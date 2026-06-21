MCK - kẻ không cần luật chơi của số đông

Sự tách biệt giữa MCK và "phần còn lại của Vpop” không phải là MCK đứng cao hơn tất cả. MCK chỉ đơn giản là đang đi trên một con đường độc đạo hoàn toàn khác. Cậu chứng minh rằng bản thân hoàn toàn có thể tự làm điều mình thích, tự kiến tạo thứ âm nhạc mình say mê theo cách riêng.

Tài năng của một người nghệ sĩ, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật thực sự nên được định nghĩa bởi điều gì? Hàng trăm triệu lượt view mỗi lần sản phẩm ra mắt hay hàng chục những chiếc cúp lấp lánh tượng trưng cho sự công nhận của khán giả và giới chuyên môn? Những hợp đồng quảng cáo đắt giá phủ sóng hình ảnh nghệ sĩ trên billboard khắp các ngã tư? Hàng dài fan hâm mộ đứng xếp hàng chỉ để nhìn thấy chỏm tóc lấp ló của nghệ sĩ từ cổng vào của một sự kiện? Hoặc, thước đo chân chính cho tài năng và tác phẩm đến từ chính căn tính sáng tạo: Sự tự chiêm nghiệm, khả năng khai phá để gieo trồng trên những mảnh đất hoang sơ và huyền bí của nghệ thuật, đi cùng sự dũng cảm sẵn sàng phơi bày những lát cắt riêng tư của bản thân - rồi đóng gói chúng thành những tác phẩm?

Trong dòng chảy âm nhạc đại chúng, mỗi nghệ sĩ đều lựa chọn cho mình một con đường riêng mang những giá trị đáng trân trọng. Có những người chọn cống hiến trong guồng quay của nền công nghiệp giải trí chuyên nghiệp, nơi các sản phẩm được đầu tư bài bản, chỉn chu để chiều lòng khán giả và đáp ứng một cách hoàn hảo gu tai nghe của số đông. Có người nghệ sĩ lại lựa chọn một con đường không thỏa hiệp để làm thứ mình thích, tạo ra những tác phẩm phản chiếu đúng sự trưởng thành của chính họ.

MCK chính là đại diện cho kiểu nghệ sĩ thứ 2. Giữa một thị trường luôn vận hành theo những công thức tính toán kỹ lưỡng - từ việc cân đo ngày giờ đẹp đến việc tung poster đếm ngược để tối ưu hóa truyền thông - thì sự xuất hiện của MCK với một lối hoạt động đầy bản năng và cảm xúc - đã đi ngược lại mọi tiêu chuẩn của một ngôi sao truyền thống (thứ mà có lẽ chính MCK cũng chẳng cần được định danh).

Sau 3 năm 4 tháng im hơi lặng tiếng kể từ album đầu tay 99%, xen giữa là rất nhiều những track nhạc diss hay nhạc remake được phát hành cực kỳ ngẫu hứng, MCK đã chính thức thả xích album phòng thu thứ 2 của mình - HVL. Một đĩa nhạc dài kỷ lục của Việt Nam với 30 ca khúc được ra mắt trên livestream Insta và Facebook. Không một chiến dịch dọn đường hoành tráng ngoài 1 trailer đã được ra mắt từ 2 tháng trước. Không một MV hay lead single. Không một lời báo trước. 30 bài hát là một cuốn nhật ký mở, đưa khán giả bước thẳng vào những tâm tư sâu kín, những vụn vỡ đầy tính người đằng sau hào quang, và cả những ngông cuồng nổi loạn của một cái tôi tự do đang tìm cách tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống.

Ngay lập tức, HVL đã tạo nên một cơn bão truyền thông càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội. Cả giới mộ điệu lẫn những người hâm mộ trung thành của MCK đã có một đêm hoàn toàn mất ngủ, kiên nhẫn thức cùng cậu để bóc tách từng track nhạc, đào sâu vào bản đĩa đồ sộ và bước thẳng vào thế giới tâm hồn đầy rạn nứt của nam rapper. Trong thời đại mà mọi nước đi trong showbiz đều phải quy ra các chỉ số an toàn, chắc chắn chỉ có duy nhất MCK mới dám làm một điều điên rồ như thế: tự thả một album dài kỷ lục một cách ngẫu hứng mà vẫn tạo nên một cú nổ truyền thông như một quả bom nguyên tử.

Sự tách biệt giữa MCK và "phần còn lại của Vpop” không phải là MCK đứng cao hơn tất cả. MCK chỉ đơn giản là đang đi trên một con đường độc đạo hoàn toàn khác với phần còn lại. Cậu chứng minh rằng bản thân hoàn toàn có thể tự làm điều mình thích, tự kiến tạo thứ âm nhạc mình say mê theo cách riêng mà không cần tuân theo bất kỳ luật lệ hay khuôn mẫu sẵn có nào của thị trường. Chính thứ bản năng nghệ sĩ thuần khiết và dũng cảm đến mức cực đoan ấy đã tạo nên một dấu ấn cá nhân tách biệt, giúp cậu định vị bản thân như một bản thể độc lập, thay vì hòa lẫn vào guồng quay số đông của showbiz.

Quái vật GenZ: Đánh cược vào nghệ thuật thuần tuý

Chiến lược phát hành "Số 0" của MCK thực chất là biểu hiện cao nhất của một niềm tin tuyệt đối vào giá trị âm nhạc thuần túy của MCK trong dàn nghệ sĩ thế hệ này. Thay vì bọc đĩa nhạc trong những lớp vỏ bọc truyền thông lấp lánh, MCK chọn cách đối thoại với công chúng bằng giá trị cốt lõi duy nhất: Âm thanh. Đó là một bàn tiệc đồ sộ gồm 30 tracks nhạc, một khối lượng tác phẩm khổng lồ được tỉ mỉ nhào nặn và hoàn thiện trong suốt 3 năm ròng rã. Sự kiên nhẫn ấy là câu trả lời cho thấy MCK không làm nhạc để chạy đua với thời gian hay những xu hướng ngắn hạn. Đằng sau sự bất cần là một thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc, với sự đồng hành xuyên suốt của hai producer trẻ đến từ Antiantiart là maiki và fujibynight. Không đi theo những lối mòn cũ kỹ, bộ ba này đã cùng kiến tạo nên một không gian âm nhạc độc đáo, duy mỹ và đầy tính thể nghiệm.

Sự kết hợp này mang lại cho HVL một bầu không khí có chiều sâu tựa như một thước phim điện ảnh độc lập - một không gian âm thanh phủ đầy những mảng tối nhưng được sắp đặt vô cùng thẩm mỹ. Đứng trước một tổng thể có tính thử thách như thế, người nghe được đặt vào một trạng thái thưởng thức chủ động hơn, nơi họ phải kiên nhẫn để bóc tách từng lớp ẩn ý. Ở đó, MCK không cố gắng phô diễn tư cách của một ngôi sao; cậu chọn cách lùi lại phía sau, nhường quyền dẫn dắt cho dòng chảy âm thanh và để giọng thoại của mình hòa tan vào cấu trúc phối khí mà maiki cùng fujibynight đã dày công xây dựng. Ngay cả trong những khoảnh khắc có vẻ như lộn xộn nhất, sự duy mỹ và chuẩn xác trong từng âm thanh nhạc cụ vẫn hiện diện rõ nét.

Trên thực tế, việc duy trì sức hút xuyên suốt một danh sách bài hát dài kỷ lục mà không khiến người nghe rơi vào trạng thái mệt mỏi là một bài toán cấu trúc đầy thách thức. Dù vậy, album được sắp xếp mượt mà, hầu như không có một điểm gãy mạch cảm xúc. Sự chuyển dịch liên tục về mặt thể loại và năng lượng này giữ cho người nghe luôn ở trạng thái tò mò, thúc bách họ phải nhấn nút nghe tiếp để xem điều gì sẽ xảy ra phía trước. Sự tinh tế của cặp đôi producer này nằm ở chỗ, ngay cả khi các ca khúc được xếp chung vào một "nhóm" nội dung, chúng vẫn sở hữu những màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Mỗi bài hát, vì vậy, đều tự đứng độc lập như một tác phẩm có giá trị thưởng thức riêng biệt.

