Vbiz có sao hạng A vừa viết nhạc vừa khóc, ra luôn hit 100 triệu stream Spotify đầu tiên trong lịch sử nhạc Việt

Không truyền thông rầm rộ, nhưng bản hit này đi đường dài cực tốt và làm nên lịch sử Spotify tại Việt Nam.

Ngày 22/6, Exit Sign của HIEUTHUHAI và marzuz chính thức cán mốc 99 triệu lượt nghe trên Spotify. Chỉ còn cách cột mốc lịch sử một bước chân, ca khúc đang rất gần kỷ lục bài hát Việt Nam đầu tiên chạm ngưỡng 100 triệu stream trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là thành tích đáng nhớ với riêng HIEUTHUHAI hay marzuz, mà còn là dấu mốc mang tính biểu tượng của thị trường nhạc Việt trong kỷ nguyên streaming. Điều đáng nói hơn, phía sau bản hit sắp cán mốc 100 triệu lượt nghe ấy lại là một câu chuyện rất khác: một ca khúc được viết ra trong giai đoạn buồn bã nhất của người nghệ sĩ, đến mức chính HIEUTHUHAI thừa nhận anh đã vừa viết nhạc vừa khóc.

Exit Sign vừa cán mốc 99 triệu stream Spotify

Exit Sign - HIEUTHUHAI, marzuz

Trên chương trình Sóng 26, HIEUTHUHAI cùng marzuz mang đến sân khấu đặc biệt dành cho Exit Sign. Là ca khúc nằm trong album Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó phát hành năm 2023, sau ba năm, đây vẫn là bài hát có lượt nghe cao nhất trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI. Tại Sóng 26, lần đầu tiên HIEUTHUHAI chia sẻ trực tiếp về hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Nam rapper cho biết: “Bài Exit Sign rất đặc biệt, nó đến vào thời điểm em buồn nhất, nỗi buồn ấy không thể nói với ai, bắt buộc phải đặt lên giấy. Vừa viết mà nước mắt chảy xuống. Cảm xúc ấy khủng khiếp lắm. Bây giờ thì khi em hát cũng như khán giả nghe, cảm giác nó cũng bớt buồn đi rồi. Em buông bỏ rồi”.

HIEUTHUHAI chia sẻ câu chuyện đằng sau Exit Sign, anh chàng vừa viết nhạc vừa khóc

Lời chia sẻ nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Hình ảnh HIEUTHUHAI - nghệ sĩ luôn xuất hiện với phong thái tự tin, hài hước và kiểm soát cảm xúc tốt - lại từng trải qua một giai đoạn tổn thương đến mức vừa viết nhạc vừa khóc khiến không ít người bất ngờ.

Nhìn vào các con số, Exit Sign có hành trình phát triển hiếm thấy đối với một ca khúc Việt Nam. Ở thời điểm mới ra mắt, HIEUTHUHAI không truyền thông rầm rộ cho Exit Sign. Ca khúc là track thứ 7 trong album đầu tay. Về mặt nội dung, ca khúc được xây dựng như cuộc đối thoại của hai người đang đứng trước dấu chấm hết của một mối quan hệ. HIEUTHUHAI đảm nhận góc nhìn của chàng trai mải mê theo đuổi tham vọng và sự nghiệp, trong khi marzuz hóa thân thành cô gái không muốn mình mãi là sự lựa chọn đứng sau những ưu tiên khác.

Giọng hát truyền cảm của marzuz là mảnh ghép hoàn hảo cho Exit Sign

Việc tồn tại hai tuyến cảm xúc song song giúp bài hát tránh được sự một chiều thường thấy ở nhiều ca khúc thất tình. Không ai hoàn toàn đúng, cũng không ai hoàn toàn sai. Cả hai đều có những lý do riêng để bước tiếp.

Nhiều câu hát trong Exit Sign nhanh chóng trở thành những đoạn lyric được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nổi bật nhất là câu rap: “Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết”. Sức nặng của câu hát nằm ở việc nó không nói về nỗi đau khi kết thúc, mà nói về sự tiếc nuối dành cho những điều chưa kịp làm khi tình yêu còn tồn tại. Đây cũng là dạng cảm xúc phổ biến khiến nhiều người trẻ tìm thấy bản thân trong bài hát.

Sự kết hợp giữa marzuz và HIEUTHUHAI tạo nên 1 siêu phẩm nhạc suy

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong thành công của ca khúc. Phần sản xuất của Kewtiie lựa chọn cách tiếp cận tối giản với beat không quá dày, tạo nhiều khoảng trống cho cảm xúc được dẫn dắt bằng lời rap và giọng hát. marzuz mang đến màu sắc ma mị, mong manh nhưng vẫn đủ hiện đại để hòa quyện cùng chất tự sự của HIEUTHUHAI. Sự kết hợp này tạo ra một bản nhạc vừa “suy”, vừa dễ nghe, phù hợp với thói quen thưởng thức âm nhạc của khán giả Gen Z trên các nền tảng streaming.

Không truyền thông rầm rộ, Exit Sign thu hút streaming nhờ sức mạnh tự thân là âm nhạc và câu chuyện tạo sự đồng cảm với khán giả trẻ. Một yếu tố khác giúp Exit Sign tăng trưởng mạnh sau thời gian dài phát hành là hiệu ứng từ Anh Trai Say Hi. Thành công của HIEUTHUHAI tại chương trình mùa 1 giúp nam rapper mở rộng fandom, kéo theo việc các sản phẩm cũ được nghe lại, chia sẻ lại và liên tục quay trở lại bảng xếp hạng. Fandom HIEUTHUHAI cũng triển khai các chiến dịch streaming bài bản đưa HIEUTHUHAI trở thành cái tên đáng gờm trên đường đua nhạc số.

Không truyền thông rầm rộ, Exit Sign thu hút streaming nhờ sức mạnh tự thân là âm nhạc và câu chuyện tạo sự đồng cảm với khán giả trẻ

Theo Spotify Wrapped 2025, Exit Sign là bài hát được nghe nhiều nhất năm tại thị trường Việt Nam. Trên YouTube, lyric video của ca khúc cũng đã vượt mốc 100 triệu lượt xem. Những thành tích này góp phần quan trọng đưa HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất Spotify Việt Nam trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025, vượt qua hàng loạt tên tuổi quốc tế lẫn nghệ sĩ trong nước.

Từ một bản nhạc ra đời trong nước mắt, Exit Sign dần vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc thất tình thông thường để trở thành hiện tượng streaming của nhạc Việt. Ba năm sau ngày phát hành, nó không chỉ là bài hát thành công nhất trong sự nghiệp HIEUTHUHAI mà còn đang đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử với tư cách ca khúc Việt đầu tiên đạt 100 triệu lượt stream trên Spotify.