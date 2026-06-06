Đại hội nhạc nước K-PULSE HANOI 2026 D-1 diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội tối 6/6.

Trước giờ G của Đại hội nhạc nước K-PULSE HANOI 2026 D-1, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang nóng dần lên với sự xuất hiện của đông đảo khán giả. Ngay từ chiều tối 6/6, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại địa điểm tổ chức để hoàn tất thủ tục check-in và chuẩn bị cho đêm nhạc được mong chờ bậc nhất mùa hè năm nay. Công tác đón khách diễn ra khá nhanh chóng, giúp dòng người di chuyển thuận lợi vào khu vực sự kiện.

Ngay từ chiều tối 6/6, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại địa điểm tổ chức để hoàn tất thủ tục check-in và chuẩn bị cho đêm nhạc được mong chờ bậc nhất mùa hè năm nay

K-PULSE HANOI 2026 diễn ra trong hai ngày 6 - 7/6, quy tụ dàn nghệ sĩ Kpop đình đám gồm PSY, Jay Park, Sandara Park, BamBam, Kwon Eunbi, Wendy, fromis_9, Baby DONT Cry và LNGSHOT. Đặc biệt, việc lễ hội chính thức công bố mô hình water music festival khiến sức nóng của chương trình tăng mạnh trong những ngày qua. Sự góp mặt của hai tên tuổi nổi tiếng về khả năng khuấy động sân khấu là PSY và Jay Park càng khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi màn trình diễn bùng nổ tại Mỹ Đình tối nay.

Không khí tấp nập trước giờ G

BamBam đốt cháy sân khấu, hát nhạc Việt tặng khán giả Hà Nội

Sân vận động Mỹ Đình thực sự bùng nổ khi BamBam xuất hiện trên sân khấu K-PULSE HANOI 2026. Ngôi sao người Thái vừa bước ra đã khiến khán giả phấn khích với diện mạo nổi bật cùng vóc dáng săn chắc. Khoảnh khắc BamBam tự tin khoe cơ bụng 6 múi nhanh chóng trở thành tâm điểm, kéo theo hàng loạt tiếng hò reo vang dội từ khắp các khán đài.

BamBam và vũ đạo bốc lửa khiến khán giả hú hét

Không dừng lại ở đó, BamBam còn dành tặng khán giả Việt Nam một bất ngờ đặc biệt khi thể hiện ca khúc Thích Em Hơi Nhiều của Wren Evans. Màn giao lưu đầy thiện cảm này lập tức khiến không khí tại Mỹ Đình nóng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm nhạc tính đến thời điểm hiện tại.

BamBam hát Thích Em Hơi Nhiều tại K-PULSE HANOI D-1

Sân khấu bùng nổ của BamBam:

K-PULSE HANOI 2026 chính thức khai màn

Mở màn cho Đại hội nhạc nước K-PULSE HANOI 2026 là nhóm nhạc nữ Baby DONT Cry. Xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả, 4 thành viên gây chú ý với nhan sắc tươi tắn, năng lượng trẻ trung cùng phong thái tự tin. Dù là những gương mặt còn khá mới với khán giả Việt Nam, Baby DONT Cry nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng những màn trình diễn sôi động ngay từ những phút đầu tiên.

Baby DONT Cry khuấy động không khí

Đặc biệt, các thành viên còn khiến người hâm mộ thích thú khi giao lưu bằng tiếng Việt. Nhóm liên tục bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu gặp gỡ đông đảo khán giả Hà Nội và không ngần ngại nói rằng mình “mê” khán giả Việt Nam. Sự thân thiện cùng những nỗ lực kết nối bằng ngôn ngữ bản địa giúp Baby DONT Cry ghi điểm, nhận về nhiều tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài Mỹ Đình.

4 thành viên khoe visual tươi tắn

Nhóm nữ Baby DONT Cry tươi tắn, đáng yêu:

Tiếp nối bầu không khí sôi động của đêm nhạc, fromis_9 chính thức xuất hiện trên sân khấu K-PULSE HANOI 2026 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nhóm nữ ghi điểm ngay từ những giây đầu tiên với nhan sắc rạng rỡ, visual đồng đều cùng thần thái tươi sáng đặc trưng. Dưới ánh đèn sân khấu, các thành viên liên tục nhận được những tiếng reo hò từ người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình.

fromis-9 khoe visual rực rỡ

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, fromis_9 còn mang đến nguồn năng lượng bùng nổ với những màn trình diễn giàu sức sống. Các thành viên liên tục tương tác với khán giả, khuấy động không khí bằng những động tác vũ đạo đồng đều và biểu cảm tươi tắn. Sự xuất hiện của nhóm khiến nhiệt độ sân khấu tiếp tục tăng cao, biến Mỹ Đình thành một lễ hội mùa hè đúng nghĩa.

Zoom cận visual fromis-9

Đội hình toàn mỹ nhân của fromis-9:

Diễn biến sự kiện sẽ tiếp tục được cập nhật ngay tại đây.