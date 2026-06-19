Một tuần "no" nhạc Việt: Hoàng tử Vbiz thả xích toàn bộ album, nói không với nhạc dở

Nhạc Việt tiếp tục sôi động với siêu phẩm mới đến từ "hoàng tử nhạc số".

Tuần thứ ba của tháng 6 đang chứng kiến bữa tiệc âm nhạc sôi động nhất của nhạc Việt năm nay. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khán giả liên tục được "nạp" nhạc mới từ nhiều nghệ sĩ thuộc những thế hệ và màu sắc khác nhau. Đầu tuần, Ali Hoàng Dương và S.T Sơn Thạch cùng trở lại với những MV được đầu tư như phim điện ảnh. Giữa tuần, MCK tạo nên cơn địa chấn khi bất ngờ phát hành album HVL gồm tới 30 ca khúc. Và đến ngày 19/6, khi MONO vừa tung MV mới vào buổi sáng, GREY D tiếp tục khiến dân tình "no nhạc" bằng việc phát hành side B album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm.

Đúng 21 giờ 12 phút, GREY D chính thức giới thiệu Màn Đêm - nửa còn lại của album đầu tay

Đúng 21 giờ 12 phút, GREY D chính thức giới thiệu Màn Đêm - nửa còn lại của album đầu tay, đồng thời hoàn thiện hành trình âm nhạc kéo dài gần 3 tháng kể từ khi side A Ánh Sáng ra mắt. Nếu Ánh Sáng là thế giới của những rung động tươi đẹp, những cảm xúc tích cực và niềm tin vào tình yêu tuổi trẻ, thì Màn Đêm lại mở ra một không gian hoàn toàn khác. Đó là nơi những cảm xúc đã lắng xuống, nơi nỗi nhớ, sự nuối tiếc, cô đơn, chấp nhận và trưởng thành cùng tồn tại trong những lớp âm thanh được chăm chút tỉ mỉ.

Tiếp nối hình tượng người du mục đã xuất hiện xuyên suốt side A, GREY D tiếp tục dẫn dắt khán giả bước sâu hơn vào thế giới nội tâm của chính mình. Nhưng lần này, ánh sáng không còn là tâm điểm. Thay vào đó là màn đêm với những khoảng lặng, những câu hỏi chưa có lời giải và những cảm xúc không dễ gọi thành tên

Vai trò của GREY D đã được nâng cấp toàn diện ở cả sáng tác lẫn sản xuất

Vai trò của GREY D đã được nâng cấp toàn diện ở cả sáng tác lẫn sản xuất. Nếu ở side A, nam nghệ sĩ có sự đồng hành của S.HUBE trong nhiều khâu thực hiện, thì với Màn Đêm, Đoàn Thế Lân gần như tự mình đảm nhận toàn bộ phần việc quan trọng nhất. Cả 6 ca khúc mới đều do chính GREY D sáng tác, phối khí, sản xuất và tham gia xử lý âm thanh.

Đây cũng là lý do khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nghe trọn vẹn side B. Không lựa chọn một màu sắc cố định, GREY D liên tục thay đổi cách tiếp cận âm nhạc giữa các bài hát. Có những khoảnh khắc mang hơi thở ambient giàu tính không gian, có đoạn chuyển động theo tinh thần rock, có lúc lại xuất hiện những lớp âm thanh điện tử hiện đại. Xen giữa đó là những chi tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên như tiếng gió, ánh sáng, đom đóm hay những tiếng vọng xa xăm trong không gian. Mỗi bài hát là một thế giới riêng nhưng vẫn được kết nối bằng dấu ấn rất đặc trưng của GREY D.

hông lựa chọn một màu sắc cố định, GREY D liên tục thay đổi cách tiếp cận âm nhạc giữa các bài hát

Sau track số 7 hơi thở của gió, side B tiếp tục câu chuyện với 6 ca khúc mới gồm họa nhạc dưới ánh trăng, tối nay 2h, ánh sáng • màn đêm, toidaidot, 1001 câu trả lời và đường về, nâng tổng số ca khúc trong album lên con số 13.

Mở đầu cho chương mới là họa nhạc dưới ánh trăng. Trong không gian của ánh trăng và âm nhạc, nhân vật trữ tình đối diện với những day dứt của một cuộc tình dang dở, đi tìm lời giải cho câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ trả lời: tình yêu là gì? Chất thơ trong ca khúc tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, nhưng đằng sau đó vẫn là cảm giác bất lực của một người chưa thể bước ra khỏi những ký ức cũ.

họa nhạc dưới ánh trăng - GREY D

Nếu họa nhạc dưới ánh trăng là sự hoài niệm thì tối nay 2h lại đưa người nghe lạc vào thế giới của những giấc mơ. Nơi đó, người yêu cũ vẫn xuất hiện nguyên vẹn như chưa từng rời xa. Các lớp âm thanh mơ hồ, bồng bềnh cũng góp phần tạo cảm giác như người nghe đang đứng giữa ranh giới của hiện thực và ký ức.

Ở trung tâm album là ca khúc chủ đề ánh sáng • màn đêm. Đây được xem như tuyên ngôn tư tưởng của toàn bộ dự án. GREY D sử dụng hình ảnh ánh sáng và màn đêm như phép ẩn dụ cho hai con người mãi mãi không thể thuộc về nhau. "Có lẽ ta và em là ánh sáng và màn đêm/ Khoảng cách chúng ta không thể nào gần lại được thêm" là câu hát cô đọng nhất cho tinh thần album. Tình yêu không nhất thiết phải có một kết thúc trọn vẹn, bởi đôi khi chính sự dang dở lại trở thành điều đẹp nhất còn sót lại trong ký ức.

ánh sáng • màn đêm - GREY D

Tiếp nối cảm xúc ấy là toidaidot - một trong những ca khúc giàu tính tự sự nhất của side B. Không còn trách móc đối phương, nhân vật trong bài hát quay lại đối diện với chính mình. Những tiếc nuối đến từ sự vô tâm, từ những khoảnh khắc đáng lẽ phải biết trân trọng nhưng đã bỏ lỡ. Cách kể chuyện trực diện và chân thành khiến ca khúc trở thành điểm nhấn cảm xúc của toàn bộ dự án.

1001 câu trả lời - GREY D

Trong khi đó, 1001 câu trả lời là cuộc đối thoại với chính bản thân sau chia tay. Những câu hỏi về nguyên nhân của sự đổ vỡ, về những ký ức chưa thể phai mờ hay những cuộc tình kết thúc mà không ai thật sự hiểu vì sao cứ liên tục xuất hiện. Thay vì cố gắng tìm kiếm đáp án, ca khúc dẫn người nghe tới sự chấp nhận rằng không phải mọi điều trong cuộc sống đều cần được giải thích.

Khép lại album là đường về - chương cuối cùng của hành trình chữa lành. Sau tất cả những đêm dài, những tiếc nuối và những câu hỏi chưa có lời đáp, nhân vật cuối cùng cũng học được cách buông bỏ. "Chỉ cần nhìn về phía trước/ Đoạn đường mà em đang bước/ Đừng bận tâm chi đâu những thứ đã qua" không còn là lời than thở mà là dấu hiệu của sự trưởng thành. Hành trình bắt đầu từ đường hầm trong Hóa Ra... giờ đây đã đi đến điểm kết một cách trọn vẹn. GREY D đón người nghe vào 1 hành trình đầy màu sắc, và rời đi bằng những chiêm nghiệm đầy ý tứ.

GREY D đón người nghe vào 1 hành trình đầy màu sắc, và rời đi bằng những chiêm nghiệm đầy ý tứ

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả nhanh chóng bày tỏ sự bất ngờ khi nghe trọn vẹn side B. Không ít ý kiến cho rằng Màn Đêm thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn cả Ánh Sáng. Nếu side A là phần dễ tiếp cận với những giai điệu tươi sáng, thì side B cho thấy chiều sâu trong tư duy âm nhạc cũng như khả năng sản xuất của GREY D. Sự đa dạng trong cách xây dựng âm thanh, cấu trúc album giàu tính điện ảnh và khả năng kể chuyện xuyên suốt khiến nhiều người nhận xét GREY D tiếp tục duy trì phong độ "nói không với nhạc dở".

GREY D đã sold-out toàn bộ vé concert đầu tay

Việc phát hành Màn Đêm cũng diễn ra ngay trước thềm hai đêm concert đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D tại Nhà hát Hòa Bình vào ngày 3 và 4/7. Toàn bộ vé cho cả hai đêm diễn đã được bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Với cấu trúc âm nhạc giàu hình ảnh, nhiều lớp cảm xúc cùng cách xây dựng không gian đặc trưng, album được kỳ vọng sẽ mang tới những trải nghiệm đặc biệt khi được tái hiện trên sân khấu nhà hát.

Sau hai năm âm thầm học hỏi, quan sát và hoàn thiện bản thân, GREY D đang cho thấy bước tiến rõ rệt trên hành trình trở thành một producer mang dấu ấn riêng. Màn Đêm không đơn thuần là nửa còn lại của album đầu tay, mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật rõ ràng nhất của Đoàn Thế Lân ở thời điểm hiện tại.

GREY D đã khép lại tuần lễ "no nhạc" theo cách trọn vẹn nhất

Giữa một tuần lễ mà khán giả liên tục được thưởng thức những sản phẩm mới từ Ali Hoàng Dương, S.T Sơn Thạch, MCK, MONO và nhiều nghệ sĩ khác, sự xuất hiện của Màn Đêm tiếp tục khiến bức tranh nhạc Việt tháng 6 trở nên phong phú hơn. Nhìn vào những phản hồi đầu tiên từ người nghe, có thể nói GREY D đã khép lại tuần lễ "no nhạc" theo cách trọn vẹn nhất: một album cho thấy sự trưởng thành, chỉn chu và tham vọng của một nghệ sĩ trẻ đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong Vpop.