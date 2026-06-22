Câu trả lời cho việc Trung Quân và Châu Đăng Khoa vắng mặt show Chông Gai, HLV Rap Việt không áp lực khi trở thành Anh Tài

Chia sẻ của nhà sản xuất về sự vắng mặt của Trung Quân và Châu Đăng Khoa gây chú ý.

Chiều 22/6, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tổ chức họp báo ra mắt, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nằm trong đội hình Anh Tài mùa mới như Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Hoàng Dũng, Thai VG… Đây là những gương mặt sẽ đồng hành cùng chương trình trong hành trình năm 2026.

Bên cạnh màn ra mắt đội hình chính thức, một trong những câu hỏi được chú ý tại họp báo liên quan đến sự vắng mặt của Trung Quân Idol và Châu Đăng Khoa. Trước đó, cả hai từng xuất hiện trong nhiều đồn đoán xoay quanh dàn cast Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Tuy nhiên, khi danh sách chính thức được công bố, Trung Quân Idol và Châu Đăng Khoa đều không có tên.

NSX chương trình trả lời câu hỏi về sự vắng mặt của Trung Quân Idol và Châu Đăng Khoa

Trả lời truyền thông, đại diện nhà sản xuất cho biết trước thời điểm chương trình công bố đội hình, có rất nhiều cái tên được khán giả yêu thương, đề xuất và bàn tán. Phía nhà sản xuất không đi sâu vào từng trường hợp cụ thể, mà nhấn mạnh rằng 34 gương mặt hiện tại là những người có duyên đồng hành cùng chương trình trong mùa này.

Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: “Tôi tin rằng trong hành trình này, trước khi chương trình chính thức giới thiệu dàn Anh Tài, đã có rất nhiều đồn đoán xoay quanh những cái tên được khán giả yêu mến và kỳ vọng. Tuy nhiên, mùa này chúng tôi chỉ có 34 Anh Tài. 34 gương mặt được công bố là những người có duyên đồng hành cùng chương trình trong năm 2026. Còn với các nghệ sĩ khác, danh sách được khán giả và giới chuyên môn đề xuất có thể lên đến 100 người, nhưng chương trình chỉ có 34 vị trí. Vì vậy, 34 Anh Tài hiện tại chính là những người sẽ cùng chúng tôi đi hết hành trình này”. Phản hồi này nhanh chóng gây chú ý, bởi trước khi chương trình bước vào giai đoạn ghi hình và phát sóng, Trung Quân Idol lẫn Châu Đăng Khoa đều từng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Trung Quân Idol từng được đồn đoán tham gia chương trình

Trước khi dàn cast chính thức được công bố, Trung Quân Idol là một trong những cái tên từng được đồn đoán tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Tuy nhiên, hồi tháng 4, nam ca sĩ vướng ồn ào khi bác sĩ Phạm Minh Trường đăng bài cho biết vợ mình - bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - bị tác động vật lý tại một địa điểm trên đường Hồ Tùng Mậu, TP.HCM vào rạng sáng 21/4. Sau khi mạng xã hội đồn đoán Trung Quân là nhân vật liên quan, nam ca sĩ đã đăng video xin lỗi, thừa nhận có hành vi tác động vật lý trong lúc say xỉn và bày tỏ mong muốn được trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân.

Những ồn ào đời tư kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về việc Trung Quân tham gia chương trình

Sự việc khiến Trung Quân tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian, đồng thời kéo theo nhiều ý kiến trái chiều khi tên anh được nhắc trong tin đồn tham gia chương trình.

Châu Đăng Khoa cũng được đồn đoán sẽ tham gia nhưng đã rút lui sau ồn ào về câu hát gây tranh cãi

Trong khi đó, mạng xã hội cũng lan truyền tin đồn Châu Đăng Khoa rút lui khỏi chương trình giữa lúc anh vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì câu hát sai kiến thức "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Bất chấp việc nam nhạc sĩ đã lên tiếng giải thích và sửa lại phần lời, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục có những tranh luận gay gắt kéo dài. Lúc đó, phản hồi trước những lùm xùm liên quan đến hai nghệ sĩ, đại diện chương trình từ chối bình luận về đời tư cá nhân và khẳng định mọi thông tin về line-up lúc bấy giờ chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Thái VG trả lời câu hỏi về cảm giác khi từ huấn luyện viên Rap Việt trở thành Anh Tài

Ngoài câu chuyện về những cái tên vắng mặt, họp báo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 còn gây chú ý với phần chia sẻ của Thai VG. Nam rapper nhận được câu hỏi về cảm giác khi từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo tại Rap Việt nhưng hiện tại lại tham gia một chương trình thực tế với tư cách Anh Tài.

Trước câu hỏi này, Thai VG cho biết anh không thấy đây là điều khó khăn hay tạo áp lực đặc biệt. Nam rapper giữ tâm thế thoải mái, tận hưởng hành trình và khẳng định sẽ cố gắng làm tốt cùng các Anh Tài khác. Tinh thần mà Thai VG mang đến chương trình là sự tự nhiên, “just chillin’”, không đặt nặng chuyện vị trí hay vai trò trước đó.

Ở phần chia sẻ của các Anh Tài khác, với câu hỏi về việc trở lại cùng một số Anh Tài ở mùa 2, BB Trần và Jun Phạm đều mang đến những chia sẻ khá thoải mái. BB Trần hài hước nói hành trang của mình gồm “kinh tế” và “sự tử tế”, sẵn sàng tiếp tục đầu tư cho sân khấu và xem đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi cùng các đồng nghiệp. Jun Phạm cũng mở đầu bằng câu đùa tham gia vì “tiền”, nhưng sau đó khẳng định lý do lớn nhất là cảm giác được kết nối, khám phá bản thân và cùng các Anh Tài tạo nên một hành trình mới.