Đặc biệt, chất lượng âm nhạc của album còn được khẳng định qua sự tỉ mỉ trong khâu sản xuất, khi MCK mời các nhạc công chuyên nghiệp về thu nhạc cụ live trực tiếp cho một vài bài hát. Từ những tiếng gõ nhịp đập rộn rã của bộ gõ, sự du dương, da diết của bộ dây, cho đến những tiếng nảy ngẫu hứng đầy cảm xúc của đàn guitar - tất cả đều được thu trực tiếp tại studio thay vì sử dụng âm thanh điện tử mô phỏng từ máy tính. Sự hiện diện của các nhạc cụ sống mang lại cho album một hơi thở nguyên bản, có chiều sâu và tràn ngập tính người.

Tất nhiên, với dung lượng đồ sộ cùng những thể nghiệm mới, HVL chắc chắn không phải là một trải nghiệm dễ chịu hay vừa vặn với mọi đôi tai. Đặc biệt là ở chương hai, khi MCK dấn thân sâu vào dòng nhạc Rage với những con beat Trap dồn dập, những dải synth chói gắt, thậm chí là sự gai góc của Metal Rock.

Trên thực tế, Rage và Atlanta Trap vốn dĩ đã là những dòng nhạc mang tính có năng lượng dữ dội, cấu trúc gai góc và kén người nghe ngay cả tại các thị trường quốc tế phát triển. Khi được mang vào một album Việt với dung lượng của cả một chương dài, chúng lập tức trở thành một bài kiểm tra áp lực đối với khán giả đại chúng. Những bức tường âm thanh dày đặc, hỗn loạn và ồn ào rất dễ mang lại cảm giác ngột ngạt nếu người nghe chưa từng thưởng thức âm nhạc này trước đó.

Bên cạnh sự gai góc về mặt thể loại, thứ năng lượng đôi lúc tràn ngập sự giận dữ, những góc khuất u tối và những rạn nứt tâm lý trần trụi được phơi bày trong đĩa nhạc cũng là một "bộ lọc" thách thức số đông. Với những khán giả đại chúng, hoặc những ai chưa từng theo dõi hay thấu hiểu hành trình của nam rapper, hai chương nhạc này rất dễ bị đánh giá là một vùng không gian khó tiếp nhận khi nam rapper liên tục chơi đùa trên những chủ đề và ca từ nhạy cảm.

HVL - Cuộc khai phá âm nhạc của MCK và ekip

Để người nghe không bị "ngợp" trước một đại dương đồ sộ gồm 30 tracks, nam rapper thực chất đã phân tầng đĩa nhạc thành ba chương nội dung rõ rệt, dẫn dắt họ bước vào một hành trình tuyến tính về mặt tâm lý. Trong album lần này, kỹ thuật xử lý vocal vô cùng tinh tế và rõ ràng của MCK chính là chiếc la bàn dẫn đường, biến hoá linh hoạt qua từng chặng để phản chiếu chân thực từng xao động trong cảm xúc.

Hành trình âm nhạc của HVL bắt đầu bằng việc đưa người nghe đi từ những vùng cảm xúc êm dịu nhất ở chương một, nơi vocal của MCK khi thì nghịch ngợm, lả lơi và khiêu khích rồi lại đong đầy những lãng mạn, xen lẫn những yếu đuối và cả vụn vỡ. Ngay sau đó, đĩa nhạc lập tức bẻ lái, băng qua những thử nghiệm gai góc và dữ dội của chương hai. Lúc này, cậu sẵn sàng kéo người nghe vào vùng năng lượng hỗn loạn bằng những quãng giọng khi thì u tối, giận dữ, khi thì khinh bạc. Để rồi từ trong những đổ vỡ đó, âm nhạc dần chuyển hướng sang những track nhạc đầy tự sự và chiêm nghiệm, nơi người nghe được cảm nhận vocal tràn ngập sự tự do, phấn khích và đầy năng lượng của một kẻ đã tìm thấy lối ra.

