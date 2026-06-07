Ngoài 39 giây hôn đắm đuối Trần Ngọc Vàng, MV mới của Tóc Tiên còn lại gì?

Giữa những tranh cãi về cảnh hôn và tin đồn tình cảm, câu chuyện mà Tóc Tiên thực sự muốn kể đang dần bị bỏ quên.

MV người còn thương em không của Tóc Tiên đang là một trong những sản phẩm được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm nữ ca sĩ quay trở lại với một bản ballad mang màu sắc trầm lắng, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ thời điểm phát hành.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào câu chuyện hay thông điệp mà MV muốn truyền tải, phần lớn các cuộc thảo luận lại xoay quanh màn kết hợp giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Trong người còn thương em không, cả hai vào vai một cặp đôi đang đứng trước những ngày cuối cùng của một mối quan hệ. Xuyên suốt gần 5 phút của MV, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc tình cảm với hàng loạt cảnh ôm hôn và tương tác thân mật.

Những khoảnh khắc thân mật của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong MV người còn thương em không trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội

Chính điều này đã khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng tần suất xuất hiện của các cảnh hôn là quá dày đặc, thậm chí tạo cảm giác bị "nhồi nhét" và lấn át những yếu tố khác trong MV. Sức nóng của cuộc tranh luận còn lan sang cả những nghệ sĩ đồng nghiệp. Trấn Thành, người bạn thân thiết của Tóc Tiên, cũng đăng tải bài viết ủng hộ sản phẩm kèm câu nói hài hước: "MV 5 phút hôn hết 3 phút rồi!!!".

Phản ứng từ khán giả lớn đến mức chính Tóc Tiên cũng phải lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ cho biết cô cùng ê-kíp đã ngồi đếm lại từng giây các cảnh hôn xuất hiện trong MV và kết quả chỉ vỏn vẹn 39 giây trên tổng thời lượng 295 giây (4 phút 55 giây) của toàn bộ sản phẩm. Tóc Tiên cũng bày tỏ hy vọng rằng nếu khán giả cảm thấy không thoải mái với những phân cảnh thân mật, vốn chỉ chiếm khoảng 15% thời lượng hình ảnh, thì có thể dành sự chú ý cho 85% còn lại của MV.

Khi chính Tóc Tiên lên tiếng cho biết toàn bộ cảnh hôn chỉ chiếm 39 giây trên tổng thời lượng 295 giây của MV, câu hỏi được đặt ra là: Vậy 256 giây còn lại của người còn thương em không thực sự kể điều gì?

MV là câu chuyện tìm lại những hồi ức đẹp đẽ của tình yêu

Trước thời điểm MV ra mắt, tại buổi họp báo giới thiệu dự án, Tóc Tiên từng chia sẻ khá rõ về thông điệp mà cô muốn gửi gắm. Theo nữ ca sĩ, điều khiến một cuộc tình trở nên day dứt không nằm ở những tổn thương hay sự tàn nhẫn mà chính là việc hai người đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp bên nhau.

"Một mối tình đứng trước ranh giới của việc đi tiếp hay dừng lại chỉ thực sự đẹp và khiến người ta day dứt khi cả hai đã từng vô cùng hạnh phúc, từng yêu nhau một cách say đắm. Nếu đó chỉ là một mối quan hệ đầy tổn thương thì khi kết thúc sẽ không còn quá nhiều điều để tiếc nuối", Tóc Tiên chia sẻ. Quan điểm này cũng trở thành trục cảm xúc xuyên suốt của người còn thương em không.

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Việt Anh tiếp tục tiết lộ thêm về ý tưởng cốt lõi của MV. Theo anh, câu chuyện được xây dựng từ một câu hỏi rất đơn giản: "Nếu có cơ hội nhìn người mình từng yêu lần cuối, vậy mình sẽ nhìn họ bằng cảm xúc gì?"

