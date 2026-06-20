MV mới của MONO: Lọt thỏm giữa bão nhạc, đẹp thôi chưa đủ

Sản phẩm mới của MONO đang nhận về nhiều bàn luận đa chiều.

Công Tử Văn Thơ của MONO gây tranh cãi

Nhạc Việt đang bước vào một tuần sôi động đúng nghĩa. Các nghệ sĩ liên tục tung sản phẩm mới, từ MV điện ảnh, EP, album cho đến những dự án được chuẩn bị theo concept dài hơi. Khi khán giả còn chưa kịp nghe hết album HVL dài 30 ca khúc của MCK, GREY D đã tiếp tục thả nửa sau Màn Đêm , hoàn thiện album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm . Giữa thời điểm đó, MONO cũng nhập cuộc bằng MV Công Tử Văn Thơ.

Công Tử Văn Thơ - MONO

Phần hình ảnh là điểm sáng rõ nhất của Công Tử Văn Thơ. MV được quay tại Huế, với điểm nhấn là Ngọ Môn - cổng chính của Hoàng thành Huế, cùng nhiều không gian đậm dấu ấn cung đình như hành lang đỏ, phòng gỗ chạm trổ, cổng son, điện vàng và Nhà hát Duyệt Thị Đường.

MONO xuất hiện trong tạo hình áo dài thêu hoa, được dẫn lối bởi ngựa trắng, mở ra một thế giới vừa cổ kính vừa giàu tính trình diễn. MV cũng cài cắm nhiều chi tiết văn hóa như áo dài, nón lá, tỳ bà, đàn nguyệt, tiếng trống và đại cảnh lễ hội rực rỡ tại sân điện. Nhờ vậy, Công Tử Văn Thơ không chỉ đẹp ở bối cảnh mà còn cho thấy MONO muốn xây dựng một chương âm nhạc lãng mạn, chỉn chu và có màu sắc văn hóa rõ hơn.

Ở phần nhìn, MONO vẫn giữ được lợi thế visual. Tạo hình, thần thái và cách xuất hiện trước ống kính đều được tính toán, giúp MV có cảm giác đẹp mắt, có gu và có đầu tư.

Sau khi MV lên sóng, phần hình ảnh của Công Tử Văn Thơ là yếu tố nhận được nhiều chú ý nhất. Không ít khán giả khen MV đẹp, đầu tư, bối cảnh Đại Nội Huế lên hình ấn tượng và có màu sắc văn hóa rõ rệt. Một số ý kiến cho rằng việc đưa áo dài, nón lá, nhạc cụ dân tộc, không gian cung đình và đại cảnh lễ hội vào MV giúp sản phẩm có điểm nhìn riêng giữa loạt MV Vpop gần đây.

Bên cạnh MV đẹp mắt, phần nhạc của Công Tử Văn Thơ nhận về nhiều ý khiến đa chiều

Bên cạnh đó, cũng có bình luận nhận xét màu nhạc rộn ràng, hơi gợi không khí “nhạc Tết” và vẫn bắt tai ở một mức nhất định. Tuy nhiên, song song với những lời khen dành cho phần nhìn, ca khúc lại bắt đầu tạo ra tranh luận, trở thành điểm khiến màn trở lại của MONO chưa thật sự bùng lên như kỳ vọng.

Loạt ý kiến đa chiều xung quanh sản phẩm của MONO:

- MV đẹp, đầu tư, nhìn rất có văn hóa Việt.

- Bối cảnh Đại Nội Huế quá đẹp, phần hình ảnh đáng khen.

- Nhạc nghe vui vui, hơi giống nhạc Tết, cũng bắt tai.

- Concept đẹp nhưng bài hát chưa đủ cuốn.

- Sao nhạc với cảnh không hợp gì vậy.

- Thích MONO, MV đẹp mà nhạc lần này chưa hay. Mấy bài trước hay hơn.

- Bài này không hay bằng các bài cũ, ví dụ Em Xinh.

Những phản ứng đa chiều đó cho thấy khán giả không phủ nhận Công Tử Văn Thơ đẹp, nhưng với MONO, đẹp thôi chưa đủ. Sau những sản phẩm từng tạo dấu ấn, công chúng rõ ràng đang chờ ở nam ca sĩ nhiều hơn một là MV chỉn chu về phần nhìn.