Ở chương mở đầu, MCK lựa chọn bơi lội trong chính vùng thế mạnh tuyệt đối của mình - một không gian âm nhạc vừa lãng mạn, gợi cảm, lại vừa mang cái nét tinh nghịch, khiêu khích rất riêng. Đó là thứ âm thanh của những khao khát đầy bản năng, xen lẫn cả những dày vò, quẩn quanh vì tình yêu. Ở chương này, người nghe được vỗ về bởi những bản R&B và Melodic Rap sở trường với giai điệu dìu dặt, cuốn hút và vô cùng bắt tai. MCK chứng minh rằng dù có ngông cuồng hay điên rồ đến đâu, cậu vẫn luôn là gã viết nhạc tình ngọt ngào và thấu cảm bậc nhất. Không cần đến những câu từ đao to búa lớn, cậu chỉ cần dùng chính sự nhạy cảm và những lời tự sự giản dị nhất để len lỏi, xoa dịu từng vết xước sâu kín trong lòng người nghe.

Càng đi sâu, tính gợi cảm và bản năng trong chương nhạc tình càng được đẩy lên cao trào. Sự tinh tế của chương này nằm ở chỗ, MCK luôn biết cách đặt để những khoảng lặng hợp lý, như nốt trầm luyến lưu trong bản trap ngắn ngủi Là Gì Của Nhau, hay tiếng piano dìu dặt của Night In Prague - biến nam rapper thành một gã si tình cô độc giữa lòng đêm thủ đô nước Séc. Yêu Anh Giết Anh lại một track nhạc cực kỳ gợi cảm, khi tiếng Ah của MCK được sử dụng như một instrumetal làm điểm nhấn xuyên suốt bài hát.

Sự lãng mạn vô điều kiện của chương nhạc tình chính thức chạm đỉnh và bắt đầu rạn nứt khi Một Cái Ôm, Liệm và Nếu Như Ta Chẳng Còn xuất hiện ở cuối chặng đường. Tiếng trống nhường chỗ cho những lớp violin, piano tráng lệ mang đậm hơi thở ballad. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc dạt dào cảm xúc ấy, người ta nhận ra MCK đã không còn quẩn quanh trong những câu chuyện đôi lứa thông thường. Cậu bắt đầu lùi lại để đối thoại với chính đứa trẻ Nghiêm Vũ Hoàng Long bên trong mình, bóc tách những tổn thương, áp lực của danh vọng và những vết sẹo chưa kịp lành của những cuộc tình cũ. Ba ca khúc này không chỉ là lời kết bài hoàn hảo cho một chương nhạc tình, mà còn là chiếc bản lề mở ra cánh cửa dẫn thẳng vào vùng hỗn độn tiếp theo - nơi bản ngã của MCK bị giải phẫu dưới thứ ánh sáng trần trụi và gắt gao nhất.

Ngay sau những giai điệu êm ái của chương nhạc tình, MCK lập tức kéo khán giả vào một vùng năng lượng hoàn toàn khác: thế giới của âm thanh Hip-hop đương đại mang nặng sức ảnh hưởng từ rapper Mỹ - Playboi Carti. Cậu mang đến những con beat Trap căng tràn, dồn dập cùng những câu rap ngắn và tối giản, đi cùng kỹ thuật switch vocal đặc trưng của Carti - kỹ thuật mà rất nhiều rapper Việt Nam từng thử nghiệm nhưng chưa ai thực sự làm ra được cái "chất" của nó, và thổi vào đó cái tôi của riêng mình.

Cái điên rồ và không giới hạn của MCK bùng nổ mạnh mẽ nhất ở chương 2 khi cậu liên tục thách thức vùng an toàn của người nghe. Chương hai giống như một cuộc giải phóng năng lượng thô, nơi MCK đập vỡ mọi cấu trúc bài hát thông thường để chơi đùa với những âm thanh dữ dội nhất. Tiêu biểu cho tư duy thử nghiệm này là Slippery - một bản phối rực lửa giao thoa giữa Rap và Metal Rock. Chịu ảnh hưởng lớn từ người tiên phong dòng Rage của Atlanta Trap trong cách sử dụng ad-lib ma mị, flow ngắt quãng và vocal thay đổi liên tục - nhưng MCK không biến mình thành một bản sao tầm thường. Cậu giữ lại sự tinh quái trong lối viết lời, tận dụng chất liệu âm nhạc chói gắt và những cú bass rung chuyển để tạo nên một bầu không khí ngột ngạt nhưng đầy kích thích.

Sự điên rồ của Slippery được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện đầy ma mị của Divo Tùng Dương. Cuộc giao thoa tưởng chừng bất khả thi giữa một ngôi sao thế hệ mới và một giọng ca đỉnh cao có hơn hai mươi năm làm nghề đã mang lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Giọng hát kịch tính, đầy nội lực của Tùng Dương không hề lấn át rapper đàn em, mà ngược lại, đóng vai trò như một thứ chất xúc tác nhuốm màu sử thi, đẩy cảm xúc của bài nhạc lên đến cao trào dữ dội nhất. Ngay sau đó, MCK tiếp tục tung ra Tây Thi - một con track quái chiêu độc đáo, khi cậu dùng chính đoạn instrumental là tiếng chant "Anh Long em fan anh em xin kiểu ảnh" để làm điểm nhấn xuyên suốt, biến một câu nói đùa của người hâm mộ thành một thứ chất liệu âm nhạc ngạo nghễ và thú vị.

Thứ âm nhạc ở chương hai này chắc chắn sẽ là một bài kiểm tra nặng đô đối với gu nghe nhạc truyền thống của số đông khán giả Việt Nam. Nó ồn ào, gai góc, từ chối mọi sự vuốt ve và nịnh tai để đẩy khán giả vào một vùng năng lượng mãnh liệt của cái tôi. Với nhiều người, chương 2 này mới thật sự là thứ đưa HVL lên một đẳng cấp khác. Nhìn từ góc độ sáng tạo thuần túy, đây lại là tuyên ngôn đanh thép cho tư duy tiên phong của một nghệ sĩ độc lập. MCK không đứng trong phòng thu để tạo ra những bản hit vừa vặn với các bảng xếp hạng thương mại; cậu đang thiết lập một luật chơi mới, nơi sức sáng tạo được đẩy đến tận cùng bằng những thử nghiệm.

Sau khi đã đi qua hết những nốt thăng trầm của tình cảm và cả những âm thanh dữ dội, điên cuồng nhất, album khép lại bằng tầng không gian của sự chiêm nghiệm. Nhiều khán giả khi bóc tách cấu trúc tổng thể đã nói đùa rằng: nếu chương một là nhạc tình, chương hai mang sự ảnh hưởng từ Carti, thì chương ba này chính là vùng đất nơi MCK chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Kanye West (Ye). Tinh thần của Ye hiển hiện rõ nét trong khâu sản xuất với những âm thanh vocal được bóp méo, những đoạn sample nghịch ngợm và các thử nghiệm cấu trúc lạ tai. Việc sử dụng các thủ pháp bóp méo giọng hay đẩy cao tông hình học (pitched-up vocals) ở đây không phải để tạo ra sự ngột ngạt, mà được dùng như một chất liệu để biểu đạt sự giải thoát, đưa người nghe chạm đến một tầng năng lượng nhẹ nhõm, tự do hơn.

Trái ngược với những u tối trước đó, nửa cuối của hành trình này thực chất lại mở ra một bầu không khí rực rỡ và tươi sáng. Các track nhạc ở chặng cuối được gột rửa bớt những tầng bass dồn dập, trở nên mộc mạc, thoáng đãng và đậm tính kể chuyện. Đây là lúc MCK ngồi lại với chính mình, không phải để gặm nhấm tổn thương trong bóng tối, mà là để tìm về một nơi thực sự bình an trong tâm trí. Cậu nhìn lại danh vọng, sự trưởng thành và chuỗi ngày giông bão đã qua bằng một nụ cười nhẹ nhõm.

