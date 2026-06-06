Clip tâm trạng bâng khuâng của Touliver

Động thái của Touliver được nhiều fan nhạc chú ý.

Tối 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc năm 2026 với MV người còn thương em không. Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay, đồng thời đánh dấu màn tái xuất sau khoảng thời gian tập trung cho các hoạt động riêng. Không còn hình ảnh bùng nổ quen thuộc với EDM hay dance-pop, Tóc Tiên lựa chọn một bản ballad giàu cảm xúc để mở ra chương mới trong hành trình âm nhạc của mình.

Tóc Tiên và MV mới đang là tâm điểm MXH

Ngay khi phát hành, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ những phân cảnh tình cảm táo bạo giữa Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng. Sự trở lại lần này càng được quan tâm hơn khi đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ sau khi công khai ly hôn hồi đầu năm. Chuyện hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver vốn đang gây xôn xao truyền thông khi ca khúc Em của Binz ra mắt, khiến nhiều khán giả tò mò về trạng thái cảm xúc hiện tại của nữ ca sĩ. Chính vì vậy, khi Tóc Tiên thông báo trở lại bằng một bản ballad mang màu sắc buồn bã, nhiều tâm sự, không ít người lập tức liên hệ đến những biến động trong đời sống cá nhân của cô.

Story giữa đêm của Touliver

Giữa lúc Tóc Tiên phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, những động thái của Touliver cũng nhận được sự chú ý không kém. Trên Instagram cá nhân, nam producer vẫn duy trì nhịp sống thường nhật với những hình ảnh tập luyện thể thao và thăm thú triển lãm. Đáng chú ý nhất là clip chia sẻ lại giai điệu ca khúc Bâng Khuâng. Rạng sáng 6/6, đúng tròn 16 năm kể từ ngày đăng tải bản demo đầu tiên của Bâng Khuâng lên YouTube, Touliver bất ngờ chia sẻ lại giai điệu này trên story cá nhân.

Chỉ là một đoạn nhạc ngắn nhưng lập tức khiến nhiều người chú ý. Bản demo năm nào sau đó đã được nam producer hoàn thiện và đưa vào album instrumental Tune Of Yesterday phát hành năm 2024, dự án tổng hợp những bản sản xuất từ giai đoạn 2008 - 2013, được xem như cuốn nhật ký âm nhạc của anh.

MV Bâng Khuâng - JustaTee

Đối với nhiều khán giả yêu nhạc Việt, Bâng Khuâng không đơn thuần là một bản hit. Ca khúc chính thức ra mắt ngày 14/4/2014, do JustaTee sáng tác và thể hiện, Touliver sản xuất. Đây là một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất của thế hệ nghệ sĩ SpaceSpeakers thời kỳ đầu, góp phần định hình tư duy R&B hiện đại tại thị trường Việt Nam.

Ít ai biết rằng phần beat của Bâng Khuâng vốn được Touliver thực hiện từ nhiều năm trước như một bản demo ngẫu hứng và không có ý định phát triển thành một ca khúc hoàn chỉnh. Chỉ đến khi JustaTee nghe được giai điệu này và ngỏ ý viết lời, cả hai mới quyết định biến nó thành một sản phẩm chính thức.

Ca khúc kể về những cảm xúc bồi hồi, hoài niệm của một chàng trai khi nhớ về chuyện tình đã qua. MV do đạo diễn Ứng Duy Kiên thực hiện với cách kể chuyện tối giản, tập trung vào cảm xúc nhân vật thông qua diễn xuất của Cường Seven và Maily Tapiau. Không cần những tình tiết kịch tính hay kỹ xảo cầu kỳ, Bâng Khuâng chinh phục khán giả bằng chính không gian cảm xúc mà âm nhạc tạo ra.

Bâng Khuâng là một trong những bản hit biểu tượng của JustaTee, Touliver và tổ đội SpaceSpeakers thời kỳ đầu

Năm 2014, khi Spotify hay Apple Music chưa phổ biến tại Việt Nam, khái niệm "cày view" trên YouTube cũng chưa trở thành cuộc đua khốc liệt như hiện nay, Bâng Khuâng vẫn tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ca khúc nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng nhạc số nội địa, giữ vị trí dẫn đầu trong nhiều tuần liên tiếp và trở thành bài hát quen thuộc với một thế hệ khán giả trẻ. MV được đăng tải lại vào năm 2020, hiện thu về gần 60 triệu lượt xem trên YouTube. Với một sản phẩm xuất phát từ cộng đồng Underground, không được phát hành bài bản từ hơn một thập kỷ trước, đây là con số đáng chú ý, cho thấy sức sống bền bỉ của tác phẩm theo thời gian.

Quan trọng hơn những thành tích, Bâng Khuâng cùng với Forever Alone được xem là bệ phóng đưa JustaTee từ một nghệ sĩ nổi bật trong giới Underground trở thành ngôi sao đại chúng. Đồng thời, ca khúc cũng góp phần đưa màu sắc R&B và cách sản xuất âm nhạc hiện đại của SpaceSpeakers đến gần hơn với khán giả mainstream.

Sau hơn 10 năm, Bâng Khuâng vẫn là tiết mục thường xuyên xuất hiện trong các sân khấu của JustaTee. Mỗi lần giai điệu quen thuộc vang lên, hàng nghìn khán giả vẫn có thể đồng thanh hát theo. Sức sống ấy chứng minh đây không chỉ là một bản hit nhất thời mà đã trở thành một phần ký ức của nhiều người yêu nhạc Việt.

Điều khiến Bâng Khuâng trở nên đặc biệt nằm ở sự "đủ vừa". Bài hát không sở hữu những đoạn cao trào phô diễn kỹ thuật thanh nhạc hay những cú bùng nổ cảm xúc mạnh mẽ. Thay vào đó là cách xử lý vocal thủ thỉ, gần gũi của JustaTee trên nền bản phối giàu không gian do Touliver tạo nên. Chính sự tiết chế ấy đã giúp ca khúc vượt qua thử thách của thời gian.

Khi nghe Touliver đánh lại một đoạn piano của Bâng Khuâng vào năm 2026, nhiều khán giả vẫn không khỏi xúc động

Và có lẽ vì thế, khi nghe Touliver đánh lại một đoạn piano của Bâng Khuâng vào năm 2026, nhiều khán giả vẫn không khỏi xúc động. Không cần lời hát, không cần hình ảnh cầu kỳ, chỉ vài nốt nhạc quen thuộc cũng đủ gợi lại cảm giác hoài niệm mà ca khúc từng mang đến hơn một thập kỷ trước. Cũng giống như tên gọi của ca khúc, cảm xúc mà nó để lại vẫn là sự bâng khuâng rất khó diễn tả thành lời. Đó cũng là minh chứng rõ ràng cho tài năng của Touliver - người có thể khiến khán giả rung động chỉ bằng vài nốt nhạc vang lên giữa đêm khuya.

Ảnh: FB