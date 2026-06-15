World Cup thưởng đội vô địch 1.314 tỷ đồng, thù lao biểu diễn của dàn sao Shakira, Katy Perry, Lisa,... là bao nhiêu?

Thông tin về thù lao cho các siêu sao nhạc pop biểu diễn tại World Cup 2026 khiến fan nhạc chú ý.

Kỳ World Cup 2026 không chỉ đánh dấu bước ngoặt lịch sử của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự, mà còn được FIFA nâng tầm thành một đại nhạc hội toàn cầu quy mô chưa từng có. Bên cạnh sức nóng từ những trận cầu đỉnh cao, hàng loạt tên tuổi lớn nhất của làng nhạc quốc tế từ Âu Mỹ, Kpop cho tới Latin Pop đã cùng góp mặt, biến giải đấu năm nay thành sự kiện giao thoa giữa thể thao và giải trí có sức ảnh hưởng bậc nhất hành tinh.

Shakira tiếp tục là nữ hoàng World Cup với dày đặc lịch trình cho giải đấu năm nay

Tại sân vận động Estadio Azteca của Mexico, tâm điểm thuộc về Shakira và Burna Boy với màn trình diễn ca khúc chủ đề chính thức Dai Dai. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của danh ca huyền thoại Andrea Bocelli cùng nghệ sĩ Hàn Quốc EJAE trong bản anthem DNA (More Than a Game). Không khí Latin tiếp tục được khuấy động bởi J Balvin, Ryan Castro cùng hai biểu tượng âm nhạc Mexico là Maná và Alejandro Fernández.

Katy Perry

Lisa, Anitta và Rema biểu diễn khai mạc ở Mỹ

Trong khi đó, tại Canada, những đại diện tiêu biểu của nền âm nhạc xứ sở lá phong như Alanis Morissette, Michael Bublé và Alessia Cara lần lượt xuất hiện trong các tiết mục trọng điểm. Tại Mỹ, sân vận động SoFi ở Los Angeles chứng kiến màn xuất hiện của Katy Perry, Lisa (BLACKPINK), Tyla, Future,... đánh dấu sự giao thoa của những cái tên đứng đầu ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại.

Shakira

Madonna

và BTS sẽ là headliner halftime show đầu tiên trong lịch sử của World Cup

Đáng chú ý hơn cả, World Cup 2026 còn trở thành kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử áp dụng mô hình biểu diễn giữa giờ trận chung kết tương tự Super Bowl. Trận đấu diễn ra ngày 19/7/2026 tại MetLife Stadium sẽ có sự góp mặt của ba cái tên mang tầm biểu tượng toàn cầu gồm Madonna, Shakira và BTS. FIFA đã hợp tác cùng thủ lĩnh nhóm Coldplay là Chris Martin trong việc xây dựng ý tưởng nghệ thuật cũng như kết nối dàn nghệ sĩ biểu diễn.

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đình đám khiến nhiều người đặt câu hỏi: FIFA đã phải chi bao nhiêu tiền cho các ngôi sao để mang đến những màn trình diễn được ví như concert quốc tế ngay giữa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

FIFA đã phải chi bao nhiêu tiền cho các ngôi sao để mang đến những màn trình diễn được ví như concert quốc tế ngay giữa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

Câu hỏi này càng thu hút sự quan tâm khi FIFA vốn nổi tiếng mạnh tay trong các kỳ World Cup. Với việc mở rộng quy mô từ 32 lên 48 đội tuyển, World Cup 2026 chứng kiến mức doanh thu thương mại tăng vọt. FIFA cũng nâng tổng quỹ phân phối tài chính cho các đội tham dự lên 871 triệu USD, gần gấp đôi mức 440 triệu USD của World Cup 2022.

Đặc biệt, đội tuyển vô địch sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD, tương đương khoảng 1.314 tỷ đồng. Con số này thậm chí có thể tăng lên khoảng 53 triệu USD nếu tính thêm các khoản phân bổ tài chính bổ sung liên quan đến giải đấu. Đây được xem là mức thưởng cao nhất trong lịch sử World Cup.

Thế nhưng, hiện tại, thù lao cho nghệ sĩ đang là 1 bí ẩn dù khoản tiền dành cho các đội tuyển được công khai rõ ràng. FIFA cũng như đại diện các nghệ sĩ chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến cát-xê biểu diễn tại World Cup 2026. Ngay cả những tên tuổi sở hữu mức thù lao sân khấu thuộc hàng cao nhất thế giới như Shakira, Katy Perry hay Lisa cũng không có bất kỳ xác nhận nào về thu nhập từ sự kiện này.

Chỉ vài phút xuất hiện trên sân khấu khai mạc hoặc chung kết World Cup cũng đủ giúp nghệ sĩ tiếp cận lượng khán giả trải dài trên mọi châu lục, kéo theo sự gia tăng về lượt nghe nhạc, độ nhận diện thương hiệu cá nhân, sức hút thương mại cũng như giá trị các hợp đồng quảng cáo sau đó

Theo nhiều nhận định trong giới giải trí quốc tế, khả năng các nghệ sĩ biểu diễn World Cup không nhận thù lao trực tiếp từ FIFA. Mô hình này tương đồng với Super Bowl Halftime Show - sân khấu giữa giờ nổi tiếng nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, các nghệ sĩ biểu diễn chính tại Super Bowl cát xê trực tiếp là 0 đồng. Thay vào đó, họ nhận được giá trị quảng bá khổng lồ khi xuất hiện trước hàng trăm triệu khán giả trên toàn cầu.

Đối với World Cup, lợi ích truyền thông thậm chí còn lớn hơn khi đây là sự kiện thể thao có sức lan tỏa rộng nhất thế giới. Chỉ vài phút xuất hiện trên sân khấu khai mạc hoặc chung kết cũng đủ giúp nghệ sĩ tiếp cận lượng khán giả trải dài trên mọi châu lục, kéo theo sự gia tăng về lượt nghe nhạc, độ nhận diện thương hiệu cá nhân, sức hút thương mại cũng như giá trị các hợp đồng quảng cáo sau đó.

Nhiều chuyên gia dự đoán FIFA có thể chi trả một phần chi phí sản xuất, hậu cần, di chuyển hoặc các điều khoản riêng trong hợp đồng cho các nghệ sĩ trình diễn World Cup, riêng cát xê có thể là 0 đồng tương tự Super Bowl

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia dự đoán FIFA có thể chi trả một phần chi phí sản xuất, hậu cần, di chuyển hoặc các điều khoản riêng trong hợp đồng, riêng cát xê có thể là 0 đồng tương tự Super Bowl. số tiền thực tế mà Lisa, Katy Perry, Shakira hay các nghệ sĩ khác nhận được từ World Cup vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Điều chắc chắn là World Cup 2026 đã mang đến cho các nghệ sĩ cơ hội xuất hiện trên một trong những sân khấu có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Và ở nhiều trường hợp, giá trị truyền thông thu được từ vài phút biểu diễn trước hàng triệu khán giả toàn cầu có thể còn đáng giá hơn bất kỳ khoản cát-xê nào.

Ảnh: IGNV/Billboard