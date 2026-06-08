Mỹ nhân quyền lực nhất thế giới hở bạo đốt mắt, không còn sợ gì nữa!

Mỹ nhân này tiếp tục chứng minh vì sao mọi lần xuất hiện của cô đều trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu.

Jennie khuấy đảo một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ

Tối 7/6 (giờ địa phương), Jennie tiếp tục ghi thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên biểu diễn ở vị trí headliner tại Governors Ball, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Jennie tiếp tục ghi thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên biểu diễn ở vị trí headliner tại Governors Ball

Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện trên sân khấu Snapchat Stage tại công viên Flushing Meadows Corona Park, thành viên BLACKPINK đã trở thành tâm điểm của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sự kiện. Không cần đến những hiệu ứng sân khấu quá phô trương hay dàn dựng cầu kỳ, Jennie vẫn dễ dàng chiếm trọn sự chú ý bằng sức hút ngôi sao, thần thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu đã trở thành thương hiệu.

Jennie biểu diễn tại Governors Ball

Trong đêm diễn, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách thời trang mang đậm tinh thần Hip-hop đường phố pha trộn cùng hơi thở Y2K hiện đại. Bộ trang phục gồm áo crop-top kết hợp quần jeans ống rộng cùng chiếc mũ lưỡi trai đội ngược tạo nên tổng thể vừa cá tính, năng động vừa thời thượng. Tạo hình tối giản nhưng nổi bật giúp Jennie tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng nhất hiện nay.

Jennie tự tin và quyến rũ trên sân khấu

Trong suốt set diễn kéo dài gần một giờ đồng hồ, Jennie duy trì nguồn năng lượng mạnh mẽ và ổn định. Nữ ca sĩ thể hiện nhiều động tác vũ đạo mang màu sắc gợi cảm, kết hợp cùng những chuyển động cơ thể mềm mại và phần tương tác thường xuyên với dàn vũ công, đặc biệt là những chuyển động cơ thể mang đậm dấu ấn quyến rũ đã trở thành thương hiệu của cô trong các sân khấu solo. Kết hợp cùng ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm tự tin và thần thái cuốn hút, Jennie khiến mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều trở thành tâm điểm chú ý.

Jennie lần lượt mang đến loạt ca khúc được người hâm mộ yêu thích như Mantra , Love Hangover , Seoul City hay like JENNIE quen thuộc trong album Ruby . Mỗi lần giai điệu vang lên, hàng chục nghìn khán giả phía dưới đều đồng loạt hát theo, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt xuyên suốt đêm diễn.

Jennie diễn ca khúc chưa ra mắt mang tên Lock It Down

Tuy nhiên, điểm bất ngờ lớn nhất lại đến từ những ca khúc chưa từng được phát hành. Trong set diễn, Jennie lần đầu trình diễn một số bài hát mới được người hâm mộ tạm gọi bằng những cái tên như One Night/Lock It Down , Little Less cùng một ca khúc chưa công bố.

Sự xuất hiện của những bài hát này ngay lập tức làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về kế hoạch âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ. Nhiều người tin rằng Jennie có thể đang chuẩn bị cho một dự án mới sớm hơn dự kiến, đặc biệt trong bối cảnh album Ruby vẫn đang duy trì sức nóng trên nhiều nền tảng âm nhạc quốc tế.

Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, màn trình diễn của Jennie nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Hàng loạt đoạn fancam ghi lại các tiết mục tại Governors Ball được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút tương tác cao trong thời gian ngắn.

Jennie nhận được nhiều lời khen ngợi sau màn trình diễn

Nhiều khán giả bày tỏ sự ấn tượng trước khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Đặc biệt, tạo hình Hip-hop pha Y2K cùng thần thái phóng khoáng, tự tin của Jennie nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả nhận xét đây là một trong những sân khấu thể hiện rõ nhất hình ảnh Jennie ở thời điểm hiện tại trưởng thành hơn, tự do hơn và quyền lực cho thấy đẳng cấp của ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.

Jennie liên tiếp làm headliner các festival lớn

Màn trình diễn tại Governors Ball không chỉ là một đêm diễn thành công mà còn đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp solo của Jennie.

Riêng trong năm 2026, nữ ca sĩ đã liên tiếp ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ headliner tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế. Hồi tháng 3, Jennie trở thành một trong những tâm điểm của ComplexCon Hong Kong khi đảm nhận vị trí headliner tại sự kiện diễn ra ngày 22/3. Đây cũng là một trong những sân khấu lớn đầu tiên của cô sau thành công từ album Ruby .

Jennie liên tiếp ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ headliner tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế

Chỉ vài tháng sau, Jennie tiếp tục tạo nên dấu mốc mới khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại Governors Ball, một trong những lễ hội âm nhạc lớn và có lịch sử lâu đời nhất New York. Thành tích này giúp cô nối dài danh sách những cột mốc tiên phong mà nghệ sĩ K-pop đạt được tại thị trường Mỹ.

Hành trình festival của Jennie trong năm nay vẫn chưa dừng lại. Ngày 9/7 tới, nữ ca sĩ sẽ góp mặt tại Mad Cool Festival ở Madrid (Tây Ban Nha), một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất châu Âu. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện tại Lollapalooza Chicago 2026 diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8 tại Grant Park. Đáng chú ý, Jennie nằm trong nhóm nghệ sĩ nổi bật của chương trình bên cạnh Lorde và Charli XCX.

Việc liên tiếp đảm nhận những vị trí quan trọng tại các festival quy mô lớn cho thấy sức hút mạnh mẽ của Jennie trên toàn cầu

Việc liên tiếp đảm nhận những vị trí quan trọng tại các festival quy mô lớn cho thấy Jennie đang dần trở thành gương mặt quen thuộc của hệ thống lễ hội âm nhạc quốc tế. Từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ, thành viên BLACKPINK liên tục xuất hiện trong đội hình nghệ sĩ nổi bật của nhiều sự kiện lớn, phản ánh sức hút ngày càng mạnh mẽ của cô với tư cách một nghệ sĩ solo trên thị trường toàn cầu.

Những cột mốc này cũng diễn ra trong bối cảnh Jennie liên tục được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Năm 2026, cô được TIME vinh danh trong danh sách TIME100 - 100 nhân vật quyền lực có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Jennie nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng quyền lực của ngành giải trí

Trước đó, Jennie nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng quyền lực của ngành giải trí và thời trang quốc tế, từng được Forbes Korea xếp vào nhóm nghệ sĩ solo quyền lực hàng đầu và lọt Top 50 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí thời trang danh tiếng WWD bình chọn.

Với việc liên tiếp chinh phục những sân khấu festival lớn nhất thế giới, Jennie không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động của một nghệ sĩ Kpop mà còn từng bước khẳng định vị thế của một ngôi sao toàn cầu có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc.

Ảnh: Gettyimages/ RollingStone