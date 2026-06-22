Cái khó của Sơn Tùng M-TP

Hiếm khi Sơn Tùng bị đánh bại trên các BXH âm nhạc giữa lúc chỉ vừa mới comeback, thực tế này đặt ra câu hỏi quan trọng của Vpop lúc này: liệu “nhà vua” có thể thích nghi và làm chủ luật chơi mới hay không?

Cuối tháng 5/2026, Sơn Tùng M-TP trình làng một trong những sản phẩm đầu tư khủng nhất sự nghiệp - MV Come My Way. Sơn Tùng quay MV song song tại Mỹ và Ninh Bình, mời siêu sao Tyga góp giọng và nhà sản xuất Marvey Muzique làm nhạc. Ngay từ đầu, Come My Way đã được Sơn Tùng nhận định là tuyên ngôn tham vọng của nghệ sĩ Việt hiếm hoi dám đặt mình vào cuộc chơi toàn cầu.

Cuối tháng 5/2026, Sơn Tùng M-TP trình làng một trong những sản phẩm đầu tư khủng nhất sự nghiệp - MV Come My Way

Mười mấy năm sự nghiệp, Sơn Tùng đã chinh phục gần như mọi cột mốc lớn nhất mà một ngôi sao nhạc pop Việt Nam có thể đạt được. Những kỷ lục YouTube, Sky Tour 3 miền cháy vé hay sức ảnh hưởng áp đảo trên mạng xã hội không còn là điều mới mẻ. Khi một nghệ sĩ đã đứng quá lâu trên đỉnh cao trong nước, câu hỏi tiếp theo thường không còn là “làm sao để nổi tiếng hơn”, mà là “làm sao để bước ra ngoài biên giới”.

Come My Way thu về loạt con số kỷ lục ở những ngày đầu ra mắt, nhưng ca khúc nhanh chóng hạ nhiệt và lên tục rớt hạng trên các BXH

Nhưng cũng chính thời điểm Come My Way ra mắt, nhạc Việt chứng kiến một nghịch lý mới. Trong lúc Sơn Tùng hướng ánh nhìn ra thế giới, vị thế của anh tại thị trường nội địa lại đối diện nhiều thách thức hơn bao giờ hết. Chỉ sau hơn 2 tuần lên sóng, độ nóng của ca khúc suy giảm nhanh hơn kỳ vọng. Những tranh cãi liên tiếp về văn hóa và bản quyền khiến chiến dịch quảng bá bị phân tán. Và đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của album HVL với 30 ca khúc từ MCK đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện nhạc số.

Sau nhiều năm, Sơn Tùng M-TP đang đứng trước một thế khó thực sự.

Giấc mơ “biển lớn” và bài toán đánh đổi

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ qua, Sơn Tùng không còn quá nhiều điều cần chứng minh tại thị trường nội địa Việt Nam. Từ một hiện tượng gây tranh cãi, anh từng bước trở thành nghệ sĩ nổi tiếng Vpop, là gương mặt hiếm hoi có khả năng biến mọi sản phẩm thành sự kiện truyền thông cả nước trông ngóng. Những tiêu chuẩn mà Sơn Tùng tạo ra đã vô hình trung trở thành thước đo cho nhiều nghệ sĩ thế hệ sau.

Sơn Tùng dùng Come My Way để thực hiện tham vọng đi ra thế giới

Hiện tại, Come My Way không phải dự án được tạo ra để chinh phục thị trường Việt Nam. Từ cách lựa chọn cộng sự, ngôn ngữ thể hiện cho tới tư duy sản xuất, tất cả đều cho thấy đây là sản phẩm hướng ra quốc tế. Một rapper như Tyga mang lại khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu. Marvey Muzique đại diện cho tư duy sản xuất đậm chất Âu Mỹ. Toàn bộ hệ thống âm thanh, hòa âm và phối khí đều vận hành theo logic của nhạc quốc tế nhiều hơn là công thức pop đại chúng quen thuộc tại Việt Nam.

Come My Way là một ca khúc tiếng Anh hoàn toàn, sử dụng chất liệu Afrobeats tương đối mới mẻ với khán giả Việt Nam. Dòng nhạc này đang phổ biến ở nhiều thị trường quốc tế nhưng chưa thực sự trở thành gu thưởng thức đại chúng tại Việt Nam. Hệ quả xuất hiện gần như ngay lập tức.

Ca khúc tạo hiệu ứng bùng nổ trong những ngày đầu phát hành nhờ sức hút của thương hiệu Sơn Tùng M-TP, nhưng tốc độ duy trì nhiệt độ lại không kéo dài như những bản hit trước đây

Ca khúc tạo hiệu ứng bùng nổ trong những ngày đầu phát hành nhờ sức hút của thương hiệu Sơn Tùng M-TP, nhưng tốc độ duy trì nhiệt độ lại không kéo dài như những bản hit trước đây. Trên các nền tảng streaming nội địa, bài hát dần tụt khỏi nhóm dẫn đầu chỉ sau vài tuần. Điều đó không hẳn phản ánh thất bại của sản phẩm. Ngược lại, nó cho thấy cái giá của việc bước ra khỏi vùng an toàn. Một nghệ sĩ không thể vừa giữ nguyên mọi lợi thế cũ, vừa theo đuổi hoàn toàn một cuộc chơi mới. Muốn được thế giới lắng nghe, Sơn Tùng buộc phải chấp nhận nguy cơ chính khán giả quê nhà sẽ cảm thấy xa lạ.

Đó là nghịch lý mà gần như mọi nghệ sĩ châu Á từng mơ tới thị trường quốc tế đều phải đối mặt. Nhìn rộng ra châu Á, đây không phải bài toán riêng của Sơn Tùng. Các ông lớn Kpop đều phải phát hành nhạc tiếng Anh, SNSD, TWICE chật vật trong các chiến dịch quốc tế. Ngay cả BTS - BLACKPINK lúc vừa bước ra khỏi biên giới Kpop cũng không thể đi một mình mà phải tận dụng hệ sinh thái của các đối tác và hãng đĩa lớn tại phương Tây. Không có con đường nào ngắn cho giấc mơ toàn cầu. Nó đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ, sự kiên trì và đặc biệt là khả năng chịu đựng những giai đoạn kết quả không tương xứng với đầu tư.

Come My Way là một canh bạc đắt đỏ

Come My Way là một canh bạc đắt đỏ. Chi phí sản xuất cho một MV đạt chuẩn quốc tế lớn hơn rất nhiều so với mặt bằng chung Vpop. Sơn Tùng chặn 1 ngã tư ở Los Angeles để quay phân cảnh chim Lạc, làm lại bối cảnh ở Ninh Bình vì thời tiết không thuận lợi. Sau tất cả, MV Come My Way đã có được 1 phần nhìn mãn nhãn, choáng ngợp. Không chỉ là tiền cho hình ảnh, bối cảnh hay ekip nước ngoài, mà còn là chi phí cơ hội. Bởi khi lựa chọn phục vụ thị trường quốc tế, nghệ sĩ phải chấp nhận đánh đổi một phần sự dễ nghe, dễ tiếp cận vốn là yếu tố tạo nên thành công tại thị trường nội địa.

Hai biến số khủng hoảng

Nếu việc thay đổi âm nhạc là một rủi ro được tính toán trước, thì những tranh cãi phát sinh sau khi MV phát hành lại là các biến số ngoài dự kiến. Đầu tiên là cuộc tranh luận xoay quanh hình ảnh chim Lạc xuất hiện trong MV.

Phân cảnh Sơn Tùng đứng trên mô hình chim Lạc khổng lồ giữa bối cảnh Los Angeles nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi. Một bộ phận công chúng cho rằng hình ảnh này thiếu sự tôn trọng với biểu tượng văn hóa Đông Sơn. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhìn nhận đây là một nỗ lực đưa chất liệu Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ đương đại.

Sơn Tùng gặp biến số đầu tiên với Come My Way ở phân cảnh chim Lạc

Điều đáng chú ý là tranh luận này phản ánh một câu chuyện lớn hơn nhiều so với một MV ca nhạc - là cách xã hội đang đối xử với di sản văn hóa. Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, chim Lạc vốn là mô-típ nghệ thuật và biểu tượng lịch sử chứ không phải đối tượng thờ tự mang tính tôn giáo. Vì vậy, việc tái hiện và sáng tạo trên nền tảng biểu tượng này không đồng nghĩa với hành vi xúc phạm.

Ở một góc nhìn khác, nếu mọi di sản đều bị đóng khung trong trạng thái bất khả xâm phạm, chúng rất khó tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi được thế hệ mới tiếp nhận, diễn giải và đưa vào những ngữ cảnh mới.

Ngay khi tranh cãi chim Lạc còn chưa lắng xuống, Sơn Tùng lại đối diện một khủng hoảng khác phức tạp hơn nhiều. Đó là câu chuyện liên quan tới nghệ sĩ thị giác Lê Giang. Sự tương đồng giữa đoạn after-credit của Come My Way và tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ nổ ra trên MXH, châm ngòi bởi yêu cầu trực tiếp từ phía nghệ sĩ Lê Giang. Cuộc tranh luận nhanh chóng chuyển từ phạm vi mạng xã hội sang lĩnh vực bản quyền nghệ thuật.

Phân cảnh after-credit của Sơn Tùng vướng tranh cãi hình ảnh giống tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang

Các đơn vị tham gia sản xuất đã lên tiếng nhận trách nhiệm liên quan đến quá trình xây dựng moodboard sáng tạo. Tuy nhiên, những phản hồi thiện chí ban đầu chưa thể khép lại tranh cãi. Theo cập nhật mới nhất, M-TP Entertainment lựa chọn phương án gỡ bỏ hoàn toàn đoạn after-credit khỏi MV. Về mặt pháp lý, đây chưa phải sự thừa nhận hành vi vi phạm bản quyền. Nhưng về mặt truyền thông, Sơn Tùng đã gặp khủng hoảng khiến các kế hoạch đổ dồn cho việc đưa âm nhạc thăng hạng trở nên lệch hướng.

Come My Way phiên bản mới đã cắt phần after-credit, chỉ còn 3 phút 54 giây

Một sản phẩm vừa phát hành đã phải chỉnh sửa, cắt bỏ một phần nội dung ngay trong giai đoạn cao điểm quảng bá luôn tạo ra cảm giác thiếu trọn vẹn. Nó làm gián đoạn trải nghiệm nghệ thuật nguyên bản, đồng thời khiến câu chuyện âm nhạc bị kéo khỏi trọng tâm. Thay vì chỉ nói về âm nhạc, công chúng bắt đầu nói về tranh cãi. Đó là điều không nghệ sĩ nào mong muốn.

Cuộc “đánh úp” của MCK và sự đảo lộn của cục diện nhạc số

Sau MV Come My Way, công chúng tiếp tục đặt hi vọng vào sản phẩm dài hơi thực sự của Sơn Tùng. Những dấu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ về mối quan hệ giữa Sơn Tùng với ngôi sao nước Mỹ Jason Derulo. Loạt hint fan "soi" được trong MV Come My Way liên quan đến 7 đốt trên thân sâu trắng, con số 629 và lời hứa của chính Sơn Tùng về một tương lai bùng nổ. Ai nấy đều chờ Sơn Tùng đưa ra nước đi tiếp theo. Và cái kết được mong chờ nhất chính là - album concept đầu tiên của ngôi sao số 1 Việt Nam.

Ai nấy đều chờ Sơn Tùng đưa ra nước đi tiếp theo

Các tranh cãi liên quan đến Come My Way dần lắng xuống, dân tình lại càng "nín thở" chờ đợi động thái mới. Số đông mặc định rằng, Sơn Tùng chính là "cú nổ" hot nhất nhạc Việt năm nay. Cho đến khi, MCK comeback.

Tối 17/6, không báo trước, không chiến dịch quảng bá nào được tung ra, MCK đánh úp album phòng thu thứ 2 - HVL. Với 30 ca khúc, MCK nghiễm nhiên làm nên kỷ lục album dài nhất lịch sử nhạc Việt. Chỉ trong thời gian ngắn, album này tạo ra hiệu ứng khổng lồ trên các nền tảng nghe nhạc. MCK phủ sóng bằng 1 playlist khổng lồ 30 bài hát, lấy gọn vị trí dẫn đầu YouTube Chart, Apple Music hay Spotify.

Tối 17/6, không báo trước, không chiến dịch quảng bá nào được tung ra, MCK đánh úp album phòng thu thứ 2 - HVL

Đây không đơn thuần là thành công của một album, nó phản ánh sự thay đổi bản chất của cuộc chơi nhạc Việt. Trong nhiều năm, YouTube là chiến trường lớn nhất của Vpop. Nghệ sĩ đầu tư MV, fandom cày view, truyền thông tập trung vào những cột mốc hàng chục triệu hay hàng trăm triệu lượt xem. Sơn Tùng chính là người thống trị tuyệt đối giai đoạn đó.

Nhưng đến kỷ nguyên 2020s, thói quen tiêu thụ âm nhạc của khán giả trẻ đã thay đổi đáng kể. Họ nghe playlist nhiều hơn xem MV, dành hàng giờ trên Spotify và Apple Music thay vì chỉ mở YouTube. Và trong môi trường đó, số lượng nội dung trở thành lợi thế rất lớn.

