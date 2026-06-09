K-PULSE HANOI 2026 - 2 đêm nhạc nước hot nhất Mỹ Đình hè này: PSY, Jay Park và dàn sao đa thế hệ khiến khán giả vỡ òa cảm xúc

Hai đêm diễn của K-PULSE HANOI 2026 đã mang lại vô vàn cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam.

Tối 6 và 7/6, Đại hội nhạc nước K-PULSE HANOI 2026 đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, quy tụ dàn nghệ sĩ Hàn Quốc đình đám gồm PSY, Jay Park, Sandara Park, BamBam, Kwon Eun Bi, Wendy, fromis_9, Baby DONT Cry và LNGSHOT. Với mô hình water music festival lần đầu được tổ chức quy mô lớn tại Hà Nội, sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc trong những ngày qua.

Hai đêm nhạc liên tiếp đã biến Mỹ Đình thành một lễ hội mùa hè đúng nghĩa khi hàng nghìn khán giả cùng hòa mình vào âm nhạc, những màn trình diễn giàu năng lượng và loạt khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ giữa nghệ sĩ Hàn Quốc với người hâm mộ Việt Nam.

Line-up Kpop nhiều thế hệ hiếm có cùng hội tụ tại Mỹ Đình

Điểm đặc biệt nhất của K-PULSE HANOI 2026 không chỉ nằm ở mô hình đại hội nhạc nước mà còn ở dàn nghệ sĩ trải dài qua nhiều thế hệ Kpop. Hiếm có một sự kiện nào tại Việt Nam trong thời gian gần đây quy tụ cùng lúc những cái tên đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của làn sóng Hallyu như PSY, Sandara Park, Jay Park, BamBam, Wendy, Kwon Eun Bi, fromis_9, Baby DONT Cry và LNGSHOT. Chính sự đa dạng về thế hệ, màu sắc âm nhạc đã tạo nên sức hút đặc biệt cho đại nhạc hội kéo dài hai ngày tại Mỹ Đình.

Sự xuất hiện của PSY và Sandara Park mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt

Với những khán giả gắn bó cùng Kpop từ những năm 2000 - 2010, sự xuất hiện của PSY và Sandara Park mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Nếu PSY là chủ nhân của Gangnam Style - ca khúc từng tạo nên cơn địa chấn toàn cầu và trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu, thì Sandara Park lại là một trong những gương mặt gắn liền với thời kỳ hoàng kim của 2NE1. Tại Mỹ Đình, nữ thần tượng mang đến những giai điệu quen thuộc như Kiss, I Don’t Care trong khi PSY liên tục đưa bầu không khí lên cao trào với loạt bản hit đình đám gồm Gentleman, That That, New Face, DADDY và đặc biệt là Gangnam Style.

Bên cạnh những tượng đài của làn sóng Hallyu, K-PULSE HANOI 2026 còn quy tụ các nghệ sĩ đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với khán giả trẻ như BamBam, Wendy và Kwon Eun Bi. BamBam mang đến những sân khấu giàu năng lượng cùng phong cách trình diễn cuốn hút đã trở thành thương hiệu. Wendy chinh phục khán giả bằng loạt ca khúc solo như Like Water, Wish You Hell hay Queen Of The Party, phô diễn chất giọng nội lực vốn là thế mạnh của thành viên Red Velvet. Trong khi đó, Kwon Eun Bi tiếp tục chứng minh sức hút với visual nổi bật cùng thần thái sân khấu cuốn hút, trở thành một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhất đêm diễn thứ hai.

K-PULSE HANOI 2026 quy tụ các nghệ sĩ đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với khán giả trẻ như BamBam, Wendy và Kwon Eun Bi

Bên cạnh những tên tuổi đã khẳng định được vị trí, K-PULSE HANOI 2026 còn mang đến nguồn năng lượng trẻ trung từ thế hệ thần tượng mới với sự góp mặt của fromis_9, Baby DONT Cry và LNGSHOT. fromis_9 duy trì bầu không khí tươi sáng bằng loạt ca khúc như WE GO, Supersonic hay LIKE YOU BETTER, đồng thời khiến người hâm mộ thích thú khi hé lộ kế hoạch comeback vào tháng 7 tới. Trong khi đó, Baby DONT Cry dù là tân binh vẫn ghi dấu bằng sự tự tin, nguồn năng lượng tươi mới cùng phong cách trình diễn đầy sức sống.

Baby DONT Cry

fromis_9 mang đến nguồn năng lượng trẻ trung

Đặc biệt, LNGSHOT là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại K-PULSE HANOI 2026. Dù chỉ mới ra mắt khoảng 5 tháng, nhóm nhạc trực thuộc MORE VISION vẫn tạo được dấu ấn rõ nét với khán giả Việt Nam. Các chàng trai liên tục khuấy động sân khấu qua những tiết mục như Moonwalkin', Never Let Go, FaceTime hay Saucin', nhận được sự hưởng ứng không hề thua kém nhiều nghệ sĩ đàn anh có thâm niên hoạt động lâu năm.

LNGSHOT là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm

Đại diện cho màu sắc K-Hip Hop tại sự kiện là Jay Park

Đại diện cho màu sắc K-Hip Hop tại sự kiện là Jay Park. Nam nghệ sĩ tiếp tục cho thấy vì sao anh được xem là một trong những performer hàng đầu của Hàn Quốc với thần thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng nguồn năng lượng gần như không suy giảm trong suốt phần trình diễn. Jay Park chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt ca khúc quen thuộc như All I Wanna Do, Mayday, Like I Do, Solo, Gimme A Minute hay Hello, đồng thời kết hợp cùng LNGSHOT trong các sân khấu 4SHO 4SHO và YEAH YEAH, mang đến màu sắc K-Hip Hop hiện đại cho đại nhạc hội.

Từ những bản hit gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ cho đến các ca khúc đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ, K-PULSE HANOI 2026 đã mang đến một bức tranh tương đối toàn diện về Kpop đương đại. Chính sự giao thoa giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách âm nhạc và nhiều tệp khán giả khác nhau đã tạo nên sức hút riêng, biến K-PULSE HANOI 2026 trở thành một trong những đại nhạc hội Kpop đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong năm nay.

Hai đêm lễ hội ngập tràn tiếng hát, fanchant và những màn tương tác đáng nhớ

Bên cạnh các sân khấu âm nhạc, một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của K-PULSE HANOI 2026 chính là sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Trong suốt hai ngày diễn ra chương trình, sân vận động Mỹ Đình liên tục vang lên những tiếng reo hò, fanchant và những màn tương tác đầy hào hứng, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động xuyên suốt đại nhạc hội.

LNGSHOT và Jay Park đội nón lá quẫy nhạc cực sung

Nhiều nghệ sĩ đã chủ động thể hiện tình cảm với người hâm mộ Việt Nam thông qua những câu giao tiếp đơn giản nhưng gần gũi. Jay Park khiến cả sân vận động bùng nổ khi bất ngờ nói "Anh yêu em" trên sân khấu. Trong khi đó, các thành viên LNGSHOT liên tục học và sử dụng những cụm từ quen thuộc như "cưng ơi", "vợ iu", nhận về những tràng cổ vũ không ngớt từ khán giả bên dưới.

BamBam hát Thích Em Hơi Nhiều

Không ít khoảnh khắc mang đậm màu sắc Việt Nam cũng trở thành điểm nhấn của chương trình. BamBam gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc Thích Em Hơi Nhiều của Wren Evans, tạo nên màn giao thoa thú vị giữa Kpop và Vpop. LNGSHOT xuất hiện với hình ảnh đội nón lá trên sân khấu, còn Jay Park cùng nhóm nhạc đàn em khiến khán giả thích thú khi hòa mình vào giai điệu See Tình. Những màn giao lưu gần gũi này nhanh chóng góp phần đẩy bầu không khí lên cao trào, đồng thời trở thành các đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau chương trình.

Ở chiều ngược lại, khán giả Việt cũng để lại nhiều ấn tượng với các nghệ sĩ bằng sự hưởng ứng cuồng nhiệt trong suốt hai đêm diễn. Từ những màn fanchant vang dội dành cho fromis_9, Wendy hay LNGSHOT cho đến khoảnh khắc hàng chục nghìn người đồng loạt hòa giọng theo các bản hit của PSY, bầu không khí tại Mỹ Đình gần như không có lúc nào hạ nhiệt.

PSY quẫy Gangnam Style cùng khán giả

Đặc biệt, khi những giai điệu quen thuộc của Gentleman, That That và nhất là Gangnam Style vang lên, cả sân vận động như biến thành một sân khấu khổng lồ khi khán giả cùng hát, cùng nhảy và thực hiện điệu nhảy ngựa huyền thoại. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất của K-PULSE HANOI 2026.

Đặc biệt, mô hình đại hội nhạc nước góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt cho sự kiện. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng nước, ánh sáng và các màn trình diễn liên tục giúp chương trình mang dáng dấp của một lễ hội mùa hè đúng nghĩa thay vì chỉ đơn thuần là một đêm concert Kpop.

PSY khiến cả sân khấu bùng nổ với những giai điệu quen thuộc của Gentleman, That That và nhất là Gangnam Style

Khép lại hai ngày diễn ra tại Mỹ Đình, K-PULSE HANOI 2026 không chỉ mang đến hàng chục tiết mục chất lượng từ các nghệ sĩ Hàn Quốc mà còn tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ Việt Nam. Sự cộng hưởng giữa line-up nhiều thế hệ, mô hình nhạc nước mới lạ cùng năng lượng cuồng nhiệt từ khán giả đã giúp sự kiện trở thành một trong những đại nhạc hội Kpop đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong năm 2026.