Đẹp thôi là chưa đủ với MONO

Điểm khiến Công Tử Văn Thơ hụt hơi nằm ở chỗ phần nghe chưa tạo được lực kéo tương xứng với phần nhìn. MONO vẫn giữ màu Pop/R&B trẻ trung, cách nhả chữ tinh nghịch và tinh thần lãng mạn quen thuộc, nhưng ca khúc lần này vận hành khá an toàn. Giai điệu đi đều, phần điệp khúc chưa có cú bật rõ và tổng thể thiếu một điểm “dính tai” đủ mạnh để khiến sản phẩm thoát khỏi ấn tượng đẹp về hình ảnh.

Âm nhạc của Công Tư Văn Thơ "hụt hơi' so với phần hình ảnh

Khi phần hình ảnh đã dựng lên cả bối cảnh mãn nhãn hoành tráng với một thế giới cung đình, áo dài, ngựa trắng và đại cảnh lễ hội, phần nhạc cần nhiều hơn sự dễ nghe. Nó cần một đoạn đủ bật, đủ nhớ, đủ khiến khán giả quay lại vì bài hát chứ không chỉ vì MV đẹp.

Điều này càng rõ hơn khi đặt Công Tử Văn Thơ trong bối cảnh Vpop đang có quá nhiều dự án mạnh. MCK vừa phát hành album HVL dài tới 30 bài, cho thấy sự đột phá rõ rệt về màu sắc, thể loại và cá tính âm nhạc. Dù còn gây tranh luận, album vẫn tạo được cảm giác “quái”, dày đặc chất riêng và có rất nhiều chi tiết để người nghe mổ xẻ. Trong khi đó, GREY D tiếp tục giữ phong độ với side B Màn Đêm , hoàn thiện album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm bằng 6 ca khúc mới do anh tự sáng tác, phối khí và sản xuất, cho thấy phong độ làm nhạc vẫn luôn được giữ ổn định và nhận về nhiều lời khen ngợi.

Cả MCK

và GREY D đều trở lại cùng thời điểm và nhận về nhiều phản hồi tích cực

Đặt cạnh MCK và GREY D, MONO không thua ở độ đầu tư, cũng không đứng ngoài quá trình sáng tạo. Công Tử Văn Thơ vẫn có dấu ấn sáng tác của nam ca sĩ, vẫn mang màu Pop/R&B trẻ trung, cách nhả chữ tinh nghịch và phần ca từ nhiều chất văn chương. Nhưng điểm yếu cũng nằm ở chính ca khúc của MONO.

Công Tử Văn Thơ của MONO lép vế so với các sản phẩm đang được bàn tán nhiều trên thị trường

Khi MCK có một album 30 bài đủ “quái” để mổ xẻ, GREY D có concept album liền mạch và phong độ sáng tác ổn định, sản phẩm của MONO lại được nhắc đến nhiều hơn vì MV đẹp. Đó là lý do màn trở lại này chưa thật sự thuyết phục số đông. MONO có sản phẩm đẹp, có bối cảnh đắt và có tham vọng văn hóa, nhưng phần nhạc chưa đủ hút để đứng ngang sức nặng với những dự án đang chiếm sóng.

Dù vậy, Công Tử Văn Thơ mới chỉ là single mở đường, còn album 15 ca khúc vẫn ở phía trước. Vì thế, khán giả vẫn có thể chờ một MONO bứt phá hơn, với những điểm nhấn âm nhạc đủ mạnh hơn là một sáng phẩm chỉ thuyết phục ở phần nhìn.

Công chúng đang chờ ở MONO nhiều hơn một sản phẩm chỉn chu về hình ảnh

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói MONO có một MV đẹp, nhưng đẹp thôi chưa đủ. Khi MCK và GREY D đều đang chứng minh sức nặng bằng âm nhạc, Công Tử Văn Thơ lại khiến khán giả có cảm giác phần nhìn đi trước phần nghe. Với một nghệ sĩ trẻ từng tạo dấu ấn bằng những ca khúc bắt tai hơn, công chúng rõ ràng đang chờ ở MONO nhiều hơn một sản phẩm chỉn chu về hình ảnh.

Ảnh: FB/NVCC