Hải Tú sau 6 năm ở M-TP Entertainment: Từ "nàng thơ" đóng 2 MV đến “làm chủ sự nghiệp” Sơn Tùng

Hải Tú có vai trò quan trọng trong sự nghiệp Sơn Tùng M-TP.

Sau nhiều ngày liên tục "thả thính", tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại với MV Come My Way. Đây được xem là màn comeback được chờ đợi nhất của Vpop trong nửa đầu năm nay khi đánh dấu lần hợp tác quốc tế giữa nam ca sĩ với rapper đình đám người Mỹ Tyga.

Sức hút của sản phẩm nhanh chóng được thể hiện bằng những con số ấn tượng khi MV cán mốc hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 8 phút phát hành, liên tục leo top thịnh hành và vượt qua cả “nữ hoàng World Cup” để vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Video nhạc hàng đầu trong ngày của YouTube Charts toàn cầu ngày 28/5.

Bên cạnh âm nhạc, hình ảnh hay màn kết hợp với Tyga, một cái tên tưởng chừng chẳng liên quan đến MV lần này lại bất ngờ được cư dân mạng réo gọi nhiều không kém đó chính là Hải Tú. Gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 với tư cách diễn viên độc quyền, Hải Tú là gương mặt nữ hiếm hoi được Sơn Tùng trực tiếp giới thiệu tới khán giả.

Suốt 6 năm qua, số lần xuất hiện của cô trước truyền thông không nhiều, sản phẩm nghệ thuật cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình tại M-TP Entertainment, Hải Tú lại là một trong những nhân vật đặc biệt nhất khi đồng hành cùng Sơn Tùng M-TP.

Thời điểm Sơn Tùng M-TP chính thức công bố Hải Tú là nghệ sĩ độc quyền, sự xuất hiện của cô nhanh chóng gây chú ý bởi nhan sắc mang nét điện ảnh, từng có thời gian hoạt động người mẫu ảnh trước khi sang Pháp du học.

Chỉ vài tháng sau khi gia nhập công ty, Hải Tú đã xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại - sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP vào cuối năm 2020. Trong MV, cô đảm nhận vai nữ chính, vào vai người yêu của nhân vật do Sơn Tùng thể hiện. Hình tượng trong trẻo, mong manh cùng những phân cảnh tình cảm đã giúp Hải Tú nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Từ đây, công chúng bắt đầu gắn cho cô danh xưng "nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP. Cũng chính vì mức độ quan tâm quá lớn mà mọi động thái của Hải Tú sau đó đều trở thành đề tài được bàn tán. Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, nữ diễn viên cũng vướng không ít tranh cãi liên quan đến diễn xuất lẫn đời tư.

Sau khoảng thời gian dài gần như vắng bóng khỏi các sản phẩm âm nhạc của công ty, năm 2024, Hải Tú tái xuất trong MV Chúng Ta Của Tương Lai. Đây được xem là màn hội ngộ đáng chú ý giữa cô và Sơn Tùng sau nhiều năm. Tiếp tục đảm nhận vai nữ chính, Hải Tú xuất hiện xuyên suốt MV với hình tượng trưởng thành hơn, góp phần tạo nên câu chuyện tình nhiều cảm xúc trong sản phẩm.

Đáng chú ý sau 6 năm hoạt động dưới trướng M-TP Entertainment, Hải Tú mới chỉ góp mặt trong đúng 2 MV của Sơn Tùng. Cô không tham gia phim ảnh, gameshow hay các hoạt động nghệ thuật độc lập như kỳ vọng của nhiều khán giả. Thế nhưng chính điều đó lại khiến mối liên kết giữa Hải Tú và Sơn Tùng trở nên đặc biệt hơn bất kỳ nghệ sĩ nào từng thuộc công ty này.

Nếu trước đây khán giả chỉ quen với hình ảnh Hải Tú xuất hiện trước ống kính thì vài năm trở lại đây, cô dường như đang dần chuyển sang vai trò phía sau hậu trường. Bằng chứng rõ nhất chính là phần credit của Come My Way.

Theo đó, nhiều khán giả phát hiện cái tên Emma Le (nghệ danh cũ của Hải Tú) xuất hiện ở vị trí Project & Artist Manager (Quản lý dự án và nghệ sĩ). Vị trí này đóng vai trò kết nối giữa nghệ sĩ với ekip sản xuất, đảm bảo dự án được triển khai đúng định hướng, tiến độ cũng như hình ảnh mà nghệ sĩ muốn xây dựng. Hiểu đơn giản hơn, đây là công việc vừa điều phối dự án, vừa đồng hành và hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong suốt quá trình thực hiện sản phẩm.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hải Tú xuất hiện trong đội ngũ sản xuất của Sơn Tùng. Trước đó vào tháng 10/2024, cộng đồng mạng từng phát hiện cái tên Emma Le xuất hiện trong phần credit MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau với vai trò Project Manager (Quản lý dự án).

So với thời điểm đó, chức danh mới trong Come My Way cho thấy phạm vi công việc của Hải Tú đã mở rộng đáng kể. Từ việc tham gia quản lý một dự án âm nhạc, cô hiện được ghi nhận ở vị trí vừa phụ trách dự án vừa hỗ trợ công tác quản lý nghệ sĩ - mà nghệ sĩ ở đây không ai khác chính là Sơn Tùng M-TP. Vai trò quản lý nghệ sĩ, nhất là với nghệ sĩ có vị thế như Sơn Tùng có tác động rất lớn. Ở nhiều trường hợp, quản lý thông thường còn đại diện nghệ sĩ kí kết, làm việc với đối tác và phát ngôn truyền thông khi cần thiết.

Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người bất ngờ bởi thời gian qua, khi nhiều cộng sự thân thiết của Sơn Tùng lần lượt rời M-TP Entertainment thì Hải Tú vẫn là một trong những gương mặt đồng hành xuyên suốt cùng nam ca sĩ từ năm 2020 đến nay.

Nhìn lại hành trình 6 năm tại M-TP Entertainment, Hải Tú có thể là nghệ sĩ sở hữu số lượng hoạt động công khai không nhiều. Cô không đóng phim, không phát hành sản phẩm cá nhân và cũng hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí. Thế nhưng ở một góc độ khác, Hải Tú lại là một trong những nhân vật xuất hiện đều đặn trong các cột mốc quan trọng của Sơn Tùng M-TP.

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần Sơn Tùng trở lại, dù xuất hiện hay không xuất hiện trước ống kính, Hải Tú vẫn luôn là cái tên được công chúng nhắc tới. Và nếu những thông tin trong phần credit phản ánh đúng vai trò hiện tại, hành trình của Hải Tú ở M-TP Entertainment dường như đã vượt xa câu chuyện về một "nàng thơ" đơn thuần. Sau 6 năm, cô đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong guồng vận hành của chính “đế chế” mà Sơn Tùng M-TP xây dựng, thậm chí được nhiều người ví von là đang âm thầm "làm chủ sự nghiệp của chủ tịch" từ phía sau hậu trường.