MV người còn thương em không - Tóc Tiên

Từ đó, người còn thương em không được kể như một hành trình đi trả lại những ký ức của hai người từng yêu nhau say đắm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi dù trong lòng vẫn còn tình cảm. Mở đầu MV là hình ảnh cặp đôi cùng nhau lái xe đến một căn nhà đã cũ kỹ và mục nát. Đây giống như một phép ẩn dụ cho chính mối quan hệ đang ở những ngày cuối cùng, khi mọi thứ đã xuất hiện những vết nứt không thể cứu vãn. Từ đây, hai nhân vật bước vào hành trình đi qua ba căn phòng ký ức khác nhau.

MV là hành trình đi qua ba căn phòng ký ức của cặp đôi

Một căn phòng ngập tràn cây xanh và hoa lá tượng trưng cho những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Một căn phòng phủ đầy gương và những mảnh vỡ phản chiếu những tổn thương, sự mong manh và những vết xước trong tình yêu. Và cuối cùng là căn phòng chứa đầy những kỷ vật quen thuộc của cả hai, nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất trước khi mọi thứ khép lại.

Một trong những chi tiết thú vị nhất của MV nằm ở cách xử lý tỷ lệ khung hình. Những phân cảnh hiện tại được quay theo tỷ lệ điện ảnh 2.39:1, đại diện cho thực tại khi hai nhân vật đang đứng trước quyết định cuối cùng của mối quan hệ. Trong khi đó, khi bước vào các căn phòng ký ức, hình ảnh chuyển sang tỷ lệ 4:3. Đây cũng là nơi xuất hiện những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất của cặp đôi. Sự thay đổi này khiến cảm giác về quá khứ trở nên gần gũi, riêng tư và giống như đang lật giở một cuốn album ảnh cũ.

Những phân cảnh hiện tại được quay theo tỷ lệ điện ảnh 2.39:1, đại diện cho thực tại khi hai nhân vật đang đứng trước quyết định cuối cùng của mối quan hệ

Trong khi đó, khi bước vào các căn phòng ký ức, hình ảnh chuyển sang tỷ lệ 4:3, nơi xuất hiện những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất của cặp đôi

Xuyên suốt MV, hiện tại và quá khứ liên tục đan xen. Có những khoảnh khắc cả hai hạnh phúc bên nhau, có lúc giận hờn, tổn thương rồi lại tìm về nhau. Tất cả tạo thành một hành trình kéo dài 1 350 ngày yêu nhau. Theo chia sẻ từ đạo diễn, nhiều con số xuất hiện trong MV được lựa chọn ngẫu nhiên từ những cột mốc đặc biệt gắn với Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Trong đó có Day 56 (ngày phát hành MV), Day 504 (ngày sinh của Trần Ngọc Vàng) hay Day 1350 (ngày sinh của Tóc Tiên).

Theo chia sẻ từ đạo diễn, nhiều con số xuất hiện trong MV được lựa chọn ngẫu nhiên từ những cột mốc đặc biệt

Những phân cảnh hôn gây tranh cãi nhất cũng chủ yếu xuất hiện ở các đoạn cao trào và phần giang tấu của bài hát. Dưới góc nhìn của ê-kíp, đây là cách thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể mức độ mãnh liệt của tình yêu mà hai nhân vật từng có. Bởi muốn khán giả cảm nhận được sự tiếc nuối ở đoạn kết, trước hết MV phải khiến người xem tin rằng họ đã từng yêu nhau hết lòng.

Những phân cảnh hôn gây tranh cãi nhất cũng chủ yếu xuất hiện ở các đoạn cao trào. Dưới góc nhìn của ê-kíp, đây là cách thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể mức độ mãnh liệt của tình yêu mà hai nhân vật từng có

Đặc biệt, căn phòng ký ức cuối cùng không chỉ đơn thuần là nơi chứa những kỷ vật của cặp đôi mà còn giống như một không gian lưu giữ những dấu mốc cảm xúc trong âm nhạc của chính Tóc Tiên. Khán giả có thể nhận ra chiếc ô đỏ từ Có Ai Thương Em Như Anh, chiếc áo xuất hiện trong Em Không Là Duy Nhất hay quả cầu quen thuộc từng xuất hiện trong Ngày Tận Thế. Tuy nhiên, đáng chú ý là cách ê-kíp sắp đặt các chi tiết này không hề ngẫu nhiên.

Nếu Có Ai Thương Em Như Anh hay Em Không Là Duy Nhất đều là những ca khúc mang màu sắc chia ly, tổn thương và những mối quan hệ không trọn vẹn thì Ngày Tận Thế lại đại diện cho một thái cực hoàn toàn khác. Đây là ca khúc kể về một tình yêu cuồng nhiệt, nơi hai người lựa chọn yêu hết mình bất chấp mọi thứ, thậm chí "dù ngày mai có là ngày tận thế".

Chiếc ô đỏ từ Có Ai Thương Em Như Anh

chiếc áo xuất hiện trong Em Không Là Duy Nhất lần lượt xuất hiện trong căn phòng ký ức của Tóc Tiên

Chính vì vậy, trong khi căn phòng ký ức hiện tại được đặt trong trạng thái hỗn độn, ngổn ngang với những món đồ bị lục tung giữa lúc hai nhân vật tranh cãi và đối diện nguy cơ đổ vỡ, quả cầu của Ngày Tận Thế lại chỉ xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng khi cả hai còn hạnh phúc. Đó cũng là những khoảnh khắc Tóc Tiên diện chiếc váy xanh lấy cảm hứng từ bộ phim Atonement, cùng Trần Ngọc Vàng ôm nhau xoay vòng, hôn nhau dưới mưa hay chìm trong những cử chỉ thân mật nhất của cả MV.

Quả cầu của Ngày Tận Thế lại chỉ xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng khi cả hai còn hạnh phúc

Cũng là những khoảnh khắc Tóc Tiên diện chiếc váy xanh lấy cảm hứng từ bộ phim Atonement, cùng Trần Ngọc Vàng đắm chìm trong những cử chỉ thân mật nhất của cả MV

Nếu nhìn theo cách này, quả cầu Ngày Tận Thế giống như một biểu tượng của tình yêu ở trạng thái đẹp nhất. Nó không tồn tại trong hiện tại đổ vỡ mà chỉ sống trong ký ức, trong những ngày tháng hai người còn yêu nhau bằng tất cả sự say đắm.

Đó cũng có thể là lý do những cảnh hôn táo bạo nhất của MV lại tập trung quanh không gian này. Chúng không xuất hiện để gây sốc hay tạo tranh cãi, mà nhằm khắc họa mức độ mãnh liệt của tình yêu mà hai nhân vật từng có. Bởi để một cuộc chia tay trở nên day dứt, điều cần được khắc họa trước tiên không phải là nỗi đau, mà là việc họ đã từng hạnh phúc đến nhường nào.

Có thể những cảnh hôn là thứ khiến khán giả chú ý đầu tiên khi xem người còn thương em không. Nhưng nếu bỏ qua 39 giây gây tranh cãi ấy, phần còn lại của MV thực chất là một câu chuyện khá nhất quán về việc nhìn lại một cuộc tình đã kết thúc. Không có người phản diện. Không có sự trách móc hay oán hận. Điều mà Tóc Tiên và ê-kíp muốn lưu giữ là cảm giác từng được yêu hết mình, từng hạnh phúc đến mức sau khi mọi thứ kết thúc, người ta vẫn không thể quên.

Điều mà Tóc Tiên và ê-kíp muốn lưu giữ trong MV người còn thương em không là cảm giác từng được yêu hết mình, từng hạnh phúc đến mức sau khi mọi thứ kết thúc, người ta vẫn không thể quên

Lời bài hát và MV đang kể hai câu chuyện khác nhau

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh các cảnh thân mật, bản thân ca khúc người còn thương em không cũng đang tạo ra nhiều phản hồi trái chiều. Không ít khán giả cho rằng phần giai điệu và ca từ của bài hát khá an toàn, thậm chí có phần quen thuộc so với những gì Tóc Tiên từng thể hiện trong nhiều năm qua.

