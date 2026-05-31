Sandara Park, Wendy và Kwon Eunbi - dàn mỹ nhân Kpop sắp đổ bộ Việt Nam: Toàn nữ thần trình diễn, hè nóng lên từng giây!

Đại nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 diễn ra trong hai ngày 6 - 7/6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam. Sau khi ban tổ chức chính thức công bố dàn line-up quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như PSY, Jay Park hay BamBam, sự góp mặt của bộ ba mỹ nhân Sandara Park, Wendy và Kwon Eunbi cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Sở hữu ba màu sắc âm nhạc, những bản hit đình đám và phong cách trình diễn khác biệt, các nữ nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những sân khấu bùng nổ, góp phần tạo nên sức nóng cho lễ hội âm nhạc đáng chú ý nhất tháng 6 này.

Sandara Park - Ngôi sao không tuổi của Kpop thế hệ thứ 2

Nhắc đến Sandara Park là nhắc đến một trong những nghệ sĩ nữ nổi bật nhất của làn sóng Hallyu thế hệ thứ hai. Với vai trò thành viên nhóm nhạc huyền thoại 2NE1, cô đã góp phần tạo nên nhiều dấu ấn lịch sử cho Kpop qua loạt siêu hit toàn cầu như I Am The Best, Fire hay Lonely.

Không chỉ là một mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công của 2NE1, Sandara còn được mệnh danh là một trendsetter - người tạo xu hướng thực thụ với những phong cách thời trang và kiểu tóc độc lạ từng khuynh đảo giới trẻ toàn châu Á. Bên cạnh những thành công vang dội cùng nhóm, dấu ấn solo của cô thực chất đã được khẳng định vô cùng mạnh mẽ từ rất sớm với siêu hit Kiss ra mắt năm 2009. Ca khúc này từng gây bão khắp châu Á và trở thành giai điệu thanh xuân rực rỡ của thế hệ người hâm mộ Kpop đời đầu

Dù hiện tại tập trung hoạt động độc lập và là gương mặt quen thuộc trên hàng loạt show giải trí đình đám, Sandara vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ hình ảnh trẻ trung, nhan sắc "không tuổi" cùng độ nhận diện cực cao trong công chúng. Đặc biệt, màn trở lại ấn tượng với mini-album mang tên SANDARA PARK vào năm 2023 cho thấy ngọn lửa đam mê âm nhạc trong cô chưa bao giờ tắt.

Điểm khiến Sandara luôn được mong đợi tại các sự kiện âm nhạc nằm ở phong cách trình diễn tự do, phóng khoáng và khả năng "hype" đám đông. Nữ nghệ sĩ luôn mang đến bầu không khí sôi động, thoải mái, không bị gò bó bởi các vũ đạo rập khuôn mà tập trung vào việc giao lưu ánh mắt, kết nối mãnh liệt với khán giả. Với kinh nghiệm biểu diễn dày dặn và "kho tàng" những bản hit hoài niệm có thể khiến cả sân vận động hát theo, Sandara Park chắc chắn sẽ biến khán đài K-PULSE thành một bữa tiệc âm nhạc đầy thăng hoa.

Wendy - Tiên tử mùa hè khiến fan đứng ngồi không yên

Wendy là giọng ca chính của Red Velvet, một trong những nhóm nhạc nữ thành công hàng đầu Kpop thế hệ thứ ba. Ra mắt từ năm 2014, cô cùng nhóm đã thống trị các bảng xếp hạng qua những "thánh ca mùa hè" rực rỡ như Red Flavor, Zimzalabim hay Power Up, khẳng định thương hiệu âm nhạc đa sắc màu. Bên cạnh đó, Wendy cũng vững vàng ở vị thế của một trong những vocalist nổi bật nhất Kpop hiện nay với sự nghiệp solo thành công rực rỡ. Từ mini-album đầu tay Like Water mang đậm chất tự sự, chữa lành cho đến Wish You Hell đầy cá tính và nổi loạn, Wendy liên tục chứng minh sự đa năng trong tư duy âm nhạc.

Điểm mạnh của Wendy nằm ở khả năng hát live "như nuốt đĩa" với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Cột hơi khỏe giúp cô dễ dàng chinh phục những nốt cao chót vót ngay cả khi trình diễn với những vũ đạo cường độ cao mà không hề bị hụt hơi. Khán giả từng nhiều lần phải "nổi da gà" trước những bản live band mượt mà thăng hoa tại các lễ hội âm nhạc.

Hơn thế nữa, nữ ca sĩ còn thu hút mọi ánh nhìn bởi hình thể săn chắc, cơ bụng quyến rũ mang đậm nét thể thao khỏe khoắn. Sự kết hợp giữa giọng hát truyền cảm, nụ cười rạng rỡ mang "vibe" tiên tử mùa hè và nguồn năng lượng tích cực của Wendy hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió thanh mát, mãn nhãn và "đã tai" cho khán giả. Ở các lễ hội âm nhạc, sự nhiệt huyết của Wendy luôn lan tỏa, biến mọi sân khấu trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Trở lại Việt Nam trong khuôn khổ một lễ hội nước như K-PULSE, Wendy đang là cái tên khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Khán giả không chỉ chờ đợi những màn "bắn nốt cao" mượt mà lấn át cả tiếng nhạc, mà còn mong ngóng được trực tiếp đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ chuẩn "tiên tử mùa hè" của cô nàng. Năng lượng tích cực và sự duyên dáng của Wendy hứa hẹn sẽ xoa dịu cái nóng oi ả của tháng 6, biến đêm nhạc tại Mỹ Đình thành một kỉ niệm mùa hè đáng nhớ.

Kwon Eunbi - Nữ hoàng của các đại nhạc hội nước

Được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Produce48 và xuất sắc giành xuất debut với vai trò trưởng nhóm của IZ*ONE, Kwon Eunbi đã nhanh chóng xây dựng danh tiếng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Kpop. Sau khi bước vào hành trình phát triển sự nghiệp solo, Eunbi tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả qua loạt ca khúc nổi bật như Underwater, Door, Glitch, The Flash, SABOTAGE,... Trong đó, cú "lội ngược dòng" ngoạn mục trên các bảng xếp hạng với bản hit Underwater cùng vóc dáng nóng bỏng và thần thái sắc sảo đã giúp cô bứt phá mạnh mẽ, chính thức bước lên ngôi vị "Nữ hoàng của các đại nhạc hội nước".

Điều giúp Eunbi trở thành thỏi nam châm hút fan nằm ở phong cách biểu diễn tự tin, kỹ năng vũ đạo sắc nét và khả năng làm chủ sân khấu tuyệt đỉnh. Nữ nghệ sĩ biết cách tận dụng tối đa lợi thế hình thể quyến rũ, từng cái vuốt tóc ướt sũng hay ánh mắt sắc sảo tương tác với nước đều tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Với lợi thế và "hào quang" đã được khẳng định qua nhiều sân khấu lớn, khán giả hoàn toàn có thể mong đợi những tiết mục nóng bỏng và ướt át nhất tại sự kiện sắp tới mà nữ ca sĩ mang đến Việt Nam.

Đại nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 hứa hẹn mang đến một không gian giải trí đỉnh cao nhờ sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc K-pop sôi động và mô hình lễ hội nước cuồng nhiệt. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 06 - 07/06/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Người hâm mộ có thể sở hữu tấm vé tham dự thông qua kênh phân phối chính thức là nền tảng Ticketbox, với mức giá dao động từ 1.500.000 VNĐ đến 6.500.000 VNĐ tùy thuộc vào từng khu vực, bao gồm đa dạng các lựa chọn từ hạng vé Đứng VIP/CAT cho đến vé Ngồi. Được đầu tư hoành tráng về hệ thống phun nước, âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đẳng cấp, K-PULSE HANOI 2026 chắc chắn sẽ là điểm hẹn giải trí "nóng" nhất và không thể bỏ lỡ trong mùa hè năm nay.