MCK dùng âm nhạc chinh phục đám đông, và đám đông thì luôn thèm khát nhạc mới của MCK. Đây chính là thứ tiền không mua được

Một album 30 ca khúc tạo ra thời lượng nghe khổng lồ. Người dùng không chỉ nghe một bài rồi thoát ra mà tiếp tục ở lại trong hệ sinh thái của nghệ sĩ. Mỗi bài hát lại kéo thêm lượt nghe cho toàn bộ dự án. Đây là điều mà một single đơn lẻ rất khó cạnh tranh.

Trong khi Sơn Tùng vẫn vận hành theo mô hình phát hành nhỏ giọt với mỗi lần trở lại là một sự kiện lớn, MV bạc tỷ, MCK lại tận dụng logic của thời đại streaming: càng nhiều nội dung chất lượng, khả năng giữ chân người nghe càng lâu. MCK thậm chí còn không cần truyền thông, mọi con số đều đến từ yếu tố cốt lõi nhất - âm nhạc. MCK dùng âm nhạc chinh phục đám đông, và đám đông thì luôn thèm khát nhạc mới của MCK. Đây chính là thứ tiền không mua được.

Nói cách khác, sự thay thế giữa Come My Way và HVL không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa hai nghệ sĩ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa hai mô hình phát hành âm nhạc. Và lần này, cán cân đang nghiêng về MCK.

Thử thách cho bước tiếp theo - "nhà vua" sẽ làm gì?

Nhạc Việt 2026 đang đưa cuộc chơi album 2023 trở lại, thậm chí còn bùng nổ hơn. Chỉ trong nửa đầu năm, đã có hàng loạt nghệ sĩ ra album dài hơi như HIEUTHUHAI, Wren Evans, Binz, Chi Pu, MCK, GREY D, Dangrangto,... Và sắp tới đây, còn những cái tên đầy hứa hẹn như MONO, Obito, tlinh,... Nếu những suy đoán về album hoặc EP của Sơn Tùng chính xác, áp lực sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Bởi lúc này Sơn Tùng không chỉ phải chứng minh khả năng chinh phục quốc tế, mà còn phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn: làm thế nào để thích nghi và bứt phá với luật chơi của thị trường nội địa?

Thách thức lớn nhất với Sơn Tùng không nằm ở việc một ca khúc tụt hạng hay một MV gặp tranh cãi mà là làm thế nào để tái định nghĩa chính mình

Ở góc độ đó, thách thức lớn nhất với Sơn Tùng không nằm ở việc một ca khúc tụt hạng hay một MV gặp tranh cãi. Thách thức lớn nhất là khả năng tái định nghĩa chính mình. Có lẽ anh sẽ phải chuyển dịch từ tư duy “single tạo sự kiện” sang tư duy “hệ sinh thái âm nhạc”. Những EP hoặc album với cấu trúc hoàn chỉnh không chỉ giúp tối ưu streaming, mà còn cho phép nghệ sĩ kể một câu chuyện dài hơi hơn, thay vì đặt toàn bộ áp lực lên một bài hát duy nhất. Đó cũng là hướng đi mà phần lớn các ngôi sao toàn cầu đang lựa chọn.

Nhìn một cách công bằng, Come My Way không phải câu chuyện về thắng hay thua. Sơn Tùng xứng đáng được ghi nhận khi cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, đầu tư tiềm lực lớn để đưa nhạc Việt vươn tầm quốc tế.

Trong lúc thị trường nhạc Việt chuyển động dữ dội, thế hệ nghệ sĩ mới như MCK, HIEUTHUHAI hay GREY D liên tục tạo ra những chuẩn mực mới về cách phát hành và tiêu thụ âm nhạc. Những tranh cãi văn hóa, những bài học bản quyền hay áp lực thành tích là các lát cắt của một bức tranh lớn hơn: cuộc chuyển giao tư duy đang diễn ra trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Đôi khi, giá trị lớn nhất của một người dẫn đầu không nằm ở việc họ luôn chiến thắng, mà nằm ở việc họ dám bước vào những cuộc chơi chưa ai từng thử

Sơn Tùng M-TP đang ở thế khó. Nhưng nghịch lý của những người tiên phong luôn là như vậy. Họ thường phải đối mặt với những áp lực mà phần còn lại chưa từng trải qua. Đôi khi, giá trị lớn nhất của một người dẫn đầu không nằm ở việc họ luôn chiến thắng, mà nằm ở việc họ dám bước vào những cuộc chơi chưa ai từng thử. Sơn Tùng sẽ thử sản xuất album ra sao, là câu hỏi fan nhạc đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Nếu ngày Sơn Tùng thực sự mở ra chương tiếp theo như những gì anh đã hứa, đó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi quan trọng của Vpop lúc này, liệu “nhà vua” có thể thích nghi và làm chủ luật chơi mới hay không.

Ảnh: FB