Nam ca sĩ Việt ra nhạc đủ thể loại không ai nghe: Nhờ 1 bản cover mà đổi đời, 10 năm mới thực hiện được ước mơ

Trước khi sở hữu lượng khán giả riêng như hiện nay, nam ca sĩ này từng thử sức với đủ thể loại âm nhạc nhưng vẫn chưa thể thành công.

Tăng Phúc nhìn lại hành trình 10 năm tại mini concert đầu tiên

Tối 6/6, Tăng Phúc tổ chức mini concert Sun Song - The New Beginning tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đây là concert cá nhân quy mô lớn đầu tiên của nam ca sĩ sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Tại Sun Song – The New Beginning, Tăng Phúc mang đến setlist gồm hơn 20 ca khúc trải dài từ những bản hit gắn liền với tên tuổi đến các sáng tác mới lần đầu được giới thiệu trước khán giả. Mở màn đêm diễn, nam ca sĩ lần lượt thể hiện Từ Đấy Tới Nay, Sau Ngần Ấy Năm, Thế Giới Mất Đi Một Người và Thành Phố Cô Đơn.

Tăng Phúc tại mini concert Sun Song – The New Beginning

Đặc biệt, nhiều tiết mục kết hợp cùng khách mời như Bước Cùng Nhau với S.T Sơn Thạch, Là Vì Anh Vẫn Yêu Em với Kai Đinh hay Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi cùng 9 Muồi nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Đêm nhạc cũng là dịp để Tăng Phúc giới thiệu các ca khúc mới gồm Cuộc Đời Có Bao Lần Mười Năm, Cố Chấp và ca khúc chủ đề Sun Song với sự góp mặt của Kai Đinh và Rhymastic. Bên cạnh những phần trình diễn cá nhân, nam ca sĩ còn mang đến tiết mục Cá Chừa Cần Câu cùng Minh Huy, Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan, Light T và Swan, tạo nên một trong những điểm nhấn sôi động nhất chương trình.

Tăng Phúc tại mini concert đầu tiên của sự nghiệp

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, phần chia sẻ của Tăng Phúc trên sân khấu cũng nhận được nhiều sự chú ý khi anh lần đầu nhìn lại chặng đường làm nghề của mình trước hàng nghìn khán giả.

Nam ca sĩ cho biết từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, điều anh luôn mong muốn là khi đứng trên sân khấu, khán giả sẽ thực sự lắng nghe mình hát. Trước khi được biết đến rộng rãi, Tăng Phúc từng tham gia nhiều gameshow, thực hiện các bản cover trên mạng xã hội để tìm cơ hội đến gần hơn với công chúng. Anh cũng nhắc lại cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, người giúp anh có cơ hội tiếp cận với nhiều bản demo và từng bước theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tăng Phúc chia sẻ từng phát hành rất nhiều sản phẩm âm nhạc với đủ màu sắc khác nhau với hy vọng có thể tạo được sự chú ý

Trong phần giao lưu, Tăng Phúc kể lại quãng thời gian đầu đi hát bằng giọng điệu hài hước. Nam ca sĩ cho biết anh từng phát hành rất nhiều sản phẩm âm nhạc với đủ màu sắc khác nhau, từ nhạc vui, nhạc buồn đến những ca khúc mang tính thử nghiệm.

Thậm chí, anh còn áp dụng chiến lược cứ đến mỗi dịp lễ trong năm là lại ra mắt một bài hát mới với hy vọng có thể tạo được sự chú ý. Tuy nhiên, khi nhớ lại giai đoạn đó, Tăng Phúc hài hước tự nhận: "Tuyệt vời ở chỗ đó là... không ai nghe", khiến cả khán đài bật cười.

Chia Tay Ngày Mưa - Tăng Phúc

Khoảnh khắc nhận được nhiều sự đồng cảm nhất là khi nam ca sĩ đặt câu hỏi cho khán giả bên dưới để tìm xem có ai đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên hay không. Hình ảnh hàng nghìn người có mặt trong concert riêng sau gần một thập kỷ làm nghề trở thành dấu mốc đặc biệt đối với Tăng Phúc.

Từ chàng trai cover trên YouTube thành giọng ca ballad được yêu thích

Tăng Phúc tên thật là Tăng Vũ Minh Phúc, sinh năm 1990 tại Sóc Trăng. Trước khi bước chân vào nghệ thuật, anh từng theo học ngành Kiến trúc và làm công việc văn phòng. Khán giả biết đến Tăng Phúc thông qua các bản cover trên YouTube. Chất giọng trầm ấm cùng cách thể hiện giàu cảm xúc giúp anh dần xây dựng được lượng người nghe riêng.

Tăng Phúc là một trong những giọng ca ballad được yêu thích tại Vpop

Năm 2017, nam ca sĩ chính thức ra mắt với MV Đừng Chờ Anh Nữa. Dù chưa tạo được tiếng vang lớn ngay lập tức, anh vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc, liên tục phát hành sản phẩm mới và tham gia nhiều chương trình truyền hình để tăng độ nhận diện.

Bước ngoặt lớn đến vào giai đoạn 2020 - 2021 khi những đêm nhạc acoustic tại Đà Lạt giúp Tăng Phúc trở thành một trong những gương mặt nổi bật của xu hướng live session. Đặc biệt, màn thể hiện Chỉ Là Không Cùng Nhau cùng Trương Thảo Nhi nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Tăng Phúc được nhiều khán giả biết đến và yêu thích hơn khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế

Những năm sau đó, Tăng Phúc tiếp tục ghi dấu với các ca khúc như Tìm Nhau Không, Sau Này, Kỳ Vọng Sai Lầm cùng nhiều dự án biểu diễn trực tiếp. Anh cũng tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên với mascot Chàng Lúa trước khi trở thành một trong những anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Sau các chương trình truyền hình, tên tuổi của Tăng Phúc được biết đến rộng rãi hơn khi tiếp cận thêm một lượng lớn khán giả mới. Hình ảnh một ca sĩ chuyên hát ballad cũng dần được mở rộng khi anh xuất hiện trong nhiều sân khấu đòi hỏi khả năng trình diễn, làm việc nhóm và tương tác với khán giả.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, Tăng Phúc tiếp tục phát hành những sản phẩm âm nhạc mới như Cuộc Đời Có Bao Lần Mười Năm, Cố Chấp và Sun Song. Đây cũng là những ca khúc được anh lựa chọn giới thiệu trong mini concert vừa diễn ra, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Tăng Phúc nhiều năm qua còn là gương mặt quen thuộc của các đêm nhạc acoustic, phòng trà và live session trên khắp cả nước

Ngoài các sản phẩm cá nhân, Tăng Phúc nhiều năm qua còn là gương mặt quen thuộc của các đêm nhạc acoustic, phòng trà và live session trên khắp cả nước. Không ít sân khấu của nam ca sĩ thường xuyên ghi nhận tình trạng kín chỗ, đặc biệt tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Lạt. Chính lượng khán giả ổn định được xây dựng qua nhiều năm biểu diễn trực tiếp được xem là nền tảng giúp Tăng Phúc thực hiện mini concert Sun Song sau gần một thập kỷ theo đuổi âm nhạc.

Ảnh: FBNV