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh các cảnh thân mật, bản thân ca khúc người còn thương em không cũng đang tạo ra nhiều phản hồi trái chiều

Sau những dự án mang màu sắc cá tính mạnh như 1 Cọng Tóc Mai, 906090 hay Đậm Đà, việc nữ ca sĩ quay trở lại với một bản ballad có cấu trúc tương đối truyền thống khiến một bộ phận người nghe cảm thấy đây là bước lùi hơn là bước tiến. Ca khúc cũng nhận về nhiều bình luận cho rằng phần lời khá trực diện, cách triển khai ca từ đơn giản, chưa tạo ra nhiều tầng nghĩa như kỳ vọng dành cho một sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Tóc Tiên với ballad. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào những tranh luận đang diễn ra, vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở chất lượng âm nhạc.

Bởi điều thú vị là phần lớn tranh cãi về người còn thương em không cũng xuất phát từ việc MV và lời bài hát dường như đang kể hai câu chuyện cảm xúc khác nhau. Trong những chia sẻ từ Tóc Tiên và đạo diễn Nguyễn Việt Anh, người còn thương em không được giới thiệu như câu chuyện về hai người vẫn còn yêu nhưng lựa chọn rời đi. Một tác phẩm nói về việc nhìn lại những ký ức đẹp nhất của tình yêu, về sự biết ơn dành cho những điều đã từng tồn tại thay vì chìm trong oán trách hay đau khổ. Đó cũng là những gì xuất hiện trong MV.

Lời bài hát và hình ảnh MV người còn thương em không dường như đang kể về hai câu chuyện khác nhau

Khán giả nhìn thấy những cái ôm, những nụ hôn, những lần vui đùa, những ký ức đẹp đẽ nhất của hai con người từng yêu nhau say đắm. Ngay cả những cảnh hôn gây tranh cãi nhất cũng đều xuất hiện trong các đoạn hồi tưởng hạnh phúc. Thế nhưng lời bài hát lại mang đến một trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác. "Mà dường như em chưa thể ngừng đau. Mỗi đêm khuya em cùng xót xa khôn nguôi", "Người còn thương em không, sao em hoài vẫn khư khư ngày đêm trông ngóng", "Anh bây giờ chắc ấm êm cùng một ai đó"

Nếu chỉ đọc riêng phần ca từ, người nghe dễ hình dung đây là câu chuyện của một người vẫn chưa thể bước ra khỏi cuộc tình cũ. Một người còn đau, còn nhớ, còn chờ đợi và vẫn đang tự dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi không có lời đáp. Thậm chí, câu hát được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất của ca khúc: "Hay đến bao giờ khi trái đất này bỗng dưng hóa thành vuông" lại là một cách nói cường điệu để diễn tả việc buông bỏ gần như là điều không thể.

Nếu MV kể câu chuyện của một người đang học cách chấp nhận quá khứ thì lời bài hát lại giống câu chuyện của một người vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ

Nếu MV kể câu chuyện của một người đang học cách chấp nhận quá khứ thì lời bài hát lại giống câu chuyện của một người vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ. Đây cũng là lý do nhiều khán giả cảm thấy phần nghe và phần nhìn chưa thực sự gặp nhau ở cùng một điểm cảm xúc. Thậm chí, nghịch lý này còn trở nên rõ rệt hơn khi đặt cạnh những tranh luận xoay quanh Trần Ngọc Vàng.

Có lẽ tranh cãi lớn nhất nằm ở cách Tóc Tiên lựa chọn đau khổ

Thời điểm MV ra mắt cũng trùng với lúc những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Việc nam diễn viên xuất hiện với vai trò nam chính, đồng thời liên tục có những cảnh quay thân mật cùng nữ ca sĩ khiến không ít người khó tách biệt câu chuyện trong MV khỏi những gì đang diễn ra ngoài đời thực.

Sự xuất hiện của Trần Ngọc Vàng phần nào khiến không ít người khó tách biệt câu chuyện trong MV khỏi những gì đang diễn ra ngoài đời thực

Khi ranh giới giữa tác phẩm và đời thực bị xóa nhòa, nhiều người không còn nhìn thấy hai nhân vật đang trải qua một cuộc chia tay, mà nhìn thấy chính Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Chính điều này dẫn đến một số phản ứng khá phổ biến trên mạng xã hội. Thay vì xem đây là câu chuyện về ký cử của một cuộc tình đã kết thúc, một số khán giả lại cho rằng MV đang mang dáng dấp của việc công khai hoặc phô bày hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại.

Đó cũng là lý do nhiều tranh luận xoay quanh việc "Tóc Tiên hôn Trần Ngọc Vàng" hơn là việc hai nhân vật trong MV đang kể câu chuyện gì. Nếu nam chính của MV là một gương mặt hoàn toàn khác, không vướng bất kỳ đồn đoán nào với nữ ca sĩ, liệu những cảnh hôn trong người còn thương em không có còn bị diễn giải theo hướng đó và gây tranh cãi đến vậy?

Nếu nam chính của MV là một gương mặt hoàn toàn khác, không vướng bất kỳ đồn đoán nào với nữ ca sĩ, liệu những cảnh hôn trong người còn thương em không có gây tranh cãi đến vậy

Nếu nhìn vào toàn bộ cấu trúc của tác phẩm, người còn thương em không chưa bao giờ là câu chuyện về việc bắt đầu một tình yêu mới hay khoe hạnh phúc hiện tại. Đây là câu chuyện về việc kết thúc một tình yêu cũ, không phải về việc yêu thêm một người, mà là học cách buông một người. Và có lẽ tranh cãi lớn nhất của người còn thương em không không nằm ở 39 giây hôn nhau, cũng không hoàn toàn nằm ở chất lượng ca khúc. Nó nằm ở việc Tóc Tiên lựa chọn kể về một cuộc chia tay bằng ký ức của hạnh phúc, trong khi phần lớn khán giả đã quen với việc nghe những cuộc chia tay được kể bằng nỗi đau.

Và có lẽ tranh cãi lớn nhất của người còn thương em không nằm ở việc Tóc Tiên lựa chọn kể về một cuộc chia tay bằng ký ức của hạnh phúc

Nếu nhìn vào phần lời bài hát, nhân vật của Tóc Tiên thực chất vẫn đang đau. Cô vẫn "chưa thể ngừng đau", vẫn "xót xa khôn nguôi", vẫn "khư khư ngày đêm trông ngóng" và thậm chí tin rằng chỉ khi "trái đất hóa thành vuông" mới có thể tập buông được người. Đó hoàn toàn là tâm trạng của một người chưa bước qua được cuộc tình cũ.

Thế nhưng thay vì thể hiện nỗi đau ấy bằng nước mắt, sự quỵ lụy hay những hình ảnh tan vỡ quen thuộc của ballad, Tóc Tiên lại lựa chọn kể câu chuyện thông qua những ký ức đẹp nhất. MV ngập tràn những cái ôm, những nụ hôn, những lần vui đùa và những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người từng yêu nhau. Chính lựa chọn này tạo ra một nghịch lý khá thú vị. Khán giả có thể chấp nhận một Tóc Tiên thất tình, nhưng chưa chắc đã quen với một Tóc Tiên thất tình mà vẫn dành phần lớn thời gian để nhớ về hạnh phúc.

Khán giả có thể chấp nhận một Tóc Tiên thất tình, nhưng chưa chắc đã quen với một Tóc Tiên thất tình mà vẫn dành phần lớn thời gian để nhớ về hạnh phúc

Nói cách khác, điều khiến một bộ phận công chúng khó đồng cảm không hẳn là việc Tóc Tiên không đau khổ. Bởi ngay trong lời hát, nỗi đau ấy vẫn hiện diện rất rõ. Điều gây tranh cãi hơn là cách cô thể hiện nỗi đau đó. Thay vì cho khán giả nhìn thấy sự đổ vỡ, cô lại cho họ nhìn thấy những điều đẹp đẽ đã từng tồn tại.

Có lẽ vì vậy mà phản ứng dành cho người còn thương em không phần nào phản ánh sự khắt khe mà công chúng thường dành cho những nghệ sĩ có cá tính mạnh như Tóc Tiên. Khán giả không chỉ đánh giá sản phẩm, mà còn vô thức so sánh nó với hình dung của riêng họ về một cuộc chia tay nên được kể như thế nào.

Ảnh: NVCC/ FB/ chụp màn hình

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