Nữ ca sĩ Việt tố show Kpop dùng trái phép bản AI ca khúc hit để Jay Park biểu diễn, yêu cầu BTC lên tiếng

Tranh cãi bản quyền trong show Kpop có PSY, Jay Park,... ở SVĐ Mỹ Đình đang gây chú ý.

Chiều 7/6, ca sĩ VSTRA đăng tải văn bản chính thức liên quan đến việc một bản phái sinh ca khúc Hôn Vào Đây Đi được tạo bằng AI xuất hiện trong chương trình nhạc hội Kpop ở Mỹ Đình. Theo VSTRA, bản nhạc được sử dụng tại chương trình là một tác phẩm phái sinh chưa được cấp phép, dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có. Trong thông báo, nữ ca sĩ cho biết hiện cô cùng công ty quản lý CDSL đang chờ phản hồi chính thức từ BTC về sự việc. VSTRA đính kèm văn bản thông báo từ công ty CDSL.

Văn bản thông báo từ công ty CDSL được VSTRA đính kèm trong bài đăng

Nữ ca sĩ nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của cô là ngăn chặn việc sử dụng các bản phái sinh thiếu cơ sở pháp lý, đồng thời bảo vệ trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật của khán giả cũng như uy tín của các bên liên quan. Nữ ca sĩ cho biết đang phối hợp với công ty quản lý và đội ngũ pháp lý để rà soát các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện trên tinh thần tôn trọng quyền tác giả. Cô cũng gửi lời xin lỗi nếu sự việc gây ảnh hưởng không mong muốn đến khán giả và các bên liên quan, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất.

Đoạn nhạc remix AI ca khúc Hôn Vào Đây Đi được sử dụng cho phần giao lưu của Jay Park tối 6/6 (clip: lananh288)

Thông báo của VSTRA được đưa ra sau khi đêm nhạc diễn ra tối 6/6 tại sân vận động Mỹ Đình. Trong phần giao lưu với khán giả Việt Nam, rapper Jay Park đã thực hiện một đoạn vũ đạo trên nền ca khúc Hôn Vào Đây Đi phiên bản remix AI. Ban đầu, màn tương tác nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả có mặt tại sự kiện cũng như cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tranh cãi nhanh chóng nổ ra khi VSTRA cho biết phiên bản được sử dụng là bản AI trái phép, chưa từng được cô cấp quyền khai thác.

Trước đó, nữ ca sĩ từng bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội khi phát hiện giọng hát của mình bị lấy làm vocal AI để remix và phát hành trên các nền tảng nhạc số mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên VSTRA lên tiếng về vấn đề sử dụng giọng hát bằng công nghệ AI. Trước đó, nữ ca sĩ từng bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội khi phát hiện giọng hát của mình bị lấy làm vocal AI để remix và phát hành trên các nền tảng nhạc số mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

“Tôi chưa bao giờ cấp quyền cho ai lấy giọng mình làm vocal AI rồi remix vinahouse. Vậy mà có một số đơn vị còn vô tư đăng tải lên các DSPs để kiếm tiền?”, VSTRA từng chia sẻ.

Phát ngôn của nữ ca sĩ nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả trong bối cảnh vấn đề bản quyền âm nhạc và AI đang trở thành chủ đề được quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng các tác giả hoàn toàn có quyền bảo vệ tác phẩm cũng như giọng hát của mình trước tình trạng bị khai thác trái phép nhằm mục đích thương mại.

VSTRA nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền tác giả của mình

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video sử dụng các phiên bản remix vinahouse từ Hôn Vào Đây Đi. Theo phản ánh của VSTRA, một số bản phối trong số đó đã sử dụng giọng hát được xử lý bằng công nghệ AI mà chưa được tác giả cho phép. Đây cũng là thực trạng đang diễn ra khá phổ biến trong ngành âm nhạc, khi nhiều tác phẩm bị tự ý remix, phát hành lại và khai thác doanh thu trên các nền tảng số.

Hôn Vào Đây Đi là một trong những ca khúc nổi bật thuộc album Triệu, phát hành vào tháng 12/2025. Bài hát do VSTRA cùng các cộng sự sáng tác, gây chú ý nhờ giai điệu hiện đại, bắt tai cùng hình tượng nữ giới chủ động trong tình yêu. Không chỉ tạo được sức hút tại thị trường trong nước, ca khúc còn lan tỏa sang cộng đồng người hâm mộ Kpop khi Leeseo từng đăng tải video sử dụng âm thanh của bài hát trên TikTok. Hiện MV đã vượt mốc 2,5 triệu lượt xem trên YouTube.

VSTRA là một trong những ca nhạc sĩ Gen Z nổi bật hiện tại

VSTRA, tên thật là Nguyễn Hạnh Ngân, sinh năm 2000. Trước khi đổi nghệ danh vào năm 2022, cô được biết đến trong cộng đồng Indie/Underground với nghệ danh hnhngan và bản hit Internet Love. Sau khi chuyển sang nghệ danh VSTRA, nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh táo bạo hơn cùng dòng nhạc R&B và Alternative Pop.

Năm 2023, cô phát hành album đầu tay VSTRA, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp. Đến album Triệu, VSTRA tiếp tục ghi dấu với các ca khúc như Hôn Vào Đây Đi và Ai Ngoài Anh. Thành công của các sản phẩm này góp phần đưa nữ nghệ sĩ trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Vpop hiện nay.

Về tranh cãi sử dụng trái phép phiên bản AI của ca khúc Hôn Vào Đây Đi, chúng tôi đã liên hệ với BTC show làm rõ vấn đề nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ảnh: FBNV