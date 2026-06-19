Ca sĩ Việt có hit trăm triệu view mãi chưa thành sao, nay bắt tay nghệ sĩ nước ngoài tìm lối thoát

Từng có trong tay bản hit trăm triệu view, nam ca sĩ này vẫn đang tìm thêm một cú nổ mới để tên tuổi thật sự bứt lên.

T.R.I trở lại với ca khúc kết hợp cùng nhạc sĩ nước ngoài

Tối 18/6, T.R.I trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Con Trai Yêu Con Gái. Đây là ca khúc tiếp tục cho thấy màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ/producer: nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và không đặt nặng những cao trào kịch tính. Sau khi từng ghi dấu với các bản tình ca man mác buồn, T.R.I lựa chọn một hướng đi khá nhất quán khi tiếp tục khai thác những rung động giản dị, gần gũi với khán giả trẻ.

Con Trai Yêu Con Gái - T.R.I

Con Trai Yêu Con Gái được hình thành từ một ca khúc đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Chia sẻ về cơ duyên thực hiện sản phẩm này, T.R.I cho biết một người bạn nước ngoài đã ngỏ lời mong muốn có phiên bản tiếng Việt cho tác phẩm. Từ đó, phần lời Việt được chắp bút bởi Đinh Nho Khoa, còn T.R.I là người trực tiếp thể hiện và hoàn thiện sản phẩm. Chính yếu tố này khiến ca khúc mang cảm giác vừa quen vừa lạ vừa có tinh thần của một bản tình ca châu Á nhẹ nhàng, nhưng vẫn được xử lý theo cách gần gũi với gu nghe nhạc của khán giả Việt.

Nếu phần nhạc giữ tinh thần mộc mạc, phần hình ảnh của Con Trai Yêu Con Gái cũng đi theo hướng trong trẻo. MV được thực hiện tại đảo Phú Quý, vùng đất vốn có vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và rất hợp với tinh thần thanh xuân. Bối cảnh biển, nắng, gió và những con đường trên đảo giúp câu chuyện trong MV trở nên nhẹ nhàng hơn, không cần quá nhiều tình tiết lớn vẫn tạo được cảm giác dễ chịu.

MV Con Trai Yêu Con Gái được quay tại đảo phú quý

Câu chuyện trong MV xoay quanh đời sống của những đứa trẻ trên đảo, đặt trọng tâm vào tình cảm đơn phương trong sáng của tuổi mới lớn. Không có những lời tỏ tình ồn ào, cũng không có biến cố nặng nề, cảm xúc được kể bằng những ánh mắt lén nhìn, những lần vô tình chạm mặt và các khoảnh khắc rất nhỏ giữa nhóm bạn. Chính sự tiết chế này khiến MV có màu hoài niệm, gợi nhớ đến những rung động đầu đời khi thích một người nhưng chưa đủ can đảm để nói ra. Các cảnh quay trong MV không chỉ khai thác vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Phú Quý mà còn góp phần kể chuyện. Hình ảnh nhóm bạn cùng nhau đi qua những khung cảnh bình yên tạo cảm giác như một lát cắt thanh xuân.

Có hit trăm triệu views nhưng chưa thể nổi tiếng xứng tầm

T.R.I là nam ca sĩ/producer Việt, tên thật là Nguyễn Đức Trí, sinh năm 1999. Trong lứa nghệ sĩ trẻ của Vpop, T.R.I không phải gương mặt quá ồn ào trên truyền thông, nhưng lại có một dấu ấn rất rõ trong mảng nhạc tình buồn dành cho khán giả Gen Z. Anh thường gắn với hình ảnh nghệ sĩ theo đuổi những bản pop ballad, indie pop có giai điệu dễ nghe và ca từ gần với tâm trạng của người trẻ.

T.R.I là gương mặt đáng chú ý số nghệ sĩ trẻ của Vpop hiện tại

Bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của T.R.I đến hiện tại là Ánh Sao Và Bầu Trời. Ca khúc này hiện đạt khoảng 124 triệu view trên YouTube, trở thành bài hát làm nên tên tuổi nam ca sĩ với đông đảo khán giả. Không chỉ viral trên nền tảng video, bài hát còn đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Việt Nam.

Sau Ánh Sao Và Bầu Trời, T.R.I tiếp tục được khán giả nhớ đến qua nhiều ca khúc khác như Chúng Ta Sau Này, Điên, Đã Lâu Không Gặp, Lose You, một bài hát không vui mấy, trở thành quá khứ, lặng im và tan vỡ. Dù chưa có thêm một cú nổ trăm triệu view tương tự, các sản phẩm này vẫn góp phần định hình màu sắc âm nhạc của T.R.I là buồn, nhiều câu chuyện và dễ chạm vào tâm trạng yêu đương, chia xa của người trẻ.

Ánh Sao Và Bầu Trời là bản hit làm nên tên tuổi của T.R.I

Điểm đáng nói là dù bài hát đã vượt khỏi phạm vi một sản phẩm được nghe nhiều trên mạng, tên tuổi T.R.I vẫn chưa thật sự bật lên thành một gương mặt nổi tiếng và được săn đón của Vpop. Nhiều khán giả có thể thuộc câu hát “em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời”, nhưng chưa chắc nhớ tên của T.R.I. Hiện tại, nam ca sĩ có hit, có màu nhạc riêng, nhưng vẫn cần thêm một cú hích đủ lớn để tên tuổi đi xa hơn chính ca khúc nổi bật nhất của mình.

Giai đoạn gần đây, T.R.I vẫn duy trì việc ra nhạc đều đặn. Năm 2025, anh có EP THE RECAP. Ngoài ra, nam ca sĩ còn phát hành các sản phẩm như T.R.I (HITStory Live Session), Whisper Of Light, Lần Sau, Nhịp Đôi, Là Tại Mùa Đông. Những dự án này cho thấy T.R.I không chỉ dựa vào thành công của một bản hit cũ, mà vẫn đang tiếp tục mở rộng đời sống âm nhạc theo cách riêng.

T.R.I có hit, có màu nhạc riêng, nhưng vẫn cần thêm một cú hích đủ lớn để tên tuổi đi xa hơn

Với Con Trai Yêu Con Gái, T.R.I vẫn giữ màu nhạc nhẹ nhàng từng làm nên dấu ấn, nhưng không còn chỉ lặp lại công thức cũ. Việc bắt tay thực hiện phiên bản Việt từ một ca khúc nước ngoài cho thấy nam ca sĩ đang tìm thêm hướng đi mới sau cái bóng quá lớn của Ánh Sao Và Bầu Trời Đây có thể là bước đệm để T.R.I làm mới hình ảnh và tìm một cú nổ tiếp theo, thay vì mãi được nhớ đến như chủ nhân của một bản hit trăm triệu view.

Ảnh: FBNV