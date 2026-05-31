Ai ngờ nhóm quốc dân “hết thời” lại ngược dòng top 1 cả nước, chịu lỗ vốn để comeback

Nhóm nhạc có màn lội ngược dòng ngoạn ngục sau những nghi ngờ về việc hết thời.

Màn tái hợp kỷ niệm 10 năm của nhóm nhạc nữ quốc dân I.O.I đang trở thành tâm điểm chú ý của làng nhạc Kpop. Trong những ngày đầu phát hành, ca khúc chủ đề Suddenly từng khiến nhiều người lo ngại khi thành tích nhạc số khá chật vật, thậm chí chưa thể tạo dấu ấn rõ rệt trên các bảng xếp hạng.

Thế nhưng chỉ sau loạt sân khấu quảng bá đầu tiên, I.O.I nhanh chóng tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ. Hiệu ứng trình diễn, kỹ năng đồng đều cùng làn sóng hoài niệm từ người hâm mộ đã giúp Suddenly tăng hạng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tính đến 8h00 ngày 29/5 theo giờ Hàn Quốc, Suddenly đã đạt Real-time All Kill đầu tiên khi dẫn đầu toàn bộ các bảng xếp hạng thời gian thực lớn tại Hàn Quốc. Ca khúc giữ vị trí #1 trên Bugs, FLO, VIBE, Genie và MelOn TOP100, giúp I.O.I cạnh tranh trực tiếp với nhiều cái tên thế hệ mới đang gây chú ý như CORTIS hay ILLIT.

Đến ngày 30/5, Suddenly tiếp tục nâng thành tích lên tổng cộng 26 lần Real-time All Kill. Đáng chú ý, I.O.I còn trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong năm 2026 đạt thành tích “roof hit” trên MelOn. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ một ca khúc đạt lượng người nghe đồng thời cao nhất, chạm mức giới hạn tối đa trên biểu đồ thời gian thực của MelOn. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng, I.O.I sẽ duy trì được thành tích này và có thể đạt được Perfect All- kill.

Không chỉ nhạc số khởi sắc, doanh số album vật lý cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Sau giai đoạn đầu khá ảm đạm khi album I.O.I: Loop từng có ngày chỉ bán được 195 bản. Điều này khiến nhóm vấp phải không ít ý kiến mỉa mai rằng đã “hết thời” sau nhiều năm tan rã nay đã vượt mốc 10.000 bản bán ra. Trước phản hồi khả quan từ công chúng, nhóm quyết định kéo dài thời gian quảng bá thêm một tuần so với kế hoạch ban đầu.

Đêm concert đầu tiên của I.O.I cũng đã diễn ra vào tối 29/5 tại Jamsil Indoor Stadium. Nhóm mang trở lại loạt ca khúc gắn liền với thanh xuân của người hâm mộ như Very Very Very , Downpour, In The Same Place hay Whatta Man . Nhiều đoạn fancam nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít khán giả bồi hồi khi chứng kiến các thành viên một lần nữa đứng chung sân khấu sau gần một thập kỷ.

Đằng sau thành tích đang khiến nhiều người bất ngờ là câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc. Trong một chương trình truyền hình mới đây, Chungha và Yeonjung đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn tài chính khi thực hiện dự án kỷ niệm 10 năm của I.O.I.

Chungha tiết lộ màn tái hợp lần này thực chất là một dự án lỗ vốn. Theo nữ ca sĩ, nếu tập trung vào các hoạt động cá nhân, các thành viên sẽ có lợi hơn nhiều về mặt kinh tế. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất đặt giá trị tinh thần lên trên lợi nhuận. Yeonjung cũng chia sẻ rằng cả nhóm đều biết sẽ không kiếm được tiền từ dự án này, nhưng các thành viên vẫn quyết định gạt chuyện tiền bạc sang một bên để cùng nhau trở lại.

Trước đó, Chungha từng cho biết đích thân cô đã phải nhắn tin cho từng thành viên để thăm dò ý kiến. Sau khi nhận được sự đồng thuận, nữ ca sĩ tiếp tục tự mình tìm đến người quản lý cũ của nhóm để nhờ cậy sự hỗ trợ trong khâu tổ chức.

Bản thân mỗi thành viên cũng phải đối mặt với thử thách tự thuyết phục công ty chủ quản hiện tại để được tham gia hoạt động chung. Do những kế hoạch tái hợp trước đây từng nhiều lần dang dở và không thành công, Chungha cùng các thành viên đã đặt toàn bộ tâm huyết và quyết tâm cao độ cho lần trở lại này. Ngay sau khi những câu chuyện hậu trường được hé lộ, đông đảo khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự khâm phục trước tình cảm gắn bó, tinh thần đoàn kết và sự hi sinh của cả nhóm dành cho cái tên I.O.I.

Trong hai ngày 30 và 31/5, nhóm sẽ tiếp tục tổ chức 2 đêm concert còn lại tại Jamsil Indoor Stadium. Sau đó, I.O.I dự kiến mang tour diễn kỷ niệm 10 năm ra thị trường quốc tế với các đêm diễn tại Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), hứa hẹn tiếp tục mang đến những không gian âm nhạc bùng nổ cho người hâm mộ.

Ảnh: X