Việt Nam có ca sĩ được gọi là hoàng tử nổi tiếng cả nước, bỏ showbiz làm YouTube 13 năm mới trở lại

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng loạt hit đình đám, nam ca sĩ này từng là hình mẫu thần tượng của thế hệ 8X, 9X.

Nam thần Vpop một thời, "hoàng tử sơn ca" sở hữu album hơn 100.000 bản

Từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Vpop đầu những năm 2000, Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng Hoàng tử sơn ca cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Quang Vinh là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Vpop đầu những năm 2000, ghi dấu ấn với hình tượng Hoàng tử sơn ca

Quang Vinh tên thật là Trần Quang Vinh, sinh năm 1982 tại TP.HCM. Anh bắt đầu ca hát từ nhỏ khi tham gia Đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi Quận 1. Chính giai đoạn này đã giúp anh gắn liền với biệt danh Hoàng tử sơn ca suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Năm 1998, Quang Vinh sang Mỹ du học. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, anh quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Đầu những năm 2000, Quang Vinh trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất thị trường nhạc Việt. Album Tình Yêu Tìm Thấy phát hành năm 2003 là bước ngoặt giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi và giúp Quang Vinh gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc.

Quang Vinh sỡ hữu nhiều bản hit nổi bật trên thị trường Vpop những năm 2000

Trong giai đoạn tiếp theo, Quang Vinh liên tục phát hành các album như Miền Cát Trắng, Đánh Rơi Tình Yêu, Ngày Không Vội Vã, Giữ Mãi Một Tình Yêu hay Day & Night . Những ca khúc như Miền Cát Trắng, Tình Yêu Tìm Thấy, Phai Dấu Cuộc Tình hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây giúp anh duy trì sức hút với khán giả trẻ.

Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.

Không chỉ sở hữu nhiều bản hit, Quang Vinh còn gây chú ý với ngoại hình thư sinh, gương mặt sáng và phong cách được xem là chuẩn "nam thần" của Vpop thời kỳ đó

Đầu những năm 2000, Quang Vinh là một trong những cái tên nổi bật nhất của nhạc Việt. Không chỉ sở hữu nhiều bản hit, nam ca sĩ còn gây chú ý với ngoại hình thư sinh, gương mặt sáng và phong cách được xem là chuẩn "nam thần". Thời điểm đó, Quang Vinh được nhiều khán giả xem như hình mẫu thần tượng của một thế hệ, trước khi khái niệm visual trở nên phổ biến như hiện nay. Cùng với âm nhạc, nhan sắc được xem là một trong những yếu tố giúp anh trở thành gương mặt nổi bật của Vpop đầu những năm 2000 và được khán giả ưu ái gọi là Hoàng tử sơn ca.

Đang nổi tiếng lại chọn sống chậm, 13 năm sau mới ra album

Khi vẫn duy trì được độ nhận diện và lượng khán giả riêng, Quang Vinh dần giảm tần suất hoạt động âm nhạc từ đầu thập niên 2010. Thay vì xuất hiện liên tục trên sân khấu hay tham gia các cuộc đua thành tích của thị trường, nam ca sĩ lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn.

Những năm gần đây, Quang Vinh được nhắc đến nhiều với vai trò travel blogger. Anh xây dựng các series du lịch như Quang Vinh Passport, Quang Vinh Đi Vietnam hay Quang Vinh Retreat, ghi lại hành trình khám phá nhiều quốc gia và vùng đất khác nhau. Hình ảnh của nam ca sĩ cũng dần gắn với biệt danh Hoàng tử du lịch do khán giả đặt.

Khi vẫn duy trì được độ nhận diện và lượng khán giả riêng, Quang Vinh dần giảm tần suất hoạt động âm nhạc, lựa chọn cuộc sống kín tiếng

Dù ít phát hành sản phẩm mới, Quang Vinh chưa từng tuyên bố rời bỏ âm nhạc. Thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện trong một số dự án cá nhân hoặc các đêm nhạc riêng.

Năm 2026, Quang Vinh quay trở lại làng nhạc và nhận được sự chú ý khi tái hợp Bảo Thy sau nhiều năm. Tháng 5 vừa qua, bộ đôi phát hành phiên bản song ca của ca khúc Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc, đánh dấu lần hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện trong một dự án âm nhạc sau thời gian dài.

Tháng 5 vừa qua, Quang Vinh quay trở lại làng nhạc và nhận được sự chú ý khi tái hợp Bảo Thy

Trước đó, Quang Vinh cũng tiết lộ đã mất nhiều năm để thuyết phục người bạn diễn ăn ý một thời tham gia sản phẩm mới. Sự tái hợp của bộ đôi nhanh chóng gợi lại ký ức về giai đoạn Ngôi Nhà Hoa Hồng từng tạo nên cơn sốt trong Vpop và gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.

Quang Vinh kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jin Ju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc

Tối 6/6, Quang Vinh chính thức phát hành album Tim. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc, xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jin Ju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc và phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu.

Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, Quang Vinh trở lại với âm nhạc mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn Vpop những năm 2000.

Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của Vpop những năm 2000.

Ảnh: FBNV



