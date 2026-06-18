MCK ft. Tùng Dương - siêu điên và chỉ MCK làm

MCK đã tung 1 full album 30 bài đưa dân tình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tối 17/6, MCK khiến làng nhạc Việt bất ngờ khi phát hành album HVL theo cách không ai đoán trước. Không chiến dịch quảng bá rầm rộ, không hẹn giờ phát hành từ nhiều ngày trước, nam rapper lựa chọn livestream giữa đêm và tự tay đăng tải toàn bộ 30 ca khúc lên các nền tảng. Chỉ trong vài giờ, HVL đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, không chỉ vì quy mô đồ sộ mà còn bởi cách MCK tiếp tục đẩy giới hạn âm nhạc của mình đi xa hơn.

MCK vừa thả xích album phòng thu thứ 2

Khác với nhiều album được xây dựng theo một tuyến truyện hoặc concept xuyên suốt, HVL giống như một tập hợp những thế giới âm nhạc song song tồn tại trong cùng một con người MCK. Một bên là chất hip-hop gai góc quen thuộc, những lớp âm thanh dày đặc, vocal được xử lý tune mạnh tay cùng phong thái ngông nghênh đã trở thành thương hiệu. Nội dung xoay quanh quan điểm làm nghề, cách MCK nhìn nhận bản thân, những suy nghĩ về vị trí của mình trong rap Việt cũng như những lời đáp trả trực diện dành cho các ý kiến từ bên ngoài.

Ở thái cực còn lại, album mở ra nhiều khoảng lặng hơn với những câu chuyện tình yêu, cảm xúc và các mối quan hệ được kể bằng góc nhìn trưởng thành, nhiều chiêm nghiệm. Âm nhạc trong những ca khúc này được tiết chế hơn, giàu nhạc cụ và cảm xúc hơn, cho thấy một MCK không chỉ biết đến sự nổi loạn.

Slippery đầy tính thể nghiệm nhưng cũng thành công mang về hơn 122 nghìn lượt xem sau 1 đêm phát hành, giữa 30 track trong album mới của MCK

Nếu phải chọn ra một điểm nhấn gây sửng sốt nhất của HVL, đó chắc chắn là Slippery - màn kết hợp giữa MCK và Tùng Dương. Ngay từ khi tên ca khúc xuất hiện trong tracklist, nhiều người đã phải kiểm tra lại xem mình có đọc nhầm hay không. Một bên là rapper đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ với thứ âm nhạc hiện đại, nhiều màu sắc đường phố và tinh thần nổi loạn. Bên còn lại là Tùng Dương, giọng ca được xem là một trong những nghệ sĩ có tư duy âm nhạc đặc biệt nhất Việt Nam, nổi tiếng với những thử nghiệm táo bạo và khả năng biểu diễn đầy ma mị.

Hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, hai hệ quy chiếu âm nhạc và gần như không có điểm giao rõ rệt trong suy nghĩ của số đông. Nhưng chính vì thế, Slippery lại trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất album. MCK không cần cố gắng làm mềm ca khúc để phù hợp với khách mời, vì Tùng Dương là một cá tính còn gai góc hơn thế. MCK đẩy bản phối đi theo hướng cực đoan hơn với những lớp âm thanh chát chúa, và bầu không khí căng thẳng kéo dài xuyên suốt bằng cách sử dụng rock band. Nam rapper cũng liên tục chuyển các lớp vocal, có sự ảnh hưởng bởi Playboi Carti. Giữa không gian âm nhạc đầy hỗn loạn ấy, giọng hát của Tùng Dương xuất hiện như một luồng năng lượng khác biệt.

Câu hát của Tùng Dương vang lên giữa con beat chát chúa của MCK khiến người ta há hốc

"Trên đỉnh núi cao chơi vơi quá, trong vô định con tìm về nơi bắt đầu." Câu hát vang lên đầy ám ảnh giữa những lớp âm thanh nặng nề, tạo cảm giác như một sự thức tỉnh xuất hiện đúng thời điểm. Phần thể hiện của Tùng Dương giống như tiếng nói nội tâm kéo người nghệ sĩ trở về với chính mình. Nội dung đoạn hát cũng vô tình trở thành một lát cắt thú vị về hành trình của MCK. Sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao của rap Việt, sở hữu danh tiếng, lượng người hâm mộ đông đảo và sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ, nam rapper dường như vẫn đặt ra câu hỏi về điểm xuất phát, về giá trị cốt lõi của âm nhạc và về bản thân mình giữa hào quang.

Điều khiến màn kết hợp này đặc biệt không nằm ở yếu tố bất ngờ đơn thuần.

Việc lựa chọn Tùng Dương cho Slippery có thể xem là một nước đi đầy tính toán và cực kỳ thông minh của MCK. Nhắc đến sự thể nghiệm trong âm nhạc Việt Nam đương đại, Tùng Dương luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều người làm nghề. Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ liên tục theo đuổi những dự án khó nghe, khó hát và thậm chí khó tiếp cận với số đông. Tuy nhiên, điều giới chuyên môn đánh giá cao không phải sự khác biệt bề nổi, mà là tư duy nghệ thuật nhất quán đằng sau mọi thử nghiệm.

Sự "điên" của Tùng Dương chưa bao giờ là bốc đồng

Sự "điên" của Tùng Dương chưa bao giờ là bốc đồng. Đó là một hệ thống thẩm mỹ được xây dựng xuyên suốt, có chủ đích rõ ràng và mang tinh thần tiên phong. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng ưu tiên các sản phẩm dễ nghe, dễ viral và dễ lan truyền trên mạng xã hội, việc kiên trì theo đuổi những hướng đi phức tạp đã giúp Tùng Dương định vị thành công hình ảnh một nghệ sĩ độc bản.

Ở một góc độ nào đó, MCK cũng đang đi trên con đường tương tự. Nam rapper là một trong số ít nghệ sĩ trẻ đủ vị thế để liên tục thử nghiệm mà không quá bận tâm đến những công thức an toàn. Trong HVL, anh sẵn sàng đưa vào album những ca khúc khó nghe hơn, nhiều tính cá nhân hơn và không đặt nặng yếu tố thị trường. Đó là lý do Tùng Dương xuất hiện trong Slippery trở thành mảnh ghép hoàn hảo.

Nam rapper là một trong số ít nghệ sĩ trẻ đủ vị thế để liên tục thử nghiệm mà không quá bận tâm đến những công thức an toàn

Một người đại diện cho thế hệ nghệ sĩ thể nghiệm hàng đầu của Việt Nam. Một người là rapper sở hữu cá tính âm nhạc nổi loạn bậc nhất thế hệ mới. Hai nghệ sĩ cùng chia sẻ tinh thần phá bỏ khuôn mẫu, cùng không chấp nhận giới hạn và cùng theo đuổi những vùng đất âm nhạc chưa được khám phá. Nhìn theo cách đó, Slippery không đơn thuần là một màn feat gây sốc. Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ nghệ sĩ có chung DNA sáng tạo.

Nếu Tùng Dương từ lâu được xem là "divo số 1 Việt Nam" nhờ năng lực chuyên môn và tư duy nghệ thuật độc đáo, thì MCK cũng đang trở thành một trong những rapper sáng tạo biểu tượng trong nhạc Việt hiện tại. Và có lẽ, chính vì quá khác biệt nên họ lại hợp nhau đến vậy.

MCK ra 1 album khiến cả làng nhạc dè chừng

Giữa một album đầy những lựa chọn táo bạo, việc kéo Tùng Dương bước vào thế giới âm nhạc của mình có thể là quyết định táo bạo nhất mà MCK thực hiện. Một ý tưởng nghe qua tưởng như bất khả thi, nhưng khi thành hình lại khiến người nghe phải thừa nhận rằng: đây là màn kết hợp "siêu điên" và có lẽ chỉ MCK mới nghĩ ra.

Ảnh: FB