Những lời tự sự chậm rãi ở cuối hành trình tràn ngập lòng biết ơn dành cho những gì đã qua và trân trọng sâu sắc những giá trị, những người anh em vẫn đang ở lại bên cạnh cậu. Lối viết lyric lúc này không còn gai góc hay phòng thủ; nó trở nên bao dung, ấm áp và thuần khiết. Tư duy sản xuất âm nhạc đầy thử nghiệm nhưng mang năng lượng chữa lành ở chặng cuối không chỉ là lời kết cho một album dài kỷ lục, mà còn là cái ôm xoa dịu, một lời khẳng định rằng sau tất cả những vỡ vụn, Nghiêm Vũ Hoàng Long đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho tâm hồn mình.

Khi sự chân thật bẻ gãy mọi bộ lọc thương mại

Sự khác biệt của MCK có lẽ nằm chính ở điểm này. Cái gọi là "điên rồ" ở cậu thực ra không phức tạp đến mức ấy; nó không chỉ là một chiến lược phát hành lạ đời hay một đĩa nhạc dài kỷ lục, mà đơn giản là việc cậu dám thành thật và phơi bày cả những góc dễ bị tổn thương nhất trước công chúng để làm nghệ thuật theo cách của mình. Cậu thể hiện cảm xúc một cách không dè dặt, từ bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ bóng bẩy của một ngôi sao để kéo khán giả xuống những góc khuất tăm tối, vụn vỡ nhất trong tâm hồn mình. Một người dám thẳng thắn thừa nhận những yếu đuối, những nỗi đau trần trụi: “Anh có nhiều vấn đề và anh ko thích lừa bịp” hay “Anh đã khóc rất nhiều, đôi khi chỉ là còn yêu, nên anh mặt dày, anh ** biết ngại”*.

Nhưng đằng sau những vệt xước rỉ máu ấy, người ta lại thấy cả sự kiêu hãnh của một người trẻ đã thực sự đi lên từ con số 0 tròn trĩnh nơi xứ người. MCK không giấu giếm quá khứ; cậu dùng chính những năm tháng lăn lộn cơ cực ấy làm tấm huân chương cho sự trưởng thành của hiện tại: “Tao ở ga Kasumi kiếm tiền Yên bằng đôi bàn tay trắng” hay cái ngạo nghễ đầy tự hào: “Long Nhật Bản đã từng ngủ hè phố / Long Việt Nam giờ là báu vật của bố”. Cậu thẳng thắn đối diện với mọi biến cố của tuổi trẻ, không né tránh mà chọn cách đứng thẳng để đối diện với những ồn ào bằng một tâm thế ngẩng cao đầu. Đó là tinh thần của một kẻ dám chấp nhận những mặt tối, những vấp ngã để tự tìm cách đứng lên: “Ngã để đau, đau để lớn, nếu thế thì tao không cần đỡ” và cuối cùng là tặng cho cậu bé Nghiêm Vũ Hoàng Long một cái ôm thật chặt.

Để rồi, sau khi đã đi qua hết thảy những tổn thương và nổi loạn, album khép lại bằng những khúc ca chữa lành lấp lánh ánh sáng. Đó là tiếng reo của một người trẻ cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một tâm thế phù hợp để bơi giữa dòng đời chảy xiết. Sự chữa lành này không sáo rỗng hay mang tính lý thuyết; nó đến từ việc MCK đã nhìn thấy bến bờ mình muốn đến, và quan trọng nhất, cậu tìm lại được sự che chở từ một hệ thống nâng đỡ (supporting system) mạnh mẽ và lành mạnh: Đó là tình yêu vô điều kiện của gia đình, sự đồng hành của những người anh em chí cốt, và một niềm tin vững chãi vào chính bản thân. Họ là những người giúp MCK “không còn cảm thấy cô đơn trong lòng phố thị phồn hoa”, để giờ đây, cậu có thể bình an mà mỉm cười: “Cảm ơn cả những ngày nắng ban mai / Tao đã yêu bao hạt mưa bây giờ tao lại yêu thêm cả nắng”.

