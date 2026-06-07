Nhạc cổ động World Cup 2026 gây sốt toàn cầu

Sau 4 ngày phát hành, Champions của streamer nổi tiếng IShowSpeed thu hút 25 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc mang đậm không khí bóng đá nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ trước thềm World Cup 2026.

Khi ngày khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đang đến gần (12/6), không khí của giải bóng lớn nhất hành tinh lan tỏa mạnh trên các nền tảng trực tuyến. Những ngày qua, khán giả hướng sự chú ý đến Champions - ca khúc mới của streamer người Mỹ IShowSpeed.

MV được phát hành đầu tháng 6 và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên YouTube. Theo số liệu ghi nhận, video đã đạt khoảng 25 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt, trở thành một trong những nội dung liên quan đến World Cup được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm hiện tại.

Dù không phải ca khúc chính thức của FIFA dành cho World Cup 2026, Champions được fan bóng đá xem như bản nhạc cổ động không chính thức của giải đấu nhờ giai điệu sôi động, tinh thần bóng đá xuyên suốt sản phẩm.

IShowSpeed và ca khúc Champions gây sốt trên nhiều diễn đàn.

Bài hát mang màu sắc cổ động thể thao, nội dung xoay quanh khát vọng chiến thắng, niềm tự hào và sự cuồng nhiệt của các cổ động viên trong mùa World Cup. MV sử dụng nhiều hình ảnh quen thuộc gắn với bóng đá như sân vận động, quốc kỳ các nước, đám đông người hâm mộ và khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng. Khán giả đánh giá MV tái hiện bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chủ nhân của bản hit đang gây chú ý là IShowSpeed, tên thật Darren Jason Watkins Jr., sinh năm 2005 tại Cincinnati, bang Ohio (Mỹ). Anh hoạt động trên YouTube từ năm 2016 với các nội dung về trò chơi điện tử trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ phong cách hài hước.

Từ năm 2021, IShowSpeed liên tục mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực giải trí, âm nhạc và du lịch. Kênh cá nhân của streamer có hàng chục triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng, trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất với khán giả trẻ.

Bóng đá là một trong những chủ đề giúp IShowSpeed xây dựng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Nam streamer nhiều lần thể hiện tình yêu dành cho môn thể thao vua và sự ngưỡng mộ đối với Cristiano Ronaldo.

Trước Champions , anh gây tiếng vang với ca khúc World Cup phát hành nhân dịp World Cup 2022 tại Qatar. Sản phẩm này đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và trở thành một trong những bài hát về bóng đá nổi bật nhất trên nền tảng.