Ai thắng nổi rapper “điên rồ” nhất Việt Nam lúc này

Gần 2 ngày sau khi thả album mới, MCK đang biến các BXH nhạc số thành cuộc chơi riêng với loạt thành tích áp đảo.

Chỉ sau gần 2 ngày ra mắt, album HVL của MCK đã nhanh chóng tạo sức ép lớn trên các nền tảng nhạc số, cho thấy độ phủ sóng rất mạnh của nam rapper ở thời điểm hiện tại.

MCK đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam

Album HVL của MCK vừa phát hành đã trở thành một trong những dự án được bàn tán nhiều nhất của rap Việt trong tháng 6. Không chỉ gây chú ý vì tracklist lên tới 30 ca khúc, dự án còn nhanh chóng chứng minh sức nóng bằng loạt thành tích dày đặc trên Apple Music, YouTube Music và Spotify. Với một album có số lượng bài lớn, điều đáng nói là độ quan tâm không chỉ dồn vào một vài track chủ lực mà lan khá đều trên toàn bộ album.

Tại Apple Music Việt Nam, HVL đang chiếm gần như toàn bộ nhóm đầu với 23/30 ca khúc lọt Top 100 Apple Music Việt Nam trong 24 giờ đầu. Tính đến hiện tại, MCK có ít nhất 28 ca khúc xuất hiện trong Top 38. Riêng Top 10 đã có tới 8 bài thuộc HVL , biến album này thành cái tên áp đảo nhất trên nền tảng ở thời điểm hiện tại.

MCK càn quét top 10 Apple Music Việt Nam

Dẫn đầu BXH là Nếu Như Ta Chẳng Còn ở vị trí #1. Theo sau là loạt ca khúc khác của MCK gồm Baby ở #3, Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng ở #4, IDK ở #5, Mắt Môi Tay Chân ở #6, WTF BBY I'M LIT ở #7, Yêu Anh Giết Anh ở #8 và Liệm ở #9. Tính riêng trong Top 24 Apple Music Việt Nam, MCK có tới 21 ca khúc, gần như bao trọn nửa trên của BXH.

Trên YouTube Việt Nam, HVL đang có màn càn quét rõ nhất khi MCK chiếm tới 8/10 vị trí trong Top 10 YouTube Video Daily Chart. Đáng nói, nam rapper khóa chặt toàn bộ Top 4 với Nếu Như Ta Chẳng Còn ở #1, Liệm #2, IDK #3 và Xa Xôi #4. Riêng Nếu Như Ta Chẳng Còn đã cán mốc hơn 1,6 triệu lượt xem, trở thành track dẫn đầu về lượng view trong album.

Không dừng lại ở Top 4, các ca khúc khác trong HVL tiếp tục phủ kín nửa dưới Top 10. Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng đứng #6, Baby #7, WTF BBY I'M LIT #8 và Mắt Môi Tay Chân #9. Như vậy, chỉ sau gần 2 ngày phát hành, MCK đã đưa 8 ca khúc từ cùng một album vào Top 10 YouTube Việt Nam.

Top 10 YouTube Video Daily Chart cũng bị MCK chiếm đóng

Toàn bộ album HVL hiện ghi nhận hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức kéo của HVL không chỉ nằm ở một bài chủ lực. Việc gần như “đóng chiếm” Top 10, cộng thêm lượng view tăng nhanh, cho thấy MCK đang biến YouTube thành mặt trận thành tích mạnh nhất của dự án lần này.

Trên Spotify, HVL cũng ghi nhận con số đáng chú ý khi 30 ca khúc của album đạt tổng cộng khoảng 2,78 triệu lượt stream. Trong đó, Nếu Như Ta Chẳng Còn là bài dẫn đầu toàn album với 168.548 stream, còn Liệm cũng vượt mốc 100.000 stream, cho thấy sức nghe không chỉ dồn vào track mở đường. Tính chung, HVL có 12/30 ca khúc vượt 100.000 stream trên Spotify, tiếp tục bổ sung vào màn càn quét nhạc số của MCK sau gần 2 ngày phát hành.

HVL của MCK trở thành album được bàn tán khắp mạng xã hội

Thành tích này không quá bất ngờ nếu nhìn vào cách MCK “thả” HVL . Trước đó, nam rapper phát hành cùng lúc 30 ca khúc, biến album thành một khối nội dung khổng lồ để khán giả tự đào sâu, tranh luận và chọn bài yêu thích. Trong đó, những track như Liệm , Nguyễn Văn Mười hay Nếu Như Ta Chẳng Còn được bàn tán nhiều vì bị cho là có nhiều chi tiết ẩn ý về tlinh, trong khi các bài như IDK , WTF BBY I'M LIT hay Mắt Môi Tay Chân lại gây chú ý bởi màu nhạc ngông, lạ và đậm chất MCK.

HVL cho thấy cách làm khá hiếm của MCK khi tung một lúc 30 bài và kéo gần như cả album cùng càn quét BXH nhạc số

Với gần 2,8 triệu stream Spotify, 23 ca khúc lọt Top 100 Apple Music Việt Nam và loạt bài cùng lúc chiếm vị trí cao trên YouTube, HVL cho thấy MCK đang có một màn càn quét đúng nghĩa trên các nền tảng nhạc số. Trong bối cảnh sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP bắt đầu hạ nhiệt, thứ hạng trên BXH giảm dần, còn GREY D vừa ra album mới cũng tạo được nhiều thảo luận khi lọt top trending trên Threads với 1 triệu bài đăng và được xem là đối thủ đáng gờm, MCK vẫn là cái tên tạo sức ép lớn nhất lúc này. Với thành tích hiện tại, nhiều khán giả cảm thán rằng dường như “không ai thắng nổi MCK”.

Một album dài 30 bài vốn dễ khiến người nghe bị “ngợp”, thậm chí bị ví von là "rapper điên rồ nhất Việt Nam", nhưng với MCK, chính số lượng track khổng lồ lại trở thành lợi thế. Càng nhiều bài, nam rapper càng có thêm điểm để chiếm BXH, kéo thảo luận và giữ khán giả ở lại trong thế giới âm nhạc của mình. Ở Vpop hiện tại, không nhiều nghệ sĩ chọn cách phát hành “quá tay” như MCK khi tung một lúc 30 bài, để từng track tự kéo tranh luận, rồi biến chính số lượng khổng lồ ấy thành lợi thế càn quét BXH.

Ảnh: FBNV/IG