “đánh tráo khái niệm”. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh Tàn Chỉ là kết quả của quá trình nghiên cứu thực địa kéo dài nhiều năm tại khu vực đồng bằng sông Hồng, có sự tham gia của nhiều chuyên gia văn hóa, xã hội và kiến trúc, đồng thời nhận được sự bảo trợ của Goethe-Institut. Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, Lê Giang cho biết cô lên tiếng vì mong muốn tạo tiền lệ tích cực cho cộng đồng nghệ sĩ trẻ.

Hiện tại, các bên liên quan cho biết vẫn đang tiếp tục đối thoại và làm việc nhằm tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho vụ việc.

Ảnh: FB