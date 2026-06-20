Nhóm mỹ nhân vừa sang Việt Nam đi hát 8 năm không nhận được 1 đồng lương, tài sắc vẹn toàn mà chưa từng thoát kiếp flop

Nhóm nhạc nữ gây sốc khi tiết lộ đi làm gần 8 năm không có lương.

8 năm làm idol mới bắt đầu có lương

Câu chuyện thu nhập của fromis_9 đang được bàn luận trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc sau chia sẻ của Jiwon trên một chương trình truyền hình. Khi nhắc về tình hình tài chính trong 8 năm hoạt động, nữ idol cho biết đến tận cuối năm 2024, cô gần như không có khoản thu nhập nào.

Chia sẻ của Jiwon khiến nhiều khán giả khó tin

Theo Jiwon, trong suốt 8 năm làm nghề, cô “hoàn toàn trắng tay” và chỉ mới gần đây bắt đầu nhận được khoản lương đàng hoàng. Nữ idol nói thêm rằng nhờ vậy, hiện tại cô mới có thể tích lũy tiền bạc một cách đều đặn.

Sau khi chia sẻ này được lan truyền, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự bất ngờ trước việc một thành viên nhóm nữ đã debut nhiều năm nhưng gần như chưa có thu nhập. Một số bình luận đặt câu hỏi các thành viên đã trang trải sinh hoạt ra sao trong thời gian hoạt động nếu chưa nhận được lương.

fromis_9 đã hoạt động suốt 8 năm nên việc không nhận được đồng lương nào khiến nhiều người khó hiểu

Bởi fromis_9 đã hoạt động suốt 8 năm với nhiều lần comeback, lịch trình biểu diễn và các hoạt động quảng bá. Việc một thành viên cho biết gần như không có lương trong thời gian dài khiến nhiều người đặt câu hỏi về thu nhập thực tế của nhóm, cũng như cách các idol trang trải cuộc sống phía sau sân khấu. Thậm chí việc từng được quản lý bởi công ty thuộc hệ sinh thái HYBE nhưng không có lương cũng khiến nhiều người khó hiểu.

Câu chuyện này cũng làm dấy lên nhiều thảo luận về sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp idol Kpop. Trường hợp của fromis_9 cho thấy việc debut, đi diễn và xuất hiện đều đặn trước công chúng không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ sẽ sớm có nguồn thu ổn định.

fromis_9 - Đẹp, có tài nhưng mãi không bật lên

fromis_9 được thành lập thông qua chương trình sống còn Idol School của Mnet. Nhóm ra mắt vào năm 2018 với đội hình 9 thành viên gồm Lee Saerom, Song Hayoung, Jang Gyuri, Park Jiwon, Roh Jisun, Lee Seoyeon, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung và Baek Jiheon. Ngay từ thời điểm debut, fromis_9 đã được chú ý nhờ đội hình visual đồng đều, hình ảnh tươi sáng và màu nhạc dễ nghe.

fromis_9 được thành lập thông qua chương trình sống còn Idol School vào năm 2018 với đội hình 9 thành viên

Nhóm có một số ca khúc được yêu thích như Love Bomb, Feel Good, WE GO, Talk & Talk, DM,... . Trong đó, Love Bomb thường được xem là ca khúc thành công hàng đầu sự nghiệp của nhóm. Từ tháng 8/2021, fromis_9 được tiếp quản.

fromis_9 từng được quản lý bởi PLEDIS Entertainment

Đây là chi tiết khiến nhiều khán giả đặc biệt chú ý khi câu chuyện Jiwon nói về việc không có lương được lan truyền. PLEDIS là công ty đứng sau SEVENTEEN, đồng thời là label thuộc hệ sinh thái HYBE. Vì vậy, việc fromis_9 từng hoạt động dưới một công ty con của HYBE nhưng thành viên vẫn chia sẻ chuyện gần như không có thu nhập trong nhiều năm khiến dân mạng Hàn đặt nhiều câu hỏi.

fromis_9 không quá nổi bật giữa thị trường Kpop khắc nghiệt và thay đổi liên tục

Thời gian ở PLEDIS, fromis_9 vẫn comeback, phát hành sản phẩm và tham gia các lịch trình biểu diễn. Nhóm có thêm những bài được fan nhắc đến như Stay This Way, #menow và Supersonic . Tuy nhiên, nhìn chung fromis_9 không phải nhóm nổi tiếng hàng đầu trong thị trường Kpop. Nhóm có fandom riêng, có bài hát được yêu thích trong cộng đồng fan, nhưng chưa có một bản hit đại chúng đủ lớn để đưa tên tuổi vượt hẳn ra ngoài phạm vi fandom.

Hiện tại, fromis_9 hoạt động với đội hình 5 thành viên

Đến năm 2022, Jang Gyuri rời fromis_9, sau đó vào cuối năm 2024 hợp đồng giữa PLEDIS và các thành viên còn lại kết thúc. Đầu tháng 1, 5 thành viên gồm Song Hayoung, Park Jiwon, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung và Baek Jiheon ký hợp đồng với ASND Label để tiếp tục hoạt động dưới tên fromis_9.

fromis_9 vừa có sân khấu biểu diễn tại Hà Nội

Sau 8 năm, fromis_9 đã trải qua nhiều biến động từ việc thay đổi đội hình cho đến công ty quản lý. Nhóm có visual, có kỹ năng, có những ca khúc được fan yêu thích và vẫn đi diễn quốc tế, mới đây là sân khấu tại Hà Nội. Nhưng trường hợp của fromis_9 cũng cho thấy để tồn tại trong Kpop chưa bao giờ là chuyện chỉ cần đẹp, hát ổn hay chăm chỉ comeback. Nhưng câu chuyện của Jiwon cho thấy mặt khắc nghiệt của Kpop, khi thiếu một bản hit lớn hoặc cú đẩy đúng thời điểm, một nhóm nhạc vẫn có thể loay hoay suốt nhiều năm liền.

Ảnh: X/IG