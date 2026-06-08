Cả MXH chỉ trích Tóc Tiên vì MV hôn Trần Ngọc Vàng, hit-maker triệu view bênh vực ngôn từ quá gắt

Không chỉ Tóc Tiên trở thành chủ đề bàn tán những ngày qua, bạn thân của nữ ca sĩ cũng bị gọi tên sau khi lên tiếng bênh vực.

Sau khi phát hành MV người còn thương em không, Tóc Tiên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sản phẩm mới, hình ảnh cá nhân và những phát ngôn gần đây của cô.

Giữa lúc nữ ca sĩ liên tục được nhắc tên trên các diễn đàn, Hứa Kim Tuyền bất ngờ gây chú ý khi trực tiếp lên tiếng bênh vực người bạn thân thiết trước một bài đăng đang thu hút nhiều tranh luận. Những phản hồi của nam nhạc sĩ sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Hứa Kim Tuyền bất ngờ gây chú ý khi trực tiếp lên tiếng bênh vực Tóc Tiên

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội cho biết đã bị Tóc Tiên chặn trên Instagram sau khi để lại bình luận góp ý. Người này sau đó đăng tải câu chuyện lên Threads và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bài viết nhận về nhiều lượt tương tác cùng hàng loạt ý kiến tranh luận.

Dưới bài đăng, Hứa Kim Tuyền đã để lại bình luận bênh vực Tóc Tiên. Nam nhạc sĩ cho rằng việc chủ động chặn hoặc hạn chế tương tác với những tài khoản khiến bản thân cảm thấy không thoải mái là quyền cá nhân của mỗi người. Theo quan điểm của anh, đây là lựa chọn hoàn toàn bình thường trên môi trường mạng xã hội.

Bình luận gây chú ý của Hứa Kim Tuyền

Không dừng lại ở đó, Hứa Kim Tuyền còn sử dụng một phép so sánh để giải thích quan điểm của mình về việc tránh tiếp xúc với những điều bản thân không muốn nhìn thấy trên mạng xã hội. Bình luận này nhanh chóng được lan truyền trên nhiều nền tảng và trở thành chủ đề bàn luận trong cộng đồng mạng.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, phần phản hồi của Hứa Kim Tuyền tiếp tục tạo nên nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số người dùng mạng cho rằng cách diễn đạt của nam nhạc sĩ còn gây tranh cãi, từ đó kéo theo nhiều cuộc trao đổi dưới các bài đăng liên quan. Nhiều bình luận tiếp tục xuất hiện xoay quanh câu chuyện này trong những giờ sau đó.

Trong khi đó, Tóc Tiên cũng trở thành tâm điểm chú ý với những phản hồi trực tiếp trước các ý kiến tiêu cực nhắm đến mình. Sự việc diễn ra trong bối cảnh nữ ca sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm sau khi phát hành MV người còn thương em không .

Tóc Tiên cũng có những đáp trả về các ý kiến trái chiều

Mới đây, Tóc Tiên phản hồi một bài đăng trên Threads liên quan đến hình ảnh cá nhân của cô. Nội dung bài viết cho rằng nữ ca sĩ đã có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây, đồng thời đề cập đến các mối quan hệ bạn bè xung quanh và đưa ra những nhận xét về phong cách sống cũng như định hướng hình ảnh của cô.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác và tạo nên nhiều luồng thảo luận. Không lâu sau đó, Tóc Tiên trực tiếp xuất hiện dưới phần bình luận để phản hồi. Nữ ca sĩ cho biết cô không đồng tình với những cách gọi và nhận xét mà cô cho là mang tính đánh giá cá nhân.

Một bài đăng trên Threads có ý kiến về hình ảnh gần đây của Tóc Tiên

Tóc Tiên có phản hồi trực diện về những ý kiến trái chiều

Khi chủ tài khoản tiếp tục giải thích rằng bài viết chỉ mang mục đích góp ý, Tóc Tiên một lần nữa lên tiếng. Nữ ca sĩ khẳng định cô không đón nhận sự yêu mến từ những người sử dụng các cách gọi mà cô cho là thiếu tôn trọng đối với mình. Phản hồi này sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đây không phải là lần duy nhất Tóc Tiên trực tiếp tương tác với các ý kiến trái chiều. Kể từ khi người còn thương em không ra mắt, nữ ca sĩ liên tục trở thành cái tên được nhắc đến trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh những thảo luận xoay quanh sản phẩm âm nhạc mới, nhiều cuộc tranh luận cũng xuất hiện liên quan đến hình ảnh cá nhân và các phát ngôn của cô.

Đây không phải là lần duy nhất Tóc Tiên trực tiếp tương tác với các ý kiến trái chiều.

Trong lúc người còn thương em không vẫn là chủ đề được quan tâm trên các trang mạng xã hội, những màn đáp trả các ý kiến tiêu cực của Hứa Kim Tuyền và Tóc Tiên cũng tiếp tục thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình