Jay Park cùng "dàn con cưng" LNGSHOT khiến Mỹ Đình “vỡ trận”, Wendy - Kwon Eun Bi đẹp như tiên tử tại K-PULSE HANOI 2026

Đêm thứ 2 của K-PULSE HANOI 2026 đã mang đến cho khán giả những phút giây khó quên.

Sau đêm đầu tiên tạo nên cơn sốt với hàng loạt khoảnh khắc viral, K-PULSE HANOI 2026 tiếp tục khuấy đảo sân vận động Mỹ Đình trong đêm diễn thứ hai với sự góp mặt của PSY, Jay Park, Wendy, Kwon Eun Bi, LNGSHOT, Baby DONT Cry và fromis_9. Không chỉ mang đến những màn trình diễn đậm chất Kpop, đêm nhạc còn chứng kiến lượng khán giả đông đảo có mặt tại khu VIP bên dưới sân khấu và nhiều khu vực khán đài. Trên MXH, hàng loạt bài đăng cập nhật tình trạng "săn vé phút chót" tại quầy bán vé của BTC càng cho thấy sức hút khó cưỡng của dàn sao Hàn Quốc trong đêm cuối cùng của K-PULSE HANOI 2026.

Wendy - Kwon Eun Bi đẹp như “nữ thần” trên sân khấu Mỹ Đình

Mở đầu chương trình là sự xuất hiện của Wendy - giọng ca chính đình đám của Red Velvet. Ngay từ khoảnh khắc bước ra sân khấu với Like Water, nữ ca sĩ đã khiến hàng chục nghìn khán giả không khỏi xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mái tóc dài, thần thái quyến rũ cùng đôi chân thon dài nổi bật trên sân khấu giúp Wendy trông như bước ra từ một bộ phim thanh xuân Hàn Quốc.

Mở đầu chương trình là sự xuất hiện của Wendy - giọng ca chính đình đám của Red Velvet

Tiếp theo đó, Wendy dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với Queen Of The Party, Best Ever, Why Can't You Love Me?, Chapter You, Hate2, Wish You Hell và Sunkiss. Đặc biệt, phần trình diễn Wish You Hell và Queen Of The Party nhận được nhiều tiếng hò reo nhờ nguồn năng lượng tích cực và sự tương tác gần gũi của Wendy với người hâm mộ Việt Nam.

Wendy dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt ca khúc hit

Nếu Wendy mang đến vẻ đẹp dịu dàng thì Kwon Eun Bi lại xuất hiện như một nàng thơ đời thực. Được mệnh danh là "nữ thần WATERBOMB", cái tên Kwon Eun Bi từ lâu đã gắn liền với những sân khấu nhạc nước nóng bỏng nhưng tại Mỹ Đình lần này, những vũ đạo từng gây nhiều tranh cãi của nữ idol gần như "biến mất". Thay vào đó, Kwon Eun Bi với phong cách nhẹ nhàng và nữ tính hơn nhưng vẫn đủ sức khiến khán giả hò reo mỗi khi cận cảnh visual của cô xuất hiện trên màn hình LED.

Kwon Eun Bi với phong cách nhẹ nhàng và nữ tính nhưng vẫn đủ sức khiến khán giả hò reo

fromis_9 và Baby DONT Cry chứng minh sức hút của thế hệ idol mới

Dù không phải những cái tên quá quen thuộc với phần đông khán giả tại Việt Nam, fromis_9 và Baby DONT Cry vẫn khiến bầu không khí tại Mỹ Đình nóng lên từng phút.

Baby DONT Cry mang đến nguồn năng lượng trẻ trung với loạt ca khúc như Shapeshifter, F Girl cùng các tiết mục trong set diễn của nhóm. Từ âm nhạc cho đến phong cách biểu diễn, nhóm thể hiện đúng tinh thần cá tính nhưng vẫn giữ được nét tươi mới của thế hệ idol Gen Z. Những màn tương tác đáng yêu với khán giả Việt cũng giúp nhóm nhanh chóng ghi điểm.

Baby DONT Cry mang đến nguồn năng lượng trẻ trung

Trong khi đó, fromis_9 xuất hiện với chuỗi ca khúc quen thuộc gồm LIKE YOU BETTER, Supersonic, WE GO, What I Want To Say…. Các cô gái mang đến bầu không khí mùa hè đúng nghĩa khi liên tục chạy khắp sân khấu và giao lưu với người hâm mộ. Các thành viên của fromis_9 còn không giấu được sự bất ngờ trước tình cảm mà fan Việt dành cho mình. Nhóm cũng không quên nhắc đến màn comeback dự kiến diễn ra vào tháng 7, khiến khu vực fandom bên dưới vỡ òa trong tiếng cổ vũ.

fromis_9 mang đến bầu không khí mùa hè đúng nghĩa khi liên tục chạy khắp sân khấu và giao lưu với người hâm mộ

LNGSHOT gây “bùng nổ” SVĐ Mỹ Đình, Jay Park tự hào khoe "con trai" trước khán giả Việt

Khỏi phải nói, sau đêm đầu tiên, nghệ sĩ được người hâm mộ Việt Nam mong chờ nhất trong đêm thứ 2 chính là LNGSHOT - nhóm nhạc nam tân binh trực thuộc More Vision do Jay Park sáng lập.

Chỉ mới ra mắt được khoảng 5 tháng thế nhưng LNGSHOT đã sở hữu lượng người hâm mộ đáng nể tại Việt Nam. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của Backseat và đặc biệt là Moonwalkin', cả SVĐ đã đồng loạt vang lên những màn fanchant cực lớn. Nhiều đoạn video được chia sẻ trên nền tảng X còn khiến fan quốc tế bất ngờ khi chứng kiến mức độ yêu mến mà khán giả Việt dành cho nhóm tân binh này.

Màn trình diễn của LNGSHOT

LNGSHOT cho thấy khả năng trình diễn vượt xa độ tuổi nghề còn rất trẻ

Tiếp nối bằng Never Let Go, FaceTime, Are You Ready, MOYA và Saucin', LNGSHOT cho thấy khả năng trình diễn vượt xa độ tuổi nghề còn rất trẻ. Không chỉ mang đến âm nhạc, LNGSHOT còn khiến khán giả "tan chảy" bởi loạt khoảnh khắc học tiếng Việt cực đáng yêu. Những câu như "cưng ơi", "vợ iu" được các thành viên liên tục sử dụng khiến hàng nghìn fan bên dưới phải ‘xỉu up xỉu down”. Đặc biệt, khoảnh khắc Woojin đội nón lá Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất sau chương trình.

Jay Park tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu K-Hip Hop

Xuất hiện sau đó, Jay Park tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu K-Hip Hop. Nam nghệ sĩ khuấy động Mỹ Đình bằng hàng loạt bản hit như All I Wanna Do, Mayday, Like I Do, Solo, Gimme A Minute, Hello,... Khác với đêm đầu tiên, Jay Park còn mang đến món quà đặc biệt dành cho khán giả khi kết hợp cùng LNGSHOT trong 4SHO 4SHO và YEAH YEAH. Hình ảnh nam nghệ sĩ đứng chung sân khấu với những "cậu con trai" của mình nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Màn trình diễn của Jay Park và LNGSHOT

Jay Park còn mang đến món quà đặc biệt dành cho khán giả khi kết hợp cùng LNGSHOT

Đặc biệt, Jay Park và LNGSHOT còn khiến fan Việt "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ nhảy trên nền nhạc See Tình. Giai điệu quen thuộc vừa vang lên, cả sân vận động Mỹ Đình lập tức bùng nổ. Hình ảnh Jay Park cùng LNGSHOT nhiệt tình "đu trend" Vpop khiến khán giả không khỏi thích thú.

Jay Park và LNGSHOT nhảy cover See Tình

Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Jay Park cũng không giấu được niềm tự hào khi liên tục ghi hình khoảnh khắc LNGSHOT được fan Việt cổ vũ. Nam nghệ sĩ thậm chí còn úp mở về việc nhóm sẽ sớm quay trở lại Việt Nam trong tương lai khiến các V-fan càng thêm mong chờ.

PSY biến Mỹ Đình thành “trường đua ngựa”, hé lộ kế hoạch concert tại Việt Nam

Nếu LNGSHOT và Jay Park khiến khán giả phát cuồng thì PSY chính là "trùm cuối" thực sự của K-PULSE HANOI 2026. Ngay từ khi xuất hiện, chủ nhân bản hit huyền thoại GENTLEMAN đã khiến sân vận động Mỹ Đình như rung chuyển bởi tiếng hò reo của hàng chục nghìn khán giả. Những ca khúc quen thuộc như That That, New Face hay DADDY liên tục đẩy bầu không khí lên cao trào. Đỉnh điểm của đêm diễn đến khi Gangnam Style vang lên. Cả SVĐ Mỹ Đình được ví von như “trường đua ngựa” khi ai nấy đều thực hiện vũ đạo “nhảy ngựa” mỗi khi giai điệu quen thuộc vang lên.

PSY trình diễn Gangnam Style

PSY chính là "trùm cuối" thực sự của K-PULSE HANOI 2026

Bên cạnh đó, trước sự cuồng nhiệt của khán giả, PSY còn khiến người hâm mộ Việt phấn khích khi hé lộ mong muốn tổ chức concert riêng tại Việt Nam trong tương lai và sẽ mang theo "một vài người bạn" đặc biệt. Dù chưa tiết lộ danh tính cụ thể, thông tin này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về những khách bí mật.