Không còn là chàng trai tuổi đôi mươi nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, Ali Hoàng Dương của hiện tại chín chắn, bình thản và biết chấp nhận những khoảng trầm như một đồ thị tất yếu.

Gặp gỡ Ali Hoàng Dương

Bước vào showbiz với vạch xuất phát là vương miện Quán quân Giọng hát Việt 2017 khi mới 21 tuổi, Ali Hoàng Dương từng sở hữu một bệ phóng mà bất kỳ tân binh nào cũng khao khát. Nhưng hào quang đến sớm đôi khi lại là một định mệnh thử thách. Gần một thập kỷ trôi qua trong dòng chảy khắc nghiệt của Vbiz, con đường của nam ca sĩ sinh năm 1996 chưa bao giờ là một đường thẳng bằng phẳng. Những nhãn mác đầy định kiến của thị trường như "thiếu hit quốc dân" hay "flop" đôi khi vẫn bám lấy anh như một cái bóng lớn của quá khứ.

Mùa hè năm 2024, Ali Hoàng Dương quyết định rũ bỏ danh hiệu để tham gia Anh Trai Say Hi và đứng ở vị trí đáy bảng 30/30 trong tập mở màn. Đây từng là một cú sốc lớn với người từng mang trên mình vương miện. Nhưng thay vì chọn cách né tránh, Ali Hoàng Dương chọn sự tự soi chiếu đầy dũng cảm để leo từng bậc thang một, vì khi ở đáy, con đường duy nhất là đi lên. Ali Hoàng Dương chinh phục Anh Trai Say Hi mùa 1 và vẫn còn niềm tiếc nuối khi chưa có cho mình sân khấu solo trong đêm Chung kết. Đến năm 2026, ở ngưỡng tuổi chạm ngõ 30, anh một lần nữa khiến khán giả bất ngờ khi tiếp tục dấn thân vào vũ trụ sinh tồn của Tinh Hà Say Hi, đồng thời hâm nóng bản thân bằng một bản ballad đúng thế mạnh, mang tên Thật Hay Mơ.

Không còn là chàng trai tuổi đôi mươi nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, Ali Hoàng Dương của hiện tại chín chắn, bình thản và biết chấp nhận những khoảng trầm như một đồ thị tất yếu của nhịp tim. Ali không ngại chạm vào những vùng nhạy cảm nhất: từ những hoài nghi "dựa hơi" hội bạn thân đình đám, nỗi sợ đời tư lấn át nghệ thuật, cho đến khát khao được đứng cô độc nhưng kiêu hãnh trên một sân khấu lớn.

Xin chào Ali Hoàng Dương. Vừa qua công chúng khá bất ngờ khi anh quyết định trở lại vũ trụ Say Hi. Nhớ lại tập 1 năm 2024, Ali xếp hạng 30/30. Nhìn lại, vị trí đáy bảng này có đập vỡ cái tôi của một người từng là Quán quân như anh không?

Tôi không bao giờ đem cái bóng hay những vị trí trong quá khứ để đặt vào bất kỳ thời điểm nào của hiện tại. Khi bước vào một sân chơi và nhận vị trí đó, tôi sẽ có cách thích nghi tương ứng. Tôi không quan tâm mình từng đạt danh hiệu gì, vì nếu cứ bám víu vào quá khứ sẽ rất áp lực.

Tại thời điểm mọi người chưa nhìn nhận ra hoặc chưa yêu thương mình nhiều, tôi chọn cách tự soi chiếu bản thân thay vì cảm thấy khó chịu. Điều đó giúp tôi có cuộc sống đơn giản và làm nghệ thuật thăng hoa nhất. Thú thật, ở vị trí thứ 30, tôi có chút thiếu tự tin và tủi thân. Nhưng nhìn nhận rõ cảm xúc của mình lúc đó giúp tôi tự hỏi: "Hiện tại mình đang ở đây, vậy bước tiếp theo phải làm gì?". Đó chính là động lực giúp tôi nỗ lực rất nhiều trong hành trình Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên.

Khi ở dưới đáy bảng thì chỉ có một con đường duy nhất là đi lên và cố gắng leo từng bậc. Vị trí đó giúp tôi rất nhiều trong việc nhìn nhận lại chính mình. Mặc dù đến lúc dừng chân tôi vẫn chưa leo được tới đỉnh, nhưng hành trình đó mang lại cho tôi sự quyết liệt từ bên trong để thực hiện các sản phẩm tiếp theo. Khi lượng bình chọn quá thấp, tôi phải tự hỏi thời gian qua mình đã làm gì, sự cống hiến và chăm chỉ của mình đã đủ để khán giả ghi nhận chưa. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.

Khi sức nóng của Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên vừa hết, anh tham gia Tinh Hà Say Hi. Quyết định chinh chiến lần thứ 2 này đến từ sự luyến tiếc hào quang của mùa cũ, hay anh cảm thấy bản thân còn những uất ức chưa được giải tỏa hết nên mới định tham gia lần tiếp theo?

Thực ra tôi nhận được lời mời từ hai chương trình khác nhau, và có một show diễn có thể sẽ phù hợp với tôi hơn. Nhưng tôi vẫn chọn Tinh Hà Say Hi. Đối với tôi, vũ trụ "Say Hi" là nơi khiến tôi vỡ lẽ và nhìn nhận ra rất nhiều điều. Chương trình cho tôi cảm giác được hoạt động chung, dung hòa tư duy âm nhạc với đồng nghiệp, khác hẳn với việc làm một ca sĩ đơn thương độc mã trước đây. Cảm giác làm việc nhóm đó thực sự rất thú vị.

Ở mùa 1, những tiết mục tôi tham gia đều được khán giả yêu thích, điều đó thôi thúc tôi quay trở lại để tiếp tục làm nhạc cùng anh em. Thêm vào đó, tôi chưa có cơ hội diễn solo ở mùa trước. Khát khao lớn nhất của tôi là được đứng một mình trên sân khấu lớn để hát tặng mọi người, và tôi muốn thực hiện điều đó tại Tinh Hà Say Hi. Sự luyến tiếc ở đây là vì thấy mọi người làm được điều đó còn mình thì chưa.

Có những người sẽ nói việc tham gia liên tiếp 2 show sống còn là một bước đi mạo hiểm, vì nếu không có bứt phá thì khán giả sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Ali có chuẩn bị tâm lý cho kịch bản này không?

Tôi không sợ khán giả chán, tôi chỉ sợ năm nay mình bị nhận xét là... "hỗn" thôi (cười). Nhìn theo góc độ Thần số học, mùa đầu tiên rơi vào năm cá nhân số 4 của tôi, còn mùa này là năm số 6. Nguồn năng lượng khi tham gia hai show hoàn toàn khác biệt. Mọi người sẽ nhìn thấy một hình ảnh rất mới của tôi ở mùa giải năm nay. Hy vọng hình tượng này sẽ tiệm cận với thị hiếu (meta) hiện tại của khán giả. Còn nếu lỡ như lệch hướng, tôi lại tiếp tục hành trình "sinh tồn" cùng cộng đồng mạng vậy. Thú thật tôi cũng khá lo lắng, đã quay được 3-4 tập rồi và đang ở trạng thái 50-50, không biết có đúng gu số đông hay không. Nhưng trước mắt cứ phải cố gắng học hỏi đã.

Nhìn rộng ra, anh có cảm giác chương trình thực tế hiện tại đang bắt đầu giảm độ nóng và không còn đỉnh cao như lúc anh tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1 hay không? Khán giả có vẻ đang bị bội thực giải trí. Anh định vị cái tên Ali Hoàng Dương thế nào để không bị lạc lõng giữa đám đông?

Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là mình vẫn giữ được vị trí trong dòng chảy âm nhạc. Tôi không có tham vọng phải đứng ở những vị trí quá cao, chỉ cần là một người cống hiến hết mình qua từng tác phẩm cho âm nhạc Việt Nam. Tôi hy vọng bản thân luôn được nhắc đến như một ca sĩ trẻ mang nguồn năng lượng tươi mới. Tôi chưa từng nghĩ đến việc định vị bản thân để trở thành "ông này bà kia".

Giữa thị trường thay đổi quá nhanh như hiện tại, việc có mặt trong các show âm nhạc và nhận được sự quan tâm của công chúng đã là một sự may mắn. Hành trình tôi đi có rất nhiều bài học, tôi cứ thuận theo tự nhiên và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Được khán giả yêu thương và ghi nhận là tôi đã hạnh phúc rồi.

Nhìn lại hành trình gần 10 năm qua, nếu được gửi một lời nhắn đến Ali Hoàng Dương năm 2017 ngay tại thời điểm vừa đăng quang Quán quân Giọng hát Việt, anh sẽ nói gì?

Tôi sẽ nhắn mình rằng: "Hãy lớn tuổi hơn một chút đi để suy nghĩ chín chắn hơn!". Thật ra lúc đó tôi đăng quang quá sớm. Ở độ tuổi ấy, bản thân cần có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về tư duy, cảm xúc cũng như những định hướng dài hạn. Tôi nghĩ mình sẽ nói như vậy nếu có thể quay lại.

Tức là lúc mới đăng quang anh gặp rất nhiều áp lực đúng không?

Đúng vậy, vì lúc đó tôi còn quá trẻ. Tôi đi thi năm 20 tuổi và trở thành Quán quân ở tuổi 21. Một người ở lứa tuổi 21 giống như một thực tập sinh vừa bước ra thế giới để tìm hiểu mọi thứ. Khi được trao một danh hiệu quá lớn ở thời điểm đó, tâm lý người trẻ sẽ rất ham vui, thấy cuộc sống toàn màu hồng và muốn trải nghiệm tất cả.

Tôi nghĩ nếu thành công đến muộn hơn một chút, khoảng năm 25 tuổi thì sẽ trọn vẹn hơn. Ở tuổi 25, tư duy của mình hoạt động chuẩn chỉnh và có những suy nghĩ nhất quán hơn so với tuổi 21 - độ tuổi mà cái gì cũng muốn thử, muốn làm và dễ bị phân tán khi dấn thân vào mọi thứ.

Nhìn lại cột mốc Quán quân Giọng hát Việt 2017, gần một thập kỷ đã trôi qua. Nếu phải dùng một từ để mô tả cảm giác của Ali lúc này về danh hiệu đó, anh sẽ dùng từ "bệ phóng" hay là "một cái bóng" của chính mình?

Tôi thích từ "bóng" vì cảm thấy nó khá đáng yêu. Khi tôi đi diễn ở bất kỳ sự kiện nào, mọi người vẫn hay lấy danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt 2017 để giới thiệu với khán giả. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một cái bóng rất lớn của mình.

Khán giả thường sử dụng từ "flop" khi nói về sự nghiệp của anh nếu đem lên bàn cân với danh hiệu Quán quân. Có bao giờ Ali thấy bị bất công với định kiến này không?

Đó là cách mà mọi người nhìn nhận về tôi ở những giai đoạn khác nhau. Về từ "flop", tôi cũng từng đi hỏi mọi người và khi nghe câu trả lời, tôi cảm thấy rất bình thường. Một đời người sẽ có nhiều giai đoạn giống như nhịp tim, có lúc lên lúc xuống liên tục. Chúng ta quán quân được thì cũng có thể gặp giai đoạn trầm lại, và sau đó lại có thể thành công hơn.

Mọi thứ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sản phẩm cần phải ra mắt đúng thời điểm, âm nhạc phải đúng dòng chảy cảm xúc của khán giả. Ngoài ra còn phụ thuộc vào việc mình có đủ đáng yêu, dễ thương trong mắt công chúng hay không. Có rất nhiều yếu tố để tạo nên một người nghệ sĩ được mọi người yêu thương, ủng hộ và đẩy lên cao.

Xuyên suốt thời gian qua, tôi vẫn coi bản thân là một người luôn trải nghiệm, khám phá, tìm tòi và học hỏi. Hy vọng trong năm nay sẽ có một yếu tố may mắn thật sự để tôi bứt phá, được khán giả yêu thương nhiều hơn, xuất hiện ở nhiều nơi hơn và hiểu về tài năng cũng như những điều tôi làm.

Có khoảnh khắc nào Ali cảm thấy hoang mang và tự hỏi là mình có giọng hát, có ngoại hình, có sự nỗ lực nhưng cái đỉnh cao nhất vẫn chưa đến với mình?

Everyday! Nhưng không theo hướng tiêu cực. Đó là cách tôi đặt câu hỏi xem mình cần làm gì để thúc đẩy bản thân nhiều hơn, tiến tới những điều khán giả mong muốn cũng như mục tiêu tôi muốn đạt được. Nhìn lên cao thì thấy hơi tham vọng một chút, nhưng mỗi ngày tôi sống vẫn đang rất hạnh phúc và tận hưởng việc mình làm. Tôi vẫn được làm nhạc, được xuất hiện trước khán giả và được nhiều người yêu thương. Đó đã là điều rất tốt đẹp rồi. Tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp sự yêu thương của mọi người.

Vậy nếu được chọn lại, anh có quyết định đi thi vào năm 20 tuổi không?

Khát khao tham gia một sân chơi âm nhạc lớn đã nhen nhóm trong tôi từ bé, nên chắc chắn tôi vẫn sẽ lựa chọn đi thi mà không đắn đo nhiều. Đến thời điểm hiện tại, tôi vô cùng biết ơn tất cả những gì đã trải qua trong cuộc sống. Mọi vấp ngã hay thành công đều là nền tảng, là nấc thang để tôi hoàn thiện mình mỗi ngày. Mỗi người sẽ có một bài học phát triển riêng, và bài học của tôi là làm sao tiếp tục vững vàng bước lên những bậc thang dẫn đến vị trí mà khán giả kỳ vọng cũng như bản thân tôi mong muốn đạt được.

Ngay trước Tinh Hà Say Hi, Ali Hoàng Dương cũng hâm nóng mình với việc trở lại với MV Thật Hay Mơ - một ca khúc ballad, dòng nhạc này dễ chạm nhưng cũng dễ bão hòa ở hiện tại. Vì sao anh lại chọn ballad ở thời điểm này thay vì những dòng nhạc khác?

Tôi lắng nghe rất nhiều từ quá trình "sinh tồn" trên cộng đồng mạng, từ những lời nhắn nhủ, động viên và kỳ vọng của khán giả. Đa số mọi người đều nhận xét giọng hát của tôi hợp với những ca khúc dễ nghe, đơn giản như ballad để dễ chạm vào lòng người. Vì vậy, tôi quyết định quay lại với ballad nhưng sẽ cố gắng làm cho phù hợp với các bạn trẻ nhất có thể, đồng thời những người ở lứa tuổi của tôi hoặc lớn hơn vẫn cảm nhận được. Dù dòng nhạc này đã xuất hiện rất nhiều, tôi hy vọng với sound nhạc và cách đặt để không gian bài hát mới mẻ sẽ mang lại đủ cảm xúc để khán giả không cảm thấy nhàm chán.

Với dự án lần này, anh mời hai diễn viên là Uyên Ân và Võ Điền Gia Huy. Việc mời hai nhân vật đang hot như em gái Trấn Thành và một nam thần màn ảnh vào MV là một nước đi truyền thông hay đơn giản là anh thấy hai diễn viên này hợp vai thôi?

Tôi không nghĩ nhiều đến mức đó là một nước đi truyền thông hay tính toán hợp vai. Khi mời Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy, trong đầu tôi đã có sẵn ý tưởng về câu chuyện giữa ba người và muốn truyền tải nó một cách dễ thương nhất. May mắn là xung quanh tôi toàn những diễn viên điện ảnh nổi tiếng và chơi rất thân với nhau.

Khi tôi ngỏ lời mời, mọi người không nhận lời ngay mà muốn nghe thử bài hát trước, nghe xong thì đồng ý luôn. Quá trình thực hiện MV này vất vả hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Trên trường quay, tôi gần như phải "năn nỉ" hai bạn rất nhiều vì thời gian quay kéo dài tới ba ngày. Tôi cảm thấy có lỗi vì mọi người phải cống hiến hết mình, quay ngoài nắng, ra tận đảo ở những địