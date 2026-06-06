Showbiz có cặp mỹ nhân đến giờ mới tỏa sáng: Giọng hát không đối thủ, nhan sắc đỉnh cao mà flop suốt 10 năm

Màn hòa giọng của đôi mỹ nhân này khiến khán giả hiểu vì sao họ là cặp vocal khiến cả showbiz ghen tị.

Bộ đôi vocal trong mơ của I.O.I gây bão mạng xã hội

Những ngày qua, một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Kim Sejeong và Yoo Yeonjung tại concert kỷ niệm 10 năm của I.O.I bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc.

Trong tiết mục được biểu diễn tại concert vừa diễn ra ở Hàn Quốc, hai main vocal của I.O.I đã có màn hòa giọng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn trên sân khấu, phần thể hiện của Sejeong và Yeonjung nhanh chóng được cắt riêng và lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Đoạn clip viral của Sejeong và Yeonjung

Nhiều khán giả cho rằng việc I.O.I từng sở hữu đồng thời hai giọng ca như Sejeong và Yeonjung là một lợi thế quá lớn, đến mức có người ví von rằng điều đó chẳng khác nào một "đặc quyền gian lận". Không ít bình luận nhận xét đây là tổ hợp vocal mà nếu không cùng xuất hiện trong một nhóm nhạc thì gần như khó có cơ hội được chứng kiến.

Khán giả đặc biệt ấn tượng với sự bổ trợ hoàn hảo giữa hai màu giọng khác biệt. Nếu Sejeong nổi tiếng với chất giọng dày, nội lực, trầm ấm và giàu cảm xúc thì Yeonjung lại sở hữu giọng hát sáng, vang, khả năng xử lý những nốt cao đầy sức mạnh. Chính sự đối lập nhưng hài hòa này đã tạo nên những màn song ca được đánh giá là một trong những điểm mạnh nhất của I.O.I thời điểm nhóm còn hoạt động.

Việc I.O.I từng sở hữu đồng thời hai giọng ca như Sejeong và Yeonjung là một lợi thế quá lớn, đến mức có người ví von rằng điều đó chẳng khác nào một "đặc quyền gian lận"

Từ đoạn clip đang được chia sẻ, nhiều người cũng dành nhiều lời khen ngợi khi Produce 101 mùa đầu tiên khi đã lựa chọn được hai thực tập sinh xuất sắc nhất về thanh nhạc vào đội hình cuối cùng. Không ít ý kiến cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho việc chương trình năm đó sở hữu một trong những dàn thí sinh mạnh nhất lịch sử các show sống còn của Kpop.

Kim Sejeong và Yoo Yeonjung vốn là hai cái tên nổi bật trong nhóm thực tập sinh vocal của Produce 101 năm 2015. Ngay từ những vòng đầu tiên, cả hai đã gây ấn tượng nhờ khả năng hát live ổn định và kỹ thuật thanh nhạc vượt trội so với mặt bằng chung.

Sejeong nhanh chóng trở thành ứng cử viên hàng đầu cho đội hình debut khi liên tục nằm trong nhóm thí sinh được yêu thích nhất chương trình. Trong khi đó, Yeonjung được xem là "vũ khí bí mật" của mùa giải nhờ khả năng lên nốt cao đầy ấn tượng và những màn trình diễn bùng nổ ở các vòng thi quan trọng.

Sejeong

và Yeonjung là hai voal nổi bật của Produce 101 và sau đó cả hai cùng đảm nhận vai trò main vocal của I.O.I

Kết thúc chương trình, Sejeong giành vị trí á quân, còn Yeonjung xếp hạng 11 và trở thành thành viên cuối cùng góp mặt trong đội hình I.O.I. Sau khi debut, cả hai đảm nhận vai trò main vocal và được xem là bộ đôi giọng hát chủ lực của nhóm.

Chính vì vậy, màn tái hợp trên sân khấu concert lần này không chỉ mang lại cảm giác hoài niệm cho người hâm mộ mà còn khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi những màn kết hợp như vậy ngày càng trở nên hiếm hoi sau khi I.O.I tan rã.

Sự nghiệp âm nhạc khiến nhiều fan tiếc nuối

Sau khi I.O.I chính thức kết thúc hoạt động vào đầu năm 2017, Kim Sejeong và Yoo Yeonjung lựa chọn những hướng đi hoàn toàn khác nhau trong sự nghiệp. Đối với Sejeong, cô tiếp tục hoạt động cùng nhóm nhạc gugudan. Tuy nhiên, nhóm không đạt được thành công như kỳ vọng và cuối cùng tan rã vào năm 2020. Dù được đánh giá là một trong những giọng ca xuất sắc nhất bước ra từ Produce 101, sự nghiệp âm nhạc của Sejeong lại không tạo được sức bật tương xứng với tài năng.

Dù được đánh giá là một trong những giọng ca xuất sắc nhất bước ra từ Produce 101, sự nghiệp âm nhạc của Sejeong lại không tạo được sức bật tương xứng với tài năng

Bên cạnh các hoạt động nhóm, nữ ca sĩ cũng theo đuổi sự nghiệp solo và phát hành nhiều sản phẩm riêng như Flower Way, Plant, I'm hay Door. Các sản phẩm này đều nhận được đánh giá tích cực về chất lượng âm nhạc và khả năng thể hiện của Sejeong, nhưng không tạo được sức ảnh hưởng đủ lớn để đưa cô trở thành một ngôi sao hàng đầu ở lĩnh vực ca hát.

Trong khi đó, con đường diễn xuất của Sejeong lại phát triển thuận lợi hơn rất nhiều. Từ School 2017, The Uncanny Counter cho đến Business Proposal, nữ nghệ sĩ liên tiếp ghi dấu ấn qua các vai diễn nổi bật và từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh. Đặc biệt, thành công của Business Proposal đã giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp châu Á.

Sự nghiệp diễn xuất của Sejeong lại gặt hái được vô số thành công

Hiện tại, Sejeong vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật nhưng phần lớn thời gian tập trung cho diễn xuất. Chính điều này cũng khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Trong khi đó, Yeonjung trở lạ hoạt động với vị trí maim vocal của WJSN. Dù sở hữu lượng người hâm mộ ổn định và phát hành nhiều sản phẩm trong suốt những năm hoạt động, WJSN chưa thể vươn lên nhóm đầu của thị trường Kpop như kỳ vọng.

Yeonjung và WJSN hoạt động mờ nhạt

Nhóm có một số ca khúc được khán giả yêu thích và từng giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc, nhưng nhìn chung vẫn thiếu những bản hit đủ sức tạo nên bước ngoặt lớn. Hiện tại, các thành viên chủ yếu tập trung vào hoạt động cá nhân, còn WJSN gần như không còn xuất hiện thường xuyên với tư cách một nhóm nhạc hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh đó, Yeonjung cũng dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực nhạc kịch. Nữ ca sĩ tham gia nhiều vở diễn lớn và nhận được đánh giá tích cực nhờ kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng khả năng biểu diễn sân khấu.

Yeonjung chuyển hướng sang hoạt động ở mảng nhạc kịch

Dù vậy, với nhiều người hâm mộ, cô vẫn là một trong những trường hợp đáng tiếc khi sở hữu giọng hát thuộc hàng xuất sắc nhưng chưa có nhiều cơ hội để tỏa sáng tương xứng trên thị trường âm nhạc.

Chính vì vậy, màn tái hợp của Sejeong và Yeonjung tại concert kỷ niệm 10 năm I.O.I không đơn thuần chỉ là một khoảnh khắc hoài niệm dành cho người hâm mộ. Với nhiều khán giả, đó còn là dịp hiếm hoi để chứng kiến hai trong số những giọng ca xuất sắc nhất bước ra từ Produce 101 cùng đứng chung trên một sân khấu.

Màn hòa giọng ấy cũng khiến nhiều khán giả một lần nữa tiếc nuối cho hai giọng ca xuất sắc như Sejeong và Yeonjung lại không thể trở thành những ngôi sao hàng đầu của thị trường âm nhạc như kỳ vọng cách đây 10 năm.

Ảnh: X