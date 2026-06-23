Nghệ sĩ Lê Giang cover Come My Way của Sơn Tùng

Dân mạng xôn xao trước clip cover nhạc Sơn Tùng của nghệ sĩ Lê Giang.

Tối 22/6, nghệ sĩ Lê Giang gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip mới trên TikTok. Lần này, nữ nghệ sĩ không xuất hiện trong một tiểu phẩm hay hậu trường phim ảnh, mà chọn “nhập cuộc” với trào lưu cover Come My Way của Sơn Tùng M-TP.

Lê Giang cover Come My Way

Trong clip, Lê Giang gây chú ý khi cover Come My Way theo phong cách không thể “lầy” hơn. Không gò bó trong phong cách âm nhạc thông thường, nữ nghệ sĩ đã biến bản hit đình đám thành một tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân với lối biểu diễn cường điệu, trào phúng đầy hài hước. Điểm nhấn của đoạn clip nằm ở phong thái tự tin và sự nhập tâm cao độ của Lê Giang, tựa như cô đang thực sự trình diễn trên một sân khấu lớn.

Xuyên suốt màn cover, nữ nghệ sĩ liên tục thu hút khán giả bằng biểu cảm biến hóa linh hoạt cùng lối diễn nhấn nhá đặc trưng. Không cần vũ đạo khuôn mẫu, sự kết hợp giữa những bước nhảy tự do, phóng khoáng và những pha cố tình "làm quá" ở các đoạn cao trào đã tạo nên một tổng thể vô cùng duyên dáng. Chính vì điều này khiến phần cover trở nên hài hước hơn, dù giọng hát có phần “bất ổn” và điệu nhảy cũng không theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Phần lớn bình luận đều bày tỏ sự thích thú trước màn cover hài hước của Lê Giang. Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng để lại bình luận trêu đùa trước màn cover “khó đỡ” của Lê Giang:

- Trời ơi cô ơi cô, Sơn Tùng xóa luôn bản gốc mất

- Quê thật chứ.

- Buồn của cô là Sơn Tùng không vào bình luận

- Sao cô có thể hát được kiểu đó vậy

- Mẹ yêu à, mẹ chỉ cần mở nhạc rồi nhảy thôi. Mẹ không cần hát đâu ạ

Không khó hiểu khi clip của Lê Giang được bàn tán. Từ lâu, nữ nghệ sĩ đã quen thuộc với khán giả nhờ lối diễn duyên, biểu cảm tự nhiên và khả năng biến những khoảnh khắc đời thường thành chất liệu gây cười. Lần này, chỉ với một đoạn nhạc đang được nghe nhiều, Lê Giang tiếp tục cho thấy độ nhạy trend không thua kém các nghệ sĩ trẻ.

Come My Way - Sơn Tùng M-TP ft. Tyga

Come My Way là sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP, ra mắt ngày 28/5/2026. Ca khúc đánh dấu màn trở lại của nam ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng, đồng thời gây chú ý vì có sự góp mặt của rapper quốc tế Tyga. Sau khi ra mắt, Come My Way nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn. MV đã đạt khoảng hơn 35 triệu lượt xem trên YouTube sau 3 tuần phát hành, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

Come My Way trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội suốt thời gian qua và được nhiều khán giả và nghệ sĩ cover

Không chỉ được khán giả cover, Come My Way còn đang được nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là các diễn viên, hưởng ứng theo phong cách hài hước. Trước Lê Giang, Quang Tuấn cũng từng gây chú ý với phiên bản cover vui nhộn và được chính Sơn Tùng đăng lại, tương tác trực tiếp.

Lê Giang sinh năm 1972, là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, tấu hài và điện ảnh Việt. Nữ nghệ sĩ ghi dấu với lối diễn duyên dáng, khả năng tung hứng tự nhiên, sau đó phủ sóng rộng hơn qua gameshow và loạt phim ăn khách như Bố Già , Nhà Bà Nữ , Lật Mặt . Ngoài diễn xuất, Lê Giang còn có lợi thế ca hát, đặc biệt ở cải lương, tân cổ. Cô từng nhiều lần khiến khán giả bất ngờ vì chất giọng ngọt, truyền cảm khi cất giọng trên sân khấu.

Lê Giang là nghệ sĩ quen mặt với nhiều khán giả Việt

Trên mạng xã hội, Lê Giang cũng là nghệ sĩ khá chăm cập nhật đời thường. Kênh TikTok Nghệ sĩ Lê Giang thường đăng tải các clip cuộc sống hàng ngày, hậu trường làm việc và nhiều nội dung hài hước. Từ diễn hài, ca hát đến bắt trend, sự tự nhiên và độ chịu chơi giúp nữ nghệ sĩ giữ được hình ảnh gần gũi với khán giả, đặc biệt là nhóm người xem trẻ.

Với clip cover Come My Way, Lê Giang một lần nữa cho thấy khả năng “bắt trend” rất riêng. Không cần hát đúng, nhảy chuẩn hay đầu tư bối cảnh hoành tráng, nữ nghệ sĩ vẫn tạo được khoảnh khắc khiến dân mạng phải dừng lại xem, bình luận và tag nhau vào cười chung.

Ảnh: FBNV