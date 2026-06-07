Bài Em không được mang đi diễn, SOOBIN vẫn "lách luật" hát chay cực suy: “Còn điều gì trong con tim anh cũng đã vỡ nát”

Màn trình diễn ngẫu hứng của SOOBIN đang được bàn tán khắp mạng xã hội.

SOOBIN ngẫu hứng hát Em

Tối 6/6, một sự kiện âm nhạc quy mô lớn đã thu hút lượng lớn khán giả nhờ sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện quy tụ hàng loạt gương mặt đang có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường như HIEUTHUHAI, Chi Pu, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phùng Khánh Linh, Pháp Kiều và UPRIZE.

Giữa dàn lineup chất lượng, SOOBIN vẫn là một trong những cái tên nhận được sự mong đợi lớn nhất. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với trang phục tông màu tối, giữ vững phong cách lịch lãm và nam tính quen thuộc. Xuyên suốt phần trình diễn, anh mang đến loạt ca khúc hit gắn liền với chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Không chỉ tập trung vào yếu tố giọng hát hay vũ đạo, SOOBIN còn liên tục di chuyển, tương tác trực tiếp để khuấy động không khí cùng hàng nghìn khán giả có mặt phía dưới sân khấu.

SOOBIN hát chay ca khúc Em

Điểm đáng chú ý nhất trong set diễn của SOOBIN lại không nằm ở các tiết mục được dàn dựng sẵn, mà đến từ một tình huống phát sinh hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong lúc nam ca sĩ dừng lại để giao lưu, đám đông khán giả đã đồng loạt hô vang yêu cầu anh thể hiện Em . Đây là ca khúc kết hợp giữa anh và Binz đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng trong thời gian gần đây.

SOOBIN tại sự kiến tối qua

Mặc dù bài hát này không nằm trong kịch bản biểu diễn chính thức của chương trình, SOOBIN vẫn quyết định chiều lòng người hâm mộ. Anh trực tiếp hát chay một đoạn ngắn của tác phẩm ngay trên sân khấu. Không có nhạc nền hỗ trợ, không có phần bè phối hay dàn dựng đi kèm, nam ca sĩ chỉ dùng giọng mộc để đáp lại sự nhiệt tình của đám đông. Chính sự ngẫu hứng và chân thật này lại mang đến hiệu ứng bùng nổ, trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm diễn. Ngay khi SOOBIN cất giọng, hàng nghìn người hâm mộ bên dưới lập tức reo hò và hòa giọng hát theo từng câu chữ.

Phân đoạn hát chay ca khúc Em của SOOBIN được khán giả khen ngợi

Chỉ ít phút sau khi tiết mục kết thúc, hàng loạt video ghi lại cảnh SOOBIN hát chay ca khúc Em đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội thu về lượng tương tác, chia sẻ và bình luận tăng vọt. Dưới các bài đăng, phần lớn khán giả để lại lời khen ngợi cho kỹ năng hát live ổn định của nam ca sĩ. Nhiều người nhận xét rằng dù chỉ hát một đoạn ngắn trong điều kiện không có nhạc đệm, SOOBIN vẫn truyền tải trọn vẹn cảm xúc và giữ được màu sắc đặc trưng của bài hát.

Khoảnh khắc SOOBIN hát chay Em càng khiến nhiều khán giả trân trọng bởi đây sẽ là lần hiếm hoi ca khúc được hát trước công chúng. Trước đó, Binz từng cho biết ca khúc này và cả album Gặp Lại sẽ khó được đưa vào các sân khấu biểu diễn thông thường vì anh muốn khán giả trải nghiệm tác phẩm ở phiên bản hoàn chỉnh thay vì trình diễn trực tiếp. Chính bởi lý do đó, việc SOOBIN bất ngờ cất giọng một đoạn ngắn của ca khúc theo yêu cầu từ người hâm mộ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù chỉ kéo dài vài câu hát, khoảnh khắc này vẫn đủ khiến hàng nghìn khán giả bên dưới đồng loạt hòa giọng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Màn trình diễn này cũng đưa từ khóa liên quan đến ca khúc Em tiếp tục lọt vào danh sách các chủ đề được tìm kiếm và thảo luận.

Em - ca khúc gây bàn tán nhiều nhất trong album của Binz

Em là một trong những tác phẩm nổi bật nhất thuộc album Gặp Lại vừa được Binz chính thức phát hành. Ca khúc là sự giao thoa giữa chất giọng R&B mượt mà của SOOBIN và phần rap mang đậm tính tự sự của Binz. Nội dung bài hát khai thác tâm lý của một người đàn ông với những cảm xúc tiếc nuối, day dứt sau khi trải qua một cuộc tình tan vỡ.

Em - Binz ft. SOOBIN

Ngay từ thời điểm mới ra mắt, sản phẩm đã thu hút lượng người nghe lớn nhờ màn tái hợp của hai thành viên chủ chốt đến từ tổ đội SpaceSpeakers. Tuy nhiên, sức hút của Em không chỉ dừng lại ở yếu tố âm nhạc. Trên các diễn đàn, bài hát nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi xuất hiện nhiều suy đoán xoay quanh ý nghĩa thực sự của ca từ và nguồn cảm hứng đằng sau tác phẩm.

Một bộ phận cư dân mạng đã phân tích nội dung bài hát cùng các chi tiết hình ảnh quảng bá, từ đó đặt ra nghi vấn sản phẩm có liên quan đến câu chuyện tình cảm giữa Tóc Tiên và Touliver. Những đồn đoán này lập tức lan truyền rộng rãi, tạo ra nhiều luồng ý kiến phân tích khác nhau. Những tranh luận liên tục từ cộng đồng mạng đã góp phần giúp ca khúc duy trì độ thảo luận cao trong nhiều ngày liên tiếp.

Sức hút của Em còn xuất phát từ những đồn đoán về ý nghĩa bài hát bắt nguồn từ chuyện tình của Tóc Tiên và Touliver

Nhờ sự kết hợp giữa chất lượng âm nhạc, hiệu ứng truyền thông từ những đồn đoán và các sân khấu trình diễn viral, Em đã ghi nhận hàng loạt thành tích ấn tượng trên các nền tảng nhạc số. Tại thị trường Việt Nam, ca khúc từng vươn lên vị trí #1YouTube Trending Music và đạt # 1 YouTube Overall.

SOOPBON ngẫu hứng hát Em giúp bài hát tiếp tục được lan tỏa và duy trì sức hút

Hiện tại, tác phẩm này vẫn đang là một trong những đoạn nhạc được chia sẻ và sử dụng làm nhạc nền phổ biến trên mạng xã hội. Việc SOOBIN biểu diễn ngẫu hứng tại sự kiện vừa qua được xem là chất xúc tác giúp bài hát tiếp tục duy trì sức sống và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc.

Ảnh: FB