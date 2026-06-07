Tóc Tiên lộ diện sau 39 giây khoá môi Trần Ngọc Vàng, nói thẳng: "Đặc quyền của phụ nữ là sự dịu dàng"

Những chia sẻ mới nhất của Tóc Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Tối 6/6, Tóc Tiên xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ lộ diện trước công chúng sau khi phát hành MV người còn thương em không . Những ngày qua, Tóc Tiên cũng là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi sản phẩm mới liên tục trở thành chủ đề bàn luận.

Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ lựa chọn trang phục tông trắng với thiết kế xuyên thấu kết hợp phần tay phồng nổi bật. Dù vừa trải qua lịch trình quảng bá dày đặc cho sản phẩm mới, Tóc Tiên vẫn giữ phong độ trình diễn quen thuộc với nguồn năng lượng sung sức, liên tục giao lưu và khuấy động bầu không khí cùng khán giả.

Tóc Tiên chia sẻ về thông điệp trong bài người con thương em không (Clip: cafeettt)

Trong phần biểu diễn, Tóc Tiên lần lượt mang đến các ca khúc quen thuộc như Đậm Đà, Rock Thiệp Hồng cùng nhiều bản hit gắn liền với tên tuổi của mình. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ trình diễn trực tiếp người còn thương em không trước khán giả kể từ khi ca khúc chính thức phát hành vào tối 5/6.

Tóc Tiên trình diễn tại sự kiện

Trước thời điểm thể hiện ca khúc mới, Tóc Tiên có chia sẻ nhận được nhiều sự chú ý. Khi phần trình diễn Rock Thiệp Hồng vừa khép lại và giai điệu người còn thương em không vang lên, nữ ca sĩ bất ngờ gửi gắm một thông điệp về phụ nữ.

Cô nói: "Mọi người có biết đặc quyền của phụ nữ là gì không? Đó là sự dịu dàng. Kể cả khi thế giới này đem lại cho cô ấy nhiều buồn vui thì cô ấy vẫn dùng sự dịu dàng đó để đáp lại. Đó cũng chính là thông điệp bài hát Tóc Tiên vừa ra mắt ".

Tóc Tiên chia sẻ về thông điệp trong bài người con thương em không (Clip: cafeettt)

Sau phần chia sẻ, Tóc Tiên trình diễn người còn thương em không trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Không chỉ màn biểu diễn, phát ngôn của nữ ca sĩ cũng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được lan truyền rộng rãi, thu hút lượng tương tác lớn. Phát biểu của Tóc Tiên gây chú ý trong bối cảnh người còn thương em không đang là một trong những sản phẩm được bàn luận nhiều nhất những ngày qua.

người còn thương em không đang là một trong những sản phẩm được bàn luận nhiều nhất những ngày qua

Tối 5/6, nữ ca sĩ chính thức phát hành MV người còn thương em không do đạo diễn Nguyễn Việt Anh thực hiện với sự tham gia của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính.Ngay từ trước thời điểm ra mắt, dự án đã thu hút sự chú ý khi Tóc Tiên bất ngờ công bố poster khóa môi cùng Trần Ngọc Vàng. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi nam diễn viên thời gian qua liên tục được gọi tên trong những đồn đoán tình cảm liên quan đến nữ ca sĩ.

Các cảnh quay hôn nhau thân mật giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Khi MV chính thức lên sóng, các phân đoạn tình cảm giữa hai nhân vật tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận. Đáng chú ý, những cảnh khóa môi xuất hiện xuyên suốt MV đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là chi tiết phục vụ cho câu chuyện cảm xúc mà ê-kíp xây dựng. Trong khi đó, không ít ý kiến nhận xét tần suất các cảnh hôn xuất hiện khá dày đặc, khiến những phân đoạn này trở thành tâm điểm chú ý của sản phẩm.

Chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ trên sân khấu về việc "đặc quyền của phụ nữ là sự dịu dàng" được nhiều người liên hệ với tinh thần mà người còn thương em không muốn truyền tải.

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh các cảnh quay tình cảm, thông điệp của người còn thương em không cũng được khán giả quan tâm. Tại buổi họp báo ra mắt dự án diễn ra chiều 5/6, Tóc Tiên cho biết cô muốn kể về những cuộc tình đã qua bằng sự trân trọng và biết ơn những ký ức đẹp, thay vì chỉ tập trung vào những tổn thương hay đổ vỡ. Vì vậy, chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ trên sân khấu về việc "đặc quyền của phụ nữ là sự dịu dàng" được nhiều người liên hệ với tinh thần mà người còn thương em không muốn truyền tải. Đây cũng là lần đầu tiên Tóc Tiên trực tiếp giới thiệu ca khúc trước công chúng kể từ khi phát hành.

Ảnh: FB