Bên cạnh âm nhạc, phần hình ảnh của HVL cũng đi theo một hướng đi rất khác. Giữa lúc thị trường chuộng những MV tiền tỷ với kịch bản kịch tính để mở đường, MCK lại chọn cách làm tối giản: không có một MV chính thức nào được tung ra trước, ngoại trừ một đoạn trailer ngắn nhưng đủ gợi mở.

Thay vì dồn tiền vào phần nhìn để phục vụ cho cuộc đua top trending YouTube, MCK đã biến phần thị giác thành một không gian nghệ thuật đương đại. 30 bài hát là 30 artworks (tác phẩm đồ họa) visualizer được đo ni đóng giày bởi hai đội ngũ sáng tạo hàng đầu hiện nay là Fustic. và Antiantiart. Mỗi một track nhạc cất lên là một trải nghiệm thị giác chuyển động, đồng điệu tuyệt đối với từng tầng không gian âm thanh từ trap, rage cho đến những bản nhạc tình dìu dặt. Sự cộng hưởng này đã biến HVL trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh và toàn diện cả về phần nghe lẫn phần nhìn, nơi âm thanh và hình ảnh không còn là hai yếu tố độc lập mà hòa làm một để dẫn dắt cảm xúc người nghe.

Cơn địa chấn của HVL còn là bệ phóng đánh dấu sự ra đời của N0 L4B3L - một label nghệ sĩ độc lập đầy tham vọng do chính MCK khởi xướng. Cái tên này tập hợp những cái đầu quái kiệt và có sức ảnh hưởng lớn trong giới sáng tạo trẻ đương đại: Trung Bảo (Fustic.), Phương Vũ (Antiantiart), cùng hai producer trẻ tài năng fujibynight và maiki. Sự bắt tay của những cá tính nghệ thuật có cùng một DNA sáng tạo "bất chấp quy chuẩn" này không chỉ bảo chứng cho chất lượng của HVL, mà còn là một lời báo hiệu đầy hứa hẹn về tương lai. N0 L4B3L chắc chắn sẽ còn mang đến những sản phẩm nghệ thuật điên rồ, nguyên bản và không giới hạn, sẵn sàng tái định nghĩa lại luật chơi của thị trường giải trí trong thời gian tới.

Ngoại lệ của Vpop

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh, thị trường âm nhạc hiện tại đang vận hành với một tốc độ rất nhanh, nơi áp lực duy trì sức nóng trên các nền tảng số đôi khi vô tình tạo ra một guồng quay sản xuất có phần vội vã. Không ít sản phẩm ra mắt dồn dập chỉ để giải bài toán giữ nhiệt tên tuổi hoặc chạy đua với các chỉ số trực tuyến, khiến người nghe dễ rơi vào cảm giác bão hòa trước những công thức an toàn, quen thuộc. Đây là một thực tế khó tránh khỏi khi ngành công nghiệp âm nhạc bước vào giai đoạn thương mại hóa và chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ làn sóng văn hóa thần tượng. Khi các chỉ số streaming, bài toán kinh tế và độ phủ sóng truyền thông trở thành thước đo cốt lõi, áp lực rủi ro đối với những thể nghiệm mới hiển nhiên sẽ tăng lên. Việc lựa chọn những công thức an toàn, nịnh tai trở thành giải pháp tối ưu cho số đông để bảo toàn bài toán thị trường.

Lâu dần, guồng quay ấy vô tình tạo ra một mặt bằng chung ổn định về mặt thị giác nhưng lại thiếu vắng những bước đi đột phá về mặt âm thanh. Chính vì vậy, giữa một bối cảnh mà sự bóng bẩy đang chiếm ưu thế, một cái tên chấp nhận quy luật "thử và sai", dấn thân sâu vào những vùng tư duy thử thách mà vẫn giữ được sự kết nối mạnh mẽ với công chúng lại càng là một hiện tượng đặc biệt.

Trong bối cảnh đó, MCK trở thành một trường hợp khá đặc biệt khi dung hòa được cả hai thế giới: cái gai góc, thích thử nghiệm của một nghệ sĩ độc lập và sức hút tự nhiên của một ngôi sao đại chúng. HVL vì thế không chỉ là một đĩa nhạc thành công về số liệu, mà cho thấy một lối đi khác - nơi người làm nhạc vẫn có thể tìm được khán giả của mình mà không cần nương theo những công thức an toàn quen thuộc.

MCK đã khước từ không ít đặc quyền vốn có của một ngôi sao. Tất cả những sự quay lưng đó là cái giá để cậu được sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình - một cuộc đời có quyền vấp ngã, có quyền sai lầm để tự lớn lên. Cậu chấp nhận đánh đổi hào quang và tiền bạc để giành lấy thứ xa xỉ nhất của một người làm sáng tạo: sự tự do tuyệt đối trong con đường nghệ thuật.

Bằng cách ghi lại hành trình trưởng thành đầy vết xước ấy một cách trần trụi, MCK đã thiết lập một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt với công chúng. Người hâm mộ đến với cậu không phải để chiêm ngưỡng một thần tượng xa vời trên bục vinh quang, mà là để tìm kiếm một người bạn, một người anh đồng hành. Đó là chân dung của một kẻ đã va vấp đủ nhiều, đã từng vỡ vụn trước những biến cố của tuổi trẻ, nhưng cuối cùng luôn tìm được cách đứng thẳng và sống thật với bản ngã.

MCK làm nhạc và đối thoại với người nghe theo cách khá sòng phẳng, không đạo lý hay ra vẻ bề trên. Cậu xuất hiện trước công chúng với đầy đủ những điểm chưa hoàn hảo. Thay vì cố gắng che đậy hay gọt giũa bản thân để chiều lòng số đông, cậu chọn cách sống thật và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Dù đúng hay sai, ngã rồi tự đứng dậy, MCK giữ được sự thành thật với chính bản thân qua các giai đoạn. Lối sống có phần bản năng ấy vô tình lại dễ tạo được sự đồng cảm với những người trẻ cũng đang loay hoay tìm lối đi riêng cho mình, và giúp họ kết nối với hành trình của MCK một cách trực diện.

Vũ trụ của kẻ độc hành

Suy cho cùng, giá trị của một người làm nghệ thuật có lẽ không hoàn toàn nằm ở những danh hiệu hay các tràng pháo tay. Nó nằm ở sự kiên trì đi con đường mình chọn, thành thật với bản thân và chịu khó bước ra khỏi những vùng an toàn quen thuộc.

MCK có thể không phải là một hình mẫu thần tượng hoàn hảo, cũng không mang chân dung của một ngôi sao quốc dân chiều lòng được tất cả số đông. Nhưng có cảm giác những thứ hào quang bề nổi ấy chưa bao giờ là đích đến duy nhất trên hành trình của cậu. Thay vì cố gồng mình để trở thành một biểu tượng cho số đông, MCK chọn làm nhạc theo cách bản năng và tự nhiên như một hơi thở tự thân. Cậu dung dưỡng sự tự do bằng cách hiện thực hóa những ý tưởng vụt sáng trong tâm trí, không tự đóng khung bản thân và luôn tìm kiếm những tạo tác mới sau mỗi chặng đường.

Dù người nghe chọn bước vào vũ trụ của MCK bằng lối đi nào - bằng sự dìu dặt của những khúc nhạc tình, sự nổi loạn gai góc của hip-hop đương đại, hay những khoảng lặng tự sự ở cuối con đường - thì họ vẫn nhận ra một căn tính nghệ thuật nhất quán.

Được thỏa sức vẫy vùng trong thế giới riêng, khước từ những áp lực vô hình của thị trường để giữ lại sự tự do cho sáng tạo, suy cho cùng, đã là một đặc ân trọn vẹn nhất đối với hành trình của một người nghệ sĩ.