Nữ ca sĩ Việt đại thắng, leo thẳng top 1 tìm kiếm MXH lớn nhất Trung Quốc

Quán quân Chị Đẹp Việt Nam thẳng tiến Chung kết Đạp Gió Trung Quốc 2026.

Tối 20/6, Công diễn 5 của Đạp Gió 2026 diễn ra với vòng thi đấu thứ 2 là sân khấu kết hợp đối đầu. Ở phần thi này, Trang Pháp bắt cặp cùng Tăng Bái Từ, thể hiện ca khúc Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em. Đây là một trong những tiết mục gây chú ý nhất đêm thi.

Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em - Trang Pháp, Tăng Bái Từ

Sân khấu lần này của Trang Pháp và Tăng Bái Từ được dàn dựng theo hướng song ca, không sử dụng đội hình vũ đạo đông người mà tập trung vào giọng hát và tương tác giữa hai nghệ sĩ. Tiết mục mở ra trong không gian sân khấu phủ khói, ánh sáng lạnh và bố cục khá tối giản. Trang Pháp xuất hiện bên cây đàn piano, trong khi Tăng Bái Từ đảm nhận phần hát đối đáp, tạo nên màn kết hợp có màu sắc trữ tình và giàu cảm xúc hơn so với những sân khấu bùng nổ trước đó.

Trang Pháp cùng Tăng Bái Từ trong tiết mục tạo công diễn 5

Càng về cuối, phần trình diễn được đẩy lên cao trào khi cả hai cùng tiến ra trung tâm sân khấu và hòa giọng trong không gian ngập ánh sáng. Hiệu ứng cánh hoa đỏ rơi xuống ở đoạn kết giúp tiết mục có thêm điểm nhấn về mặt hình ảnh. Sau khi lên sóng, màn song ca này nhanh chóng được khán giả Trung Quốc chú ý, trở thành một trong những sân khấu được bàn tán nhiều nhất của Công diễn 5.

Tiết mục Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em của Trang Pháp và Tăng Bái Từ nhận được 887 điểm

Tiết mục Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em của Trang Pháp và Tăng Bái Từ nhận được 887 điểm ở vòng sân khấu kết hợp đối đầu. Ngay sau đó, từ khóa “ Tăng Bái Từ Trang Pháp - sân khấu cấp thần ” leo lên No.1 hot search Weibo bảng chung tại Trung Quốc. Không chỉ đứng đầu bảng chung, từ khóa này còn lên No.1 bảng giải trí, thu hút khoảng 19 triệu lượt xem ngay sau màn trình diễn.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 Trang Pháp có No.1 Hot Search Weibo trong hành trình tham gia Đạp Gió 2026, đồng thời giúp cô trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên và hiện là duy nhất đạt được thành tích này trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

Ngay sau đó, từ khóa “Tăng Bái Từ Trang Pháp - sân khấu cấp thần” leo lên No.1 hot search Weibo

Trước đó, Trang Pháp cũng từng hai lần tạo sức hút lớn tại thị trường Trung Quốc khi sân khấu Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại đạt Top 1 Hot Search bảng tổng, còn DNA cán mốc Top 1 Hot Search bạo đỏ. Với chuỗi thành tích này, đại diện Việt Nam tiếp tục là một trong những nghệ sĩ nước ngoài được nhắc đến nhiều tại Đạp Gió 2026, đặc biệt sau các vòng công diễn có mức độ thảo luận cao trên Weibo.

Sân khấu Lực Hút Trái Tim của đội Trang Pháp

Sau hai đêm thi của Công diễn 5, đội của Trang Pháp xếp hạng 2 chung cuộc. Ở đêm thi trước đó, nữ ca sĩ cùng Tăng Bái Từ, Đường Nghệ Hân, Phạm Vỹ Kỳ và Từ Mộng Khiết đã thể hiện tiết mục Lực Hút Trái Tim . Sang vòng thi kết hợp đối đầu tối 20/6, Trang Pháp tiếp tục bắt cặp cùng Tăng Bái Từ trong Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em và nhận về 887 điểm. Với kết quả chung cuộc này, Trang Pháp an toàn bước vào vòng chung kết của Đạp Gió 2026. Ở bảng điểm cá nhân, đại diện Việt Nam đứng hạng 21.

Từ đầu mùa đến nay, Trang Pháp là một trong những nghệ sĩ nước ngoài được chú ý tại Đạp Gió 2026

Từ đầu mùa đến nay, Trang Pháp là một trong những nghệ sĩ nước ngoài được chú ý tại Đạp Gió 2026. Cô lần lượt tham gia nhiều dạng sân khấu khác nhau, từ tiết mục nhóm, sân khấu có vũ đạo cho đến các phần trình diễn thiên về giọng hát và tương tác với bạn diễn. Công diễn 5 cũng là vòng thi quan trọng trước chung kết, khi kết quả đội và điểm cá nhân đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp của các nghệ sĩ.

Hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 tiếp tục được khán giả Việt lẫn Trung Quốc theo dõi trước thềm chung kết

Sau tập phát sóng tối 20/6, màn song ca của Trang Pháp và Tăng Bái Từ hiện vẫn là một trong những nội dung được bàn tán nhiều nhất liên quan đến Công diễn 5. Việc tiết mục đạt 887 điểm, đồng thời đưa từ khóa liên quan lên No.1 hot search Weibo bảng chung và bảng giải trí với 19 triệu lượt xem, giúp hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 tiếp tục được khán giả Việt lẫn Trung Quốc theo dõi trước thềm chung kết.

Ảnh: FBNV