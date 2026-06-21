Á quân Rap Việt “var” rapper hát hay nhất Việt Nam cực căng

Cả mạng xã hội xôn xao trước màn “var” cực căng của Á quân Rap Việt với rapper hát hay nhất Việt Nam.

Tối 20/6, 24k.Right có phiên livestream giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu. Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý nhất sau buổi live không nằm ở phần trò chuyện, mà là một đoạn rap ngẫu hứng được nam rapper thể hiện ngay tại sự kiện. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads, vì bị nhiều khán giả cho rằng 24k.Right đang “var” thẳng Obito.

Đoạn rap của 24k.Right trên livestream tối qua gây chú ý

Trong đoạn rap đang được lan truyền, 24k.Right không gọi tên Obito nhưng gần như “rải hint” liên tục. Nam rapper nói về một nhân vật thư sinh nhưng thích màu giang hồ, bị mỉa mai là viết giống Manbo, hát giống Dangrangto và đặc biệt là bắt chước MCK.

Loạt chi tiết sau đó càng khiến cộng đồng mạng gọi tên Obito khi các câu rap nhắc đến "Châu Đốc" trùng với quê của nam rapper, “OT block” được cho là ám chỉ tổ đội OTĐ, còn cách chơi chữ “Lý Tiểu Long” cũng bị soi là họ Lý khớp với tên thật của Obito khiến nhiều người tin rằng nhân vật trong đoạn rap không ai khác ngoài chủ nhân album Đánh Đổi. Sự việc càng được chú ý vì 24k.Right không phải cái tên xa lạ trong rap Việt. Nam rapper từng là Á quân Rap Việt mùa 3, trong khi Obito lại được nhiều khán giả gọi là “rapper hát hay nhất Vbiz”.

Nhiều câu rap của 24k.Right có chi tiết liên quan đến Obito

Sau khi đoạn rap của 24k.Right được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội, khán giả nhanh chóng chia thành nhiều luồng tranh luận. Không ít người cho rằng nam rapper đang cố tình “đẩy kèo” về phía Obito khi không gọi tên nhưng lại cài quá nhiều dữ kiện dễ đoán. Theo những ý kiến này, cách “var” nửa kín nửa hở khiến Obito rơi vào thế khó: im lặng thì bị xem là né tránh, còn phản ứng lại dễ bị cuốn vào một cuộc tranh cãi mới. Một số khán giả cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng màn rap này vượt khỏi phạm vi đùa vui hay nhận xét chuyên môn thông thường.

Bản rap của 24k. Right đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội

Tuy nhiên, 24k.Right vẫn nhận được không ít sự bênh vực. Nhiều người cho rằng hip-hop vốn không xa lạ với những màn châm biếm, đụng chạm hay “diss”, miễn là mọi thứ được thể hiện bằng rap. Với họ, việc 24k.Right đưa ra quan điểm về Obito không quá bất ngờ, bởi tranh luận “Obito hát hay hơn rap” đã tồn tại từ trước. Một số bình luận còn cho rằng nam rapper chỉ đang nói thẳng điều mà nhiều người nghe rap lâu năm vẫn nghĩ.

Ở giữa cuộc tranh luận, cũng có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện đang bị đẩy đi xa hơn cần thiết. Từ một đoạn rap trên livestream, sự việc nhanh chóng bị cắt ghép, lan truyền rồi kéo thêm hàng loạt bình luận công kích qua lại giữa các bên.

Ở verse rap trong Xa Xôi, Obito có nhiều câu rap đáp trả các ý kiến chê bai cách rap của anh

Nguồn cơn khiến 24k.Right có đoạn rap này được cho là xuất phát từ bài Xa Xôi, ca khúc thuộc album HVL mới ra mắt của MCK, có sự góp giọng của Obito. Đây là màn kết hợp vốn đã gây chú ý từ khi album lên sóng, bởi Obito thời gian qua liên tục bị đưa ra tranh luận về kỹ năng rap.

Ở verse trong Xa Xôi, Obito chọn cách đáp trả khá trực diện những lời chê bai nhắm vào mình. Nam rapper nhắc đến việc bị cho là hát hay hơn rap, rồi dùng chính phần rap của mình để phản ứng lại các bình luận tiêu cực. Không còn giữ màu sắc quá mềm như nhiều sản phẩm trước, Obito thể hiện thái độ gai góc hơn, trực diện hơn với những người từng nghi ngờ năng lực của anh.

Obito từng đăng story Instagram để đáp trả khi nhận được câu hỏi về việc bị cư dân Threads đánh giá “rap tệ”

Thực tế, tranh cãi quanh Obito đã bắt đầu rầm rộ từ đầu tháng 5. Thời điểm đó, nhiều bài đăng trên Threads mổ xẻ kỹ năng của nam rapper, cho rằng anh thành công nhờ giọng hát, melody và khả năng tạo cảm xúc hơn là rap. Nguồn cơn của làn sóng này cũng được cho là bắt đầu từ những nhận xét của 24k.Right và rapper Xuân Pac. Trong một livestream trước đó, 24k.Right từng thẳng thắn cho rằng Obito có cái hay riêng, nhưng cái hay chủ yếu nằm ở giọng hát và melody, còn rap không phải điểm mạnh.

Trước làn sóng bình luận tiêu cực, ngày 4/5, Obito từng đăng story Instagram để đáp trả. Khi nhận được câu hỏi về việc bị cư dân Threads đánh giá “rap tệ”, nam rapper không giải thích dài dòng mà chụp lại một đoạn lyrics của Đen Vâu trong Một Triệu Like , với ý nói về chuyện hạ thấp người khác. Động thái này khi đó cũng từng làm bùng lên nhiều cuộc tranh luận.

Cả 24k.Right và

Obito đều là 2 cái tên đang được bàn tán khắp mạng xã hội

Từ phát ngôn cũ, story đáp trả đầu tháng 5, verse trong Xa Xôi đến đoạn rap mới nhất của 24k.Right tối 20/6, câu chuyện quanh chuyên môn rap của Obito vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại mạng xã hội vẫn đang tranh luận xôn xao về bản rap mới của 24k.Right.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình