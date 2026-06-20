Cặp mỹ nhân "vô địch nhan sắc World Cup", 1 chi tiết lộ luôn ý trung nhân

Đoạn clip của 2 mỹ nhân đình đám showbiz khiến fan đứng ngồi không yên.

Dispatch gọi Karina và Winter là "vô địch nhan sắc World Cup"

Ngày 19/6, kênh TikTok của Dispatch - tờ báo giải trí được mệnh danh là "hung thần truyền thông" của Hàn Quốc bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Karina và Winter (aespa) xuất hiện tại sân bay. Chỉ với trang phục đời thường đơn giản, bộ đôi mỹ nhân nhà SM Entertainment vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual nổi bật, thần thái rạng rỡ và sức hút khó rời mắt.

Dispatch cập nhật clip sân bay của Winter và Karina

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả là phần mô tả mà Dispatch dành cho hai nữ thần tượng. Trang tin này gọi Karina và Winter là bộ đôi "vô địch nhan sắc của World Cup" - cách ví von cho thấy sức ảnh hưởng của hai thành viên aespa trong những ngày World Cup 2026 diễn ra.

Nhan sắc rạng rỡ của cặp đôi Karina - Winter:

Danh xưng này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Trước đó, vào ngày 12/6, đội tuyển Hàn Quốc bước vào trận ra quân tại World Cup 2026. Bên cạnh diễn biến trên sân cỏ, sự xuất hiện của dàn sao Hàn Quốc trên khán đài cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong số đó, Karina và Winter là hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Karina và Winter tỏa sáng khi đi cổ động World Cup:

Karina tiếp tục chứng minh vì sao cô được khán giả ưu ái gọi là "Nữ thần AI" của Kpop. Gương mặt sắc sảo, đường nét hoàn hảo cùng thần thái nổi bật giúp nữ idol gần như chiếm trọn mọi khung hình. Trong khi đó, Winter mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi sáng nhưng không kém phần cuốn hút. Loạt ảnh và video ghi lại khoảnh khắc bộ đôi cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan đến aespa và World Cup leo top xu hướng.

Không chỉ nhan sắc của hai nữ thần tượng mới là tâm điểm bàn luận. Chi tiết gây chú ý hơn cả trong đoạn clip mới nhất của Dispatch lại đến từ phần nhạc nền. Thay vì sử dụng các ca khúc mới liên quan đến World Cup 2026 hoặc lựa chọn nhạc của chính aespa, Dispatch lại chèn ca khúc Dreamers - bài hát chủ đề của World Cup 2022 do Jung Kook thể hiện. Quyết định đơn giản này lập tức khiến cộng đồng fan Kpop đặt dấu hỏi.

Bài đăng của Dispatch

Nguyên nhân xuất phát từ những tin đồn tình cảm từng gây bão giữa Winter và Jung Kook vào cuối năm 2025. Thời điểm đó, hàng loạt "hint" được người hâm mộ soi ra và lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn. Dù cả hai nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, câu chuyện vẫn trở thành một trong những nghi vấn hẹn hò được quan tâm nhất Kpop bởi sức ảnh hưởng quá lớn của hai ngôi sao.

Jung Kook và Winter lộ tin hẹn hò từ cuối 2025

Jung Kook là thành viên nổi bật của BTS, đại diện cho thế hệ idol thứ ba với lượng người hâm mộ toàn cầu khổng lồ. Trong khi đó, Winter là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ idol thứ tư. Chính vì vậy, bất kỳ động thái nào liên quan đến hai nghệ sĩ đều dễ dàng tạo nên làn sóng tranh luận.

Việc Dispatch - đơn vị vốn nổi tiếng với những tin độc quyền về đời tư nghệ sĩ - bất ngờ sử dụng ca khúc của Jung Kook cho video có sự xuất hiện nổi bật của Winter khiến nhiều cư dân mạng cho rằng đây có thể là một tín hiệu mang hàm ý nào đó. Một số ý kiến thậm chí suy đoán Dispatch đang ngầm xác nhận mối quan hệ giữa hai ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn Quốc.

Cũng có không ít người cho rằng đây đơn thuần chỉ là lựa chọn âm nhạc phù hợp với chủ đề World Cup

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng đây đơn thuần chỉ là lựa chọn âm nhạc phù hợp với chủ đề World Cup. Câu chuyện xoay quanh Jung Kook và Winter tiếp tục thu hút sự tò mò.

Cặp mỹ nhân biểu tượng của Kpop gen 4

Về Karina và Winter, đây là cặp đôi thần tượng hot nhất Kpop hiện tại. Ra mắt năm 2020 cùng aespa, cả hai liên tục xây dựng vị thế bằng những concept mang màu sắc tương lai, thế giới quan AI và metaverse. Nhóm tạo nên hàng loạt bản hit như Next Level, Supernova hay Armageddon, đồng thời ghi dấu bằng những thành tích nhạc số và doanh số album ấn tượng. Gần đây nhất, album phòng thu thứ hai Lemonade tiếp tục cho thấy định hướng âm nhạc táo bạo, theo đuổi chất liệu hip-hop dance mạnh mẽ thay vì công thức an toàn đang thịnh hành trên thị trường.

Trong đội hình aespa, Karina giữ vai trò trung tâm cả về hình ảnh lẫn trình diễn. Là center và main dancer, cô thường đảm nhận những phân đoạn mở màn hoặc dance break quan trọng nhất. Khả năng làm chủ sân khấu cùng thần thái sắc lạnh giúp Karina trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu cho concept tương lai mà aespa theo đuổi.

Karina được mệnh danh là vẻ đẹp chuẩn mực của trí tuệ nhân tạo

Ở chiều ngược lại, Winter là trụ cột thanh nhạc của nhóm. Chất giọng sáng, kỹ thuật ổn định và khả năng xử lý những đoạn cao trào phức tạp giúp cô trở thành điểm tựa cho các ca khúc giàu tính thử nghiệm của aespa. Sự cân bằng giữa yếu tố trình diễn của Karina và năng lực vocal của Winter góp phần tạo nên công thức thành công đặc trưng của nhóm.

Nhan sắc vừa ngọt ngào vừa cá tính của Winter

Truyền thông Hàn Quốc thường gọi bộ đôi này bằng cái tên "KaWin". Sức hút của họ đến từ sự đối lập thị giác đầy thú vị. Karina sở hữu vẻ đẹp được ví như nhân vật bước ra từ thế giới ảo với những đường nét sắc sảo, tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo và thần thái lạnh lùng. Hình ảnh này hoàn toàn tương thích với concept cyberpunk và futuristic mà aespa theo đuổi.

Truyền thông Hàn Quốc thường gọi bộ đôi này bằng cái tên "KaWin"

Trong khi đó, Winter lại mang đến cảm giác linh hoạt và đa dạng hơn. Nữ idol có thể chuyển đổi dễ dàng giữa hình tượng ngọt ngào, trong trẻo sang phong cách cá tính, lạnh lùng và kiêu sa. Chính khả năng biến hóa này giúp Winter luôn tạo được sự mới mẻ trong mắt công chúng. Tại SM, Winter cũng được xếp vào top những "công chúa" được công ty đánh giá cao về hình tượng lẫn kỹ năng.

Karina và Winter là bộ đôi visual nổi bật nhất Kpop hiện tại:

Sự kết hợp giữa hai kiểu nhan sắc đối lập đã giúp Karina và Winter trở thành một trong những bộ đôi visual nổi bật nhất Kpop hiện tại. Không chỉ thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân, cả hai còn là những gương mặt được các thương hiệu thời trang và làm đẹp săn đón. Có lẽ vì vậy mà chỉ cần xuất hiện vài giây trong một đoạn clip sân bay, Karina và Winter vẫn đủ sức khiến mạng xã hội bùng nổ.

Ảnh: SM, X