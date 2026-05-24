Mỹ nhân khai sinh "tiên tử kết màn" chỉ cần 4 giây chiếm trọn spotlight, khuynh đảo cả showbiz mà không thoát cảnh hết thời

Người khai sinh ra khái niệm "Tiên tử kết màn" - Jung Chaeyeon trở lại

Các thành viên của I.O.I đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng khi chính thức có màn tái hợp kỷ niệm 10 năm ra mắt. Trong đó, Jung Chaeyeon là thành viên thu hút sự quan tâm lớn nhất thời điểm hiện tại khi khoảnh khắc kết màn của cô một lần nữa trở nên viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Fancam đang viral Jung Chaeyeon

Ngay sau khi I.O.I mang sân khấu quảng bá cho ca khúc Suddenly lên các show âm nhạc hàng tuần, phân đoạn kết màn của Jung Chaeyeon nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả. Dù thời lượng cất giọng khá khiêm tốn với khoảng 4 giây hát cá nhân, nữ thần tượng vẫn lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc bừng sáng, làm chủ khung hình trong mỗi khoảnh khắc xuất hiện.

Visual sáng bừng khung hình của Chaeyeon

Đặc biệt, chỉ với một nụ cười nhẹ nhàng trước ống kính máy quay giữa làn pháo giấy lúc kết màn, không cần đến những biểu cảm cầu kỳ hay động tác tạo dáng phức tạp, Jung Chaeyeon đã đủ sức tạo ra sức hút lớn và lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội.

Nhiều khán giả lập tức đặt lên bàn cân so sánh khoảnh khắc này với phân đoạn tiên tử kết màn của chính cô vào 10 năm trước. Tại thời điểm tham gia chương trình sống còn Produce 101, sau khi kết thúc tiết mục Into The New World , máy quay đã bắt cận cảnh nụ cười rạng rỡ cùng nhịp thở dốc của Jung Chaeyeon.

Hình ảnh đó nhanh chóng làm bùng nổ toàn bộ cộng đồng người hâm mộ Kpop, đồng thời chính thức khai sinh ra khái niệm tiên tử kết màn. Đây được xem là sự kiện mang tính bước ngoặt, tạo ra một nét văn hóa đặc trưng và trào lưu biểu diễn mới cho toàn bộ các nghệ sĩ Kpop thế hệ sau này.

Ending Fairy của Chaeyeon mới đây

Ending Fairy huyền thoại vào 10 năm trước của Chaeyeon

Tròn một thập kỷ trôi qua, công chúng nhận định phong độ nhan sắc của Jung Chaeyeon trên sân khấu vẫn không hề có dấu hiệu thay đổi so với thời điểm tạo ra trào lưu. Nhan sắc ngày càng mặn mà và dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian của cô khiến nhiều người xem bình luận rằng họ có cảm giác như đang quay trở lại những năm tháng rực rỡ của 10 năm trước. Sức hút từ gương mặt thanh thuần cũng giúp các video fancam cá nhân và những khoảnh khắc khác của Jung Chaeyeon trong đợt quảng bá nhận được lượng tương tác khủng.

Visual nổi tiếng khắp Kpop nhưng sự nghiệp idol "chìm nghỉm" đáng tiếc

Sự nghiệp của Jung Chaeyeon bắt đầu vào năm 2015 khi cô ra mắt với tư cách là hát phụ, em út và gương mặt đại diện của nhóm nhạc nữ DIA trực thuộc công ty quản lý MBK Entertainment. Đến cuối năm 2016, cô tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 1. Bằng nỗ lực cá nhân và sức hút sẵn có, cô xuất sắc giành vị trí thứ 7 chung cuộc, chính thức trở thành mảnh ghép của nhóm nhạc dự án I.O.I.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, nhan sắc của Jung Chaeyeon đã luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, nhan sắc của Jung Chaeyeon đã luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm. Cô sở hữu khuôn mặt mang nét đẹp thanh thuần, trong sáng, phù hợp với thị hiếu của phần đông khán giả. Trái với nhiều người nổi tiếng thường chọn cách giữ im lặng, Jung Chaeyeon từng thẳng thắn thừa nhận trên sóng truyền hình về việc bản thân đã phẫu thuật chỉnh sửa mũi để thon gọn hơn vào thời cấp 2. Tuy nhiên, cô khẳng định phần mí mắt của mình là nét đẹp tự nhiên. Sự thành thật này giúp cô nhận được nhiều sự ủng hộ và thiện cảm từ phía công chúng.

Sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng sự nghiệp idol của Chaeyeon lại kết thúc đáng tiếc

Trong thời gian hoạt động cùng I.O.I, Jung Chaeyeon cùng nhóm gặt hái hàng loạt thành công vang dội với các bản hit lớn như Dream Girl và Very Very Very . Sau khi I.O.I chính thức hết hạn hợp đồng và tan rã, cô trở về tiếp tục hoạt động âm nhạc cùng DIA. Dù vậy, danh tiếng cá nhân nổi bật của cô không đủ sức giúp DIA tạo ra sự bứt phá trên thị trường âm nhạc khốc liệt. Nhóm duy trì các hoạt động mờ nhạt, chăm chỉ phát hành các sản phẩm âm nhạc mới nhưng không đạt hiệu ứng như kỳ vọng, cuối cùng tan rã trong im lặng vào năm 2022.

Sau khi DIA tan rã, Jung Chaeyeon ký hợp đồng với công ty giải trí BH Entertainment để đẩy mạnh sự nghiệp diễn xuất. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim ảnh tiêu biểu như Beyond The Bar, The King's Affection, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, My First First Love và tác phẩm điện ảnh Live Again Love Again . Đáng chú ý, Live Again Love Again là một dự án hợp tác điện ảnh Việt - Hàn có sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Nam Chi Pu.

Sau khi DIA tan rã, Chaeyeon chuyển hướng sáng con đường diễn xuất

Kể từ khi chuyển hướng sang con đường diễn xuất, Jung Chaeyeon vắng bóng hoàn toàn trên các sân khấu âm nhạc. Do đó, khi cô quay trở lại hoạt động cùng I.O.I trong dự án kỷ niệm 10 năm, sự bùng nổ qua các màn trình diễn và việc mang đặc sản tiên tử kết màn quay trở lại đã khiến khán giả chú ý. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không duy trì con đường ca hát, đồng thời mong muốn nhìn thấy Jung Chaeyeon trên sân khấu lâu hơn nữa.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không duy trì con đường ca hát, đồng thời mong muốn nhìn thấy Jung Chaeyeon trên sân khấu lâu hơn nữa.

Sắp tới đây, ngay sau khi các hoạt động quảng bá cùng I.O.I trên các chương trình âm nhạc kết thúc, Jung Chaeyeon và các thành viên sẽ bước vào tour diễn concert. Chuỗi sự kiện này khởi động với 3 đêm diễn tại Seoul diễn ra từ ngày 29 đến 31/5/2026. Sau đó, nhóm sẽ có hai điểm dừng chân quốc tế khác để trình diễn tại Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc).

Ảnh: X