Sự nghiệp thăng trầm của 'bé' Xuân Nghi trước khi lên xe hoa ở tuổi 32

Từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" nhưng Xuân Nghi lại trải qua khoảng thời gian chật vật với nghề khi bước vào tuổi trưởng thành.

Ca sĩ Xuân Nghi vừa tổ chức lễ ăn hỏi ở tuổi 32. Hôn lễ của Xuân Nghi sẽ diễn ra tại Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới.

Thời gian qua, Xuân Nghi được yêu mến sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2. Nữ ca sĩ hiện duy trì công việc tại cả Việt Nam và Mỹ. Cô thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để tham gia các dự án nghệ thuật cũng như sắp xếp cuộc sống cá nhân.

Xuân Nghi lên xe hoa ở tuổi 32.

Trước khi có cuộc sống lẫn sự nghiệp viên mãn như hiện tại, Xuân Nghi từng trải qua khoảng thời gian khá chật vật.

Xuân Nghi sinh năm 1994, từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng ca hát từ rất sớm. Mới 5 tuổi, cô đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự yêu mến của các bé và phụ huynh.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1994 là gương mặt ca sĩ - diễn viên nhí có độ phủ sóng cực lớn. Xuân Nghi ra mắt album đầu tay khi tròn 9 tuổi. Từ năm 2005 đến 2008, cô phát hành 4 album cá nhân.

Khi sự nghiệp đang phát triển, Xuân Nghi quyết định tạm ngừng để đi du học ở Mỹ năm 16 tuổi. Nói về lý do sang Mỹ, cô khẳng định: “Tôi thích cái tên "bé Xuân Nghi" nhưng nếu ở Việt Nam, cái tên này sẽ theo tôi và tôi không có cơ hội phát triển. Tôi muốn tới Mỹ để thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi”.

Khi sang Mỹ, nữ ca sĩ học tại Orange county school of the arts (OCHSA, thuộc Top 3 các học viện nghệ thuật ở California). Năm 2015 cô theo học ngành Music Industry và Marketing (Âm nhạc và tiếp thị) tại Đại học Southern California. Dù vậy con đường với nghệ thuật của Xuân Nghi lại gặp nhiều trở ngại.

Công việc đầu tiên của cô tại xứ cờ hoa hồi học cấp 3 là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già. Gia đình đã "buông tay" dần để cô sống tự lập, kiếm tiền theo đuổi đam mê của mình.

Cô tập trung kinh doanh trong ngành nhạc, với công việc sản xuất âm nhạc, rèn luyện các năng khiếu âm nhạc thay vì xuất hiện trong vai trò ca sĩ. Cùng với đó, Xuân Nghi cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng.

Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian loay hoay với nghề.

Năm 2018, Xuân Nghi trở về Việt Nam để phát triển lại sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc trong nước thay đổi khiến cô gặp nhiều khó khăn để làm quen. Sự trở lại này không thể giúp cô lấy lại hào quang ngày xưa, khi khán giả chỉ nhớ về hình ảnh của bé Xuân Nghi năm nào.

Đến năm 2024, Xuân Nghi chọn chương trình Chị đẹp đạp gió để tái xuất. Nhờ sức hút của chương trình, Xuân Nghi được khán giả đón nhận.

Nhắc đến hình ảnh bé Xuân Nghi một thời, Xuân Nghi giờ cảm thấy hạnh phúc chứ không áp lực.

"Tôi không áp lực cái bóng bé Xuân Nghi bằng chuyện tự tạo áp lực bản thân phải thành công. Tôi lại rất quý trọng và nâng niu tuổi thơ của mình. Có những khoảnh khắc tôi nhận ra tất cả những gì mình có là nhờ tuổi thơ và biết ơn những gì ba mẹ đã làm cho mình từ nhỏ. Chuyện áp lực duy nhất tôi đặt lên cho mình là đi được đến đây thì phải thành công", nữ ca sĩ thổ lộ.

Ở tuổi 32, Xuân Nghi giờ đã trưởng thành, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khác hoàn toàn với hình ảnh ca sĩ nhí hồn nhiên năm nào.

Bên cạnh sự nghiệp, Xuân Nghi cũng tìm được hạnh phúc bên bạn đời là Kenny Minh Vũ - một kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Đến nay, hai người hẹn hò được gần 4 năm.

Nữ ca sĩ bày tỏ biết ơn khi ông xã không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nhưng vẫn thấu hiểu, ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. Cả hai luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.