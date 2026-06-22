Danh tính nữ thần khiến Lamine Yamal cười ngại, cõi mạng phát sốt: Có kỷ lục toàn cầu chưa ai phá nổi, ra nhạc là nổi cả nước

Danh tính mỹ nhân đứng cạnh Lamine Yamal khiến dân mạng tò mò.

Tại World Cup 2026, Lamine Yamal tiếp tục là một trong những gương mặt trẻ được truyền thông quốc tế theo sát. Sau khi trở lại đội hình xuất phát của Tây Ban Nha trong trận gặp Ả Rập Xê Út ngày 21/6 và ghi bàn, mọi hoạt động của cầu thủ sinh năm 2007 càng được quan tâm hơn. Không chỉ những diễn biến trên sân cỏ, các khoảnh khắc bên lề của Yamal cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Tương tác giữa Lamine Yamal và Olivia Rodrigo được chú ý trở lại

Mới đây, một đoạn tương tác giữa Lamine Yamal và Olivia Rodrigo được chia sẻ trở lại, kéo theo nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Khoảnh khắc này diễn ra ngày 10/5/2026 tại Spotify Camp Nou, trong khuôn khổ trận El Clásico giữa Barcelona và Real Madrid. Thời điểm đó, Olivia Rodrigo có mặt vì logo của cô được chọn xuất hiện trên áo đấu Barcelona cho trận cầu lớn này.

Tương tác giữa 2 ngôi sao nhận được nhiều sự quan tâm

Tại sân, Olivia Rodrigo và Lamine Yamal được bắt gặp trò chuyện, chụp ảnh ở khu vực sát đường biên. Chỉ một khoảnh khắc ngắn cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao, nhất là khi cả hai đều là những cái tên có sức hút lớn trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, những suy đoán tình cảm sau đó không có xác nhận chính thức.

Bên cạnh đó, khi đoạn clip viral, không ít người cũng thắc mắc về danh tính của mỹ nhân đứng cạnh ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha là ai. Nếu Lamine Yamal là sao trẻ đang được cả thế giới bóng đá chú ý, Olivia Rodrigo cũng không phải cái tên “ hạng vừa”. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ đã có hành trình sự nghiệp thuộc nhóm hiếm của thế hệ Gen Z khi liên tục lập kỷ lục streaming và hiện là một trong những popstar trẻ nổi bật nhất làng nhạc toàn cầu.

Nữ ca sĩ nắm loạt kỷ lục nghe nhiều nhất toàn cầu

Olivia Rodrigo là ca sĩ - diễn viên sinh năm 2003 tại Murrieta, California, Mỹ. Cô bắt đầu xuất hiện trước công chúng từ năm 2015 qua phim An American Girl: Grace Stirs Up Success của Disney. Sau đó, cô được biết đến nhiều hơn nhờ các vai diễn trong Bizaardvark và High School Musical: The Musical: The Series. Đến năm 2019, ca khúc All I Want trong series High School Musical trở thành bước đệm để Olivia bước hẳn sang con đường âm nhạc.

Olivia Rodrigo là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng hàng đầu trên thị trường giải trí hiện nay

Cú đổi đời thật sự đến vào năm 2021 với drivers license. Ngay khi phát hành, ca khúc này leo thẳng #1 Billboard Hot 100, đồng thời dẫn đầu Spotify Global Top 50 và Apple Music Global Chart. Trong tuần đầu, drivers license đạt hơn 107 triệu stream toàn cầu, lập kỷ lục lượt nghe trong ngày trên Spotify cho một ca khúc không thuộc mùa lễ, rồi tiếp tục phá chính kỷ lục đó với hơn 17 triệu stream toàn cầu chỉ trong 1 ngày.





Từ một ca khúc chia tay, Olivia Rodrigo bỗng trở thành hiện tượng toàn cầu. Điều đáng nói là thành công của cô không dừng lại ở một bản hit này. Năm 2021, album SOUR ra mắt và lập tức đưa Olivia lên hàng popstar mới của thế giới. Album này ra mắt vị trí #1 Billboard 200, lập kỷ lục tuần stream cao nhất của một nữ nghệ sĩ trên Spotify ở thời điểm đó, sau này còn được ghi nhận là sản phẩm của nữ nghệ sĩ được stream nhiều nhất lịch sử Spotify.

Album SOUR ra mắt và lập tức đưa Olivia lên hàng popstar mới của thế giới, giữ kỷ lục album của nữ nghệ sĩ có lượt stream cao nhất Spotify toàn cầu

SOUR đã vượt mốc 17,3 tỷ stream trên Spotify. Album đầu tay của Olivia Rodrigo hiện đứng thứ 4 trong danh sách được nghe nhiều nhất lịch sử Spotify, chỉ sau Un Verano Sin Ti, Starboy và ÷ (Deluxe) . Đáng chú ý, đây là sản phẩm của nghệ sĩ nữ có lượt stream cao nhất nền tảng, xếp trên cả loạt sao đình đám là SZA, Taylor Swift, Billie Eilish và Dua Lip.

SOUR giúp Olivia thắng lớn tại tại nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong đó có 3 chiếc kèn vàng Grammy 2022 với Best New Artist, Best Pop Solo Performance cho drivers license và Best Pop Vocal Album cho SOUR. Với một nghệ sĩ trẻ vừa bước ra khỏi hình ảnh Disney, đây là cú bật hiếm có.

Olivia Rodrigo nhận 3 giải Grammy ở tuổi 19

Sau đó Olivia Rodrigo liên tục có chuỗi thành công lớn. Năm 2023, cô trở lại với vampire và tiếp tục có thêm #1 Billboard Hot 100. Ca khúc này sau đó còn được đề cử ở các hạng mục lớn tại Grammy 2024 như Record of the Year, Song of the Year và Best Pop Solo Performance.

Điểm mạnh của Olivia nằm ở việc cô biến những câu chuyện tan vỡ, giận dữ và tổn thương tuổi trẻ thành sức hút đại chúng. Nhờ vậy, hình ảnh “công chúa nhạc thất tình” của Gen Z không chỉ là danh xưng vui trên mạng, mà đi kèm bằng loạt kỷ lục streaming.

Album mới nhất tiếp tục nối dài chuỗi hit, cứ ra nhạc là leo top 1

Mới đây, vào ngày 12/6/2026, Olivia phát hành album phòng thu thứ 3 you seem pretty sad for a girl so in love . Sản phẩm mới gồm 13 ca khúc, trong đó drop dead và the cure là 2 ca khúc mỏ đường. Tracklist còn gây chú ý với stupid song , purple , begged , cigarette smoke,...

Trong đó drop deadđã ra mắt #1 Billboard Hot 100, giúp cô có thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi lead single từ 3 album phòng thu đầu tay đều debut #1 Billboard Hot 100, gồm drivers license, vampire và drop dead.

drop dead là lead single thứ 3 của Olivia debut #1 Billboard Hot 100

Ở lần trở lại này, Olivia không rời khỏi thế mạnh viết về tình yêu, tổn thương và cảm giác bất an của tuổi trẻ. Tuy nhiên, màu sắc âm nhạc được nhận xét trưởng thành hơn, pha pop-rock, new wave và post-punk thay vì chỉ bám vào công thức pop-punk nổi loạn quen thuộc.

Chính sự chuyển hướng này giúp dự án mới không chỉ có thành tích tốt, mà còn cho thấy Olivia đang mở rộng hình ảnh sau 2 giai đoạn quá thành công trước đó. Ngay khi ra mắt, album you seem pretty sad for a girl so in love lập tức tạo thành tích lớn tại Anh khi lên No.1 UK Albums Chart, đồng thời ghi nhận tuần mở màn tốt nhất sự nghiệp của cô tại thị trường này.

Olivia cứ ra nhạc là leo thẳng lên top 1

Không chỉ tại Anh, dự án mới còn giúp Oliviacó #1 thứ 3 trên Billboard 200. Điều đó đồng nghĩa 3 album phòng thu của cô đều đã lên đỉnh Billboard 200. Với một nghệ sĩ mới 23 tuổi, đây là chuỗi thành tích rất hiếm có. Sau sản phẩm mới, Olivia tiếp tục công bố The Unraveled Tour, dự kiến đi qua Bắc Mỹ, châu Âu và Anh từ tháng 9/2026.

Từ cô gái bước ra từ phim Disney đến nữ ca sĩ nắm kỷ lục nghe nhiều nhất toàn cầu, Olivia Rodrigo có một hành trình lên như diều gặp gió. Vì vậy, khoảnh khắc Olivia đứng cạnh Lamine Yamal tại Spotify Camp Nou càng được quan tâm: một bên là sao trẻ đang phủ sóng World Cup, một bên là popstar Gen Z hễ cất giọng là leo đỉnh toàn cầu.

Ảnh: X