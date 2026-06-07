Người phụ nữ "thắng đời" toàn tập: Gặp cực phẩm nhân gian tổ chức hôn lễ cổ tích, 22 tuổi đã nổi tiếng toàn cầu

Đây chính là mỹ nhân gây sốt nhất thời gian này bởi 1 hôn lễ.

Từ một cô gái trẻ mang trong mình giấc mơ âm nhạc lớn lao đến ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, hành trình của Dua Lipa luôn là câu chuyện khiến công chúng ngưỡng mộ. Và giờ đây, khi sự nghiệp đã ở đỉnh cao rực rỡ, nữ ca sĩ tiếp tục bước sang một chương mới đầy viên mãn với hôn lễ được ví như cổ tích giữa đời thực.

Gương mặt hạnh phúc rạng rỡ của Dua Lipa là điều mà nhiều cô gái ao ước lúc này

Không chỉ sở hữu danh tiếng toàn cầu, khối tài sản khổng lồ và vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí, Dua Lipa còn có trong tay điều mà nhiều người xem là phần thưởng giá trị nhất: một tình yêu đẹp cùng người bạn đời được công chúng hết lời ngợi ca. Khi nhìn vào hành trình của nữ ca sĩ người Anh, không ít người gọi cô là hình mẫu của một "người phụ nữ thắng đời toàn tập".

Dua Lipa và hôn lễ như cổ tích - Chuyện tình được ví như tiểu thuyết đời thực, người phụ nữ thắng đời toàn tập

Ở tuổi 30, Dua Lipa bước vào một chương mới của cuộc đời khi chính thức nên duyên cùng nam diễn viên Callum Turner. Chuyện tình của cặp đôi được truyền thông quốc tế ví như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giữa đời thực, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tại London và được gắn kết bởi một trang sách định mệnh.

Cặp đôi nổi tiếng nên duyên nhờ đọc chung 1 trang sách

Theo chia sẻ của Dua Lipa, sau lần đầu gặp gỡ thông qua sự giới thiệu của đầu bếp nổi tiếng Ruth Rogers tại nhà hàng The River Cafe, cả hai thực sự trở nên thân thiết khi tình cờ phát hiện đang đọc cùng cuốn tiểu thuyết Trust của nhà văn Hernan Diaz, thậm chí dừng lại ở cùng một trang sách. Sự đồng điệu hiếm có ấy nhanh chóng kéo họ lại gần nhau, mở đầu cho mối quan hệ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Từ đoạn video khiêu vũ gây sốt tại tiệc hậu ra mắt bộ phim Masters of the Air đầu năm 2024 cho đến màn cầu hôn vào dịp Giáng sinh năm 2025, Dua Lipa và Callum Turner luôn xuất hiện gắn bó bên nhau. Trong khi nữ ca sĩ chinh phục thế giới bằng âm nhạc, nam diễn viên được xem là điểm tựa vững chắc phía sau ánh hào quang.

Hôn lễ tại Toà thị chính tuần trước

Cuối tháng 5/2026, cặp đôi tổ chức lễ cưới dân sự riêng tư tại Old Marylebone Town Hall với chưa đến 10 khách mời tham dự. Dù diễn ra kín đáo, khoảnh khắc Dua Lipa xuất hiện trong bộ skirt-suit Haute Couture màu trắng ngà của Schiaparelli vẫn lập tức trở thành tâm điểm truyền thông và giới thời trang. Hình ảnh được đánh giá như một tuyên ngôn phong cách mới, gợi nhớ đến đám cưới mang tính biểu tượng của Bianca Jagger năm 1971.

Tiệc mừng cưới toàn siêu sao đang là tâm điểm lúc này

Sau lễ cưới tại London, cặp đôi tiếp tục tổ chức chuỗi tiệc kéo dài ba ngày tại đảo Sicily. Sự kiện diễn ra tại Villa Valguarnera, dinh thự Baroque nổi tiếng được mệnh danh là "Versailles thu nhỏ" của nước Ý. Với sự góp mặt của nhiều gương mặt quyền lực trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và điện ảnh, đám cưới nhanh chóng được truyền thông quốc tế gọi là "hôn lễ của năm".

Sự nghiệp rực rỡ: 22 tuổi gõ cửa thế giới, định hình kỷ nguyên Pop của thập niên 2020

Nhìn vào vị thế hiện tại của Dua Lipa, nhiều người quên rằng cô từng là một nghệ sĩ trẻ phải cạnh tranh với hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc để có được bản hit đầu tiên. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Khi mới 22 tuổi, Dua Lipa đã phá vỡ những giới hạn địa lý để trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ bản hit New Rules. Ca khúc nhanh chóng lan rộng trên mọi nền tảng, trở thành một trong những bài hát pop tiêu biểu của cuối thập niên 2010 và đưa tên tuổi của cô xuất hiện trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Ở tuổi 22, Dua Lipa thắng Grammy và nổi tiếng toàn cầu nhờ bản hit New Rules

Thành công của New Rules không chỉ được đo bằng những con số streaming khổng lồ hay hàng tỷ lượt xem MV. Quan trọng hơn, ca khúc đã giúp Dua Lipa giành giải Grammy Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, mở ra cánh cửa bước vào hàng ngũ những ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất thế giới. Với khán giả châu Á, Dua Lipa gây chú ý với bản hit Kiss and Make Up collab cùng BLACKPINK.

Dua Lipa và BLACKPINK từng kết hợp trong Kiss and Make Up

Khác với nhiều hiện tượng âm nhạc chỉ tỏa sáng trong thời gian ngắn, Dua Lipa nhanh chóng chứng minh bản thân không phải hiện tượng "one hit wonder". Cô sử dụng sức nóng từ New Rules như nền móng để xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững, từng bước củng cố vị thế bằng những sản phẩm chất lượng và chiến lược phát triển dài hạn.

Ca khúc thành công nhất của Dua Lipa - Levitating

Bước sang thập niên 2020, khi ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu chịu tác động nặng nề từ đại dịch, Dua Lipa lại thực hiện một trong những nước cờ thành công nhất sự nghiệp với Future Nostalgia. Album không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tới xu hướng nhạc pop đương đại. Trong bối cảnh công chúng cần năng lượng tích cực và sự giải trí, âm hưởng disco-pop đầy hoài niệm nhưng hiện đại của Future Nostalgia đã tạo nên cơn sốt toàn cầu.

Loạt ca khúc như Don't Start Now, Levitating hay Physical liên tục thống trị các bảng xếp hạng quốc tế, mang về hàng loạt chứng nhận bạch kim và giúp Dua Lipa trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất thời kỳ hậu đại dịch.

Chỉ với 59 đêm diễn đầu tiên, Radical Optimism Tour đã mang về doanh thu lên tới 141,1 triệu USD

Sức mạnh thương mại của cô không dừng lại ở đó. Kỷ nguyên Radical Optimism ra mắt năm 2024 tiếp tục cho thấy khả năng duy trì vị thế hiếm có của nữ ca sĩ. Đi cùng album là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài đến hết năm 2025, trở thành một trong những tour diễn thành công nhất của một nghệ sĩ nữ trong thập niên này. Chỉ với 59 đêm diễn đầu tiên, Radical Optimism Tour đã mang về doanh thu lên tới 141,1 triệu USD. Thành tích này tiếp tục củng cố vị trí của Dua Lipa trong nhóm những nữ nghệ sĩ bán vé concert hàng đầu thế giới.

Đằng sau hào quang của một ngôi sao nhạc pop là tư duy của một chiến lược gia thực thụ

Đằng sau hào quang của một ngôi sao nhạc pop là tư duy của một chiến lược gia thực thụ. Dua Lipa không chỉ tập trung vào âm nhạc mà còn liên tục mở rộng sức ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực khác. Từ việc tham gia dự án điện ảnh Barbie với ca khúc Dance The Night nhận được đề cử Grammy cho đến vai trò đồng sáng lập lễ hội âm nhạc Sunny Hill, cô cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo rộng lớn hơn nhiều so với phạm vi của một nghệ sĩ biểu diễn thông thường.

Dua Lipa là một trong những pop girl nổi bật nhất thập kỷ này

Điều giúp Dua Lipa duy trì vị thế trong nhiều năm không chỉ là tài năng hay nhan sắc. Đó còn là khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm, sự nhạy bén trước xu hướng thị trường và chiến lược phát triển thương hiệu nhất quán. Chính những yếu tố ấy đã giúp cô duy trì các chỉ số thương mại ở mức hàng đầu thế giới, đồng thời củng cố quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc trị giá hàng tỷ USD.

Dua Lipa đang có cuộc sống viên mãn từ sự nghiệp đến hôn nhân

Bởi vậy, khi bước vào lễ đường trong giai đoạn sự nghiệp vẫn đang ở đỉnh cao, Dua Lipa không chỉ là một cô dâu hạnh phúc. Cô còn là biểu tượng cho thế hệ nghệ sĩ nữ mới: độc lập, thành công, bản lĩnh và đủ khả năng tự viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình.

Ảnh: X, Billboard