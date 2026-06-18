MCK ra album dài nhất Việt Nam và đây là “cẩm nang nhập môn” cho những ai chưa biết bắt đầu từ đâu

Câu hỏi được khán giả đặt ra nhiều nhất lúc này là 30 bài trong album mới của MCK, nên bắt đầu nghe từ đâu?

HVL đang là album được quan tâm bậc nhất trên mạng xã hội hiện tại. Không chỉ gây bất ngờ vì được MCK thả xích mà không báo trước, dự án còn khiến nhiều người choáng váng bởi con số 30 ca khúc trong một album. Trong khi một full album thông thường thường dao động khoảng 8-15 bài, việc MCK tung ra cùng lúc một dự án dài tới 30 track khiến khán giả vừa tò mò, vừa… bối rối không biết nên bắt đầu nghe từ đâu. Ngay sau khi toàn bộ HVL lên sóng, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt thảo luận xoay quanh album, gọi đây là album dài nhất Việt Nam . Bên cạnh những tranh luận về lyric, màu nhạc hay các nhân vật được nhắc đến, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chính là: Trong một album dài 30 bài hát như thế này, đâu là những bài đáng nghe trước tiên nếu không biết bắt đầu từ đâu?

Album dài 30 bài hát của MCK khiến làng nhạc choáng váng (Ảnh: FBNV)

Điều khiến HVL dễ gây “ngợp” là album không đi theo một đường dây cảm xúc duy nhất. Trong 30 track, MCK trải từ rap love lụy tình, tự sự trưởng thành đến rap diss, trap/hip-hop ngông và cả những thử nghiệm khá dị. Vì vậy, người nghe có thể bắt đầu từ nhóm bài dễ nghe, giàu cảm xúc trước khi đi sâu vào những track gai góc, nhiều lyric và nặng tính đối thoại hơn. Album cũng có những đoạn cho thấy MCK muốn thử nghiệm, thoát khỏi vùng an toàn bằng cách phối, mood nhạc và những màn kết hợp khó đoán. Bên cạnh đó, phần hip-hop ngông, tự tin và giàu năng lượng vẫn được giữ lại, giúp HVL không chỉ là một album toàn những bài buồn mà còn là bức tranh khá rộng về nhiều trạng thái khác nhau của MCK. Dưới đây có thể xem như “cẩm nang nhập môn” dành cho những ai muốn bước vào HVL mà chưa biết nên bắt đầu từ track nào:

Nếu Như Ta Chẳng Còn - MCK ft. A$AP Ướt Mi

Với những ai chưa biết nên bắt đầu HVL từ đâu, nhóm rap love/lụy tình vẫn là cửa vào dễ nhất. Đây cũng là màu sắc từng giúp MCK được yêu thích rộng rãi từ thời 99% : buồn, day dứt, nhiều tiếc nuối nhưng vẫn đủ bắt tai để lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, Nếu Như Ta Chẳng Còn có sự góp mặt của A$AP Ướt Mi đang nổi lên như track có khả năng viral mạnh nhất album. Ca khúc chọn cách đi thẳng vào cảm giác tiếc nuối sau một mối quan hệ đã qua, không cần quá gai góc hay phô diễn kỹ thuật nhưng vẫn đủ khiến người nghe bị kéo vào tâm trạng của bài. Nội dung xoay quanh sự tiếc nuối khi một mối quan hệ đã đi qua, nhưng cảm xúc vẫn còn vướng lại, khiến bài hát dễ chạm đến nhóm khán giả thích một MCK mềm, buồn và nhiều day dứt.

Là Gì Của Nhau - MCK

Cùng với đó là Là Gì Của Nhau lại đánh trúng tâm lý của những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng nhưng cũng chẳng dễ buông. Ca khúc có cách triển khai dễ nghe, gần với màu rap love/R&B, không quá nặng nề nhưng vẫn đủ buồn để người nghe thấy mình trong đó. Chủ đề “không biết gọi nhau là gì” cũng là điểm khiến bài dễ tạo đồng cảm, nhất là với nhóm khán giả trẻ.

Ở phần lụy nặng hơn, Liệm và Nguyễn Văn Mười cũng là hai track gây chú ý vì được cộng đồng mạng soi nhiều chi tiết và đồn đoán có ẩn ý liên quan đến tlinh. Dù chưa thể khẳng định đây là lời đáp trả hay nhắn gửi trực tiếp, màu nhạc tối, riêng tư và nhiều day dứt của hai bài vẫn khiến người nghe dễ liên tưởng đến những câu chuyện tình cũ của MCK.

Liệm - MCK

Liệm mang cảm giác u ám, nặng nề hơn, giống như một đoạn cảm xúc bị dồn nén. Trong khi đó, Nguyễn Văn Mười gây tò mò ngay từ tên gọi rất đời, rất lạ, nhưng bên trong lại là một track tự sự, trần trụi và nhiều ám ảnh. Đây là phần dành cho những ai muốn nghe một MCK nhiều vết xước, yếu đuối và không ngại phơi bày phần cảm xúc cá nhân nhất.

Nguyễn Văn Mười - MCK

Giữa một album rất dài và nhiều trạng thái, HVL vẫn có những khoảnh khắc MCK mềm xuống để nhìn lại chính mình. Một Cái Ôm là track nổi bật ở mạch này, khi không đặt nặng sự gai góc hay phô diễn kỹ thuật mà đi vào một nhu cầu rất đơn giản: được chữa lành, được vỗ về sau những tổn thương. Đây không phải track ồn ào nhất album, nhưng lại là một trong những bài cho thấy MCK đằm hơn và bớt ngông hơn. Sau nhiều câu chuyện tình yêu, những đoạn rap sắc cạnh hay các màn thể nghiệm khó đoán, Một Cái Ôm tạo ra một khoảng thở cần thiết, giúp HVL có thêm lớp cảm xúc trưởng thành hơn.

Một Cái Ôm - MCK

Nếu nhóm rap love là phần dễ nghe nhất, thì những track hip-hop gai góc lại giữ đúng chất MCK của flow, attitude và cái tôi rapper. Ở màu này, album có những đoạn rap dày hơn, sắc hơn, mang cảm giác đối thoại và đáp trả rõ hơn so với các track tình cảm. Xa Xôi có thể xem là một điểm nhấn trong nhóm này, nhất là khi có Obito góp mặt, nhưng không phải lựa chọn quá “dễ vào” nếu người nghe muốn bắt đầu album theo hướng nhẹ nhàng. Mắt Môi Tay Chân tiếp tục giữ lại năng lượng hip-hop ngông, tự tin và nhiều sức bật. Sự xuất hiện của Tage khiến bài có thêm độ gắt, phù hợp với những ai muốn nghe một MCK không chìm trong buồn bã mà vẫn giữ được sự ngạo nghễ quen thuộc.

Baby - MCK

Một trong những lý do khiến HVL không bị an toàn là nhóm bài thể nghiệm. Baby là track tiêu biểu cho hướng này, với màu alternative/indie pha hip-hop, tạo cảm giác lơ lửng, mơ hồ và khác hẳn công thức rap love dễ đoán. Sự xuất hiện của marzuz càng khiến bài có thêm lớp màu ma mị, bay hơn và giàu chất nghệ thuật hơn. Trong khi đó, Slippery là một trong những cú bắt tay gây choáng nhất album nhờ sự góp mặt của Tùng Dương. Việc đặt chất rap của MCK cạnh giọng hát nội lực, kịch tính của Tùng Dương tạo nên một track rất khó đoán, thậm chí hơi “điên” so với phần còn lại. Đây có thể không phải bài dễ nghe nhất, nhưng chắc chắn là một trong những thử nghiệm đáng bàn nhất của HVL.

Slippery - MCK. ft Tùng Dương

Tất nhiên, danh sách trên chỉ là những track nên nghe trước nếu muốn bước vào HVL một cách dễ tiếp cận hơn. Với một album dài tới 30 bài, các track còn lại vẫn là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn khám phá trọn vẹn hơn các màu sắc khác nhau của MCK lúc mềm và lụy, lúc gai góc, lúc ngông nghênh, lúc lại thể nghiệm đến khó đoán. Chính sự “quá tải” về số lượng và phong cách này cũng là điều khiến HVL trở thành một album gây bàn tán, bởi người nghe gần như có thể tìm thấy nhiều phiên bản MCK khác nhau trong cùng một dự án.

HVL khiến người nghe gần như có thể tìm thấy nhiều phiên bản MCK khác nhau trong cùng một dự án (Ảnh: FBNV)

Tất nhiên, danh sách trên chỉ là những track nên nghe trước nếu muốn bước vào HVL một cách dễ tiếp cận hơn. Với một album dài tới 30 bài, các track còn lại vẫn là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn khám phá trọn vẹn hơn các màu sắc khác nhau của MCK. Sau nhóm bài được nhắc nhiều, người nghe có thể tiếp tục thử những cái tên như Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa, Elegie, IDK hay KHONGCANLOCHOTAO,... để thấy album không chỉ dừng ở rap love hay những màn kết hợp gây sốc. Chính sự “quá tải” về số lượng và phong cách này cũng là điều khiến HVL trở thành một album gây bàn tán, bởi người nghe gần như có thể tìm thấy nhiều phiên bản MCK khác nhau trong cùng một dự án.