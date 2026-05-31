Nam nghệ sĩ hát chênh phô đến mức bị khán giả hỏi thẳng: “Hát vậy cũng dám nhận show?”

Một nam nghệ sĩ trở thành chủ đề bàn tán sau đoạn clip tổng duyệt gây tranh cãi.

Đoạn clip tổng duyệt của Neko Lê gây tranh cãi

Tối ngày 29/5, một đoạn clip ghi lại phần tổng duyệt của Neko Lê bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Trong video, nam đạo diễn xuất hiện trên sân khấu một sự kiện âm nhạc, tập luyện ca khúc Yêu Em Dại Khờ cùng dàn vũ công. Tuy nhiên, thay vì phần dàn dựng hay không khí buổi tập, điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất lại là giọng hát và khả năng làm chủ sân khấu của anh.

Đoạn clip tổng duyệt gây tranh cãi của Neko Lê

Trong đoạn clip, Neko Lê diện trang phục đời thường thoải mái, vừa hát vừa thực hiện vũ đạo. Dù vậy, phần thể hiện này nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng giọng hát của nam đạo diễn chưa ổn định, lộ rõ những đoạn chênh phô, hụt hơi và chưa khớp với nhịp nhạc. Bên cạnh đó, phong thái trình diễn của anh cũng bị nhận xét là thiếu sự kết nối và chưa tạo được sức hút trên sân khấu.

Khi tranh cãi lan rộng, Neko Lê trực tiếp để lại bình luận giải thích. Anh cho biết đây chỉ là buổi tổng duyệt nhằm kiểm tra âm thanh và mặt sân khấu, hoàn toàn chưa phải tiết mục chính thức. Nam đạo diễn chia sẻ thêm micro thời điểm đó chưa được căn chỉnh hiệu ứng, đồng thời mong khán giả không dùng lời lẽ quá nặng nề để đánh giá một phần trình diễn đang trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, việc bình luận này bị xóa ngay sau đó lại khiến cuộc tranh luận trở nên sôi nổi hơn.

Khi tranh cãi lan rộng, Neko Lê trực tiếp để lại bình luận giải thích rồi sau đó đã xóa đi

Phản ứng của dư luận chia thành hai luồng rõ rệt. Một bộ phận khán giả cho rằng dù chưa phải sân khấu chính thức, việc cầm micro biểu diễn vẫn đòi hỏi người nghệ sĩ đảm bảo các yếu tố cơ bản về cao độ và nhịp điệu. Nhóm ý kiến này nhận xét phần hát của anh còn nhiều hạn chế, đồng thời góp ý nếu muốn phát triển nghiêm túc với con đường ca hát, Neko Lê nên rèn luyện thêm thanh nhạc và vũ đạo trước khi nhận show biểu diễn.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bênh vực và cho rằng cộng đồng mạng đang quá khắt khe. Theo họ, các thiếu sót trong một buổi tổng duyệt là điều có thể thông cảm. Bên cạnh đó, xuất phát điểm của Neko Lê là đạo diễn và nhà sáng tạo nội dung, do đó việc dùng tiêu chuẩn của một ca sĩ chuyên nghiệp để áp đặt lên màn thử micro là chưa thực sự công bằng.

Đoạn clip của Neko Lê trở thành chủ đề bàn tán:

- Thật sự Neko không nên nhận thêm mấy job hát nữa, hoặc nếu có thì nên trau dồi nhiều hơn. Hát như thế này là chưa ổn.

- Hát vậy cũng dám nhận show?

- Đi nhiều concert rồi nhưng mình vẫn chưa thấy anh ấy tiến bộ rõ rệt. Hoan nghênh tinh thần dám thử, dám làm, nhưng nếu làm mãi mà không khá hơn thì cũng nên nhìn lại cách luyện tập.

- Không rõ Neko Lê có thật sự định phát triển theo hướng ca sĩ không?

- Dám nhận show hát như vậy cũng khá bạo.

- Thực tế, các ban tổ chức hay nhà tài trợ mời Neko Lê tham gia sự kiện phần lớn dựa trên sức ảnh hưởng truyền thông và khả năng khuấy động không khí, chứ không hẳn chỉ để khán giả thưởng thức một giọng hát kỹ thuật.

- Mọi người đang đánh giá hơi khắt khe. Nên nhớ xuất phát điểm của Neko Lê là đạo diễn và nhà sáng tạo nội dung, không phải ca sĩ được đào tạo bài bản. Việc dùng tiêu chuẩn của một vocalist chuyên nghiệp để áp lên phần thử mic của anh ấy có phần chưa công bằng.

- Có lẽ nên đợi màn trình diễn chính thức rồi mới đánh giá công bằng hơn.

Hiện tại, tranh cãi xoay quanh phần tổng duyệt ca khúc Yêu Em Dại Khờ của Neko Lê vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Sự nghiệp ca hát nhiều lời bàn tán của Neko Lê

Neko Lê tên thật là Lê Trường Sơn, sinh ngày 23/02/1990. Anh là một nghệ sĩ đa năng hoạt động trong showbiz Việt với nhiều vai trò: đạo diễn, rapper, nhà sáng tạo nội dung và gần đây nhất là lấn sân sang ca hát.

Neko Lê xuất phát điểm là vũ công và là một trong những rapper underground thế hệ đầu

Neko Lê xuất phát điểm là vũ công và là một trong những rapper underground thế hệ đầu. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, anh hoạt động âm nhạc khá sôi nổi, thể hiện cá tính riêng qua những bản rap kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ trẻ thời bấy giờ như Nguyễn Đình Vũ hay Minh Trang LyLy. Một số sản phẩm của Neko Lê ở giai đoạn này có thể kể đến như Chưa Bao Giờ Là Anh, Ngã Rẽ hay Em Chỉ Là,...

Tuy nhiên, từ năm 2011, anh dần lui về hậu trường, chọn rẽ hướng sang làm đạo diễn phim và sản xuất hình ảnh. Neko Lê được mệnh danh là đạo diễn "mát tay" của trào lưu web-drama tại Việt Nam. Anh là "cha đẻ" của loạt dự án thu hút hàng chục triệu lượt xem và đạt nhiều giải thưởng như Thạch Sanh Lý Thanh, Tâm Sắc Tấm, Nam Phi Liên Hoàn Kế, Bà Năm Bống. Đồng thời, anh cũng đạo diễn nhiều MV cho các nghệ sĩ như Ngô Kiến Huy, Duy Khánh,…

Cứ Để Anh - Neko Lê

Năm 2024, Neko Lê trở nổi tiếng và thu hút được nhiều người hâm mộ sau khi tham gia truyền hình thực tế. Thừa thắng xông lên, anh quyết định lấn sân sang con đường ca hát và chính thức trình làng các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Neko Lê sau đó cho ra mắt nhiều sản phẩm được đầu tư bài bản như Cứ Để Anh, Liều Thuốc Cho Chúng Ta, Si,... Dù vậy, hành trình ca hát chuyên nghiệp của nam đạo diễn không ít lần vấp phải những ý kiến trái chiều từ công chúng, cho rằng việc lấn sân ca hát có phần quá sức và anh cần trau dồi thêm chuyên môn.

Hành trình ca hát chuyên nghiệp của Neko Lê không ít lần vấp phải những ý kiến trái chiều từ công chúng

Ảnh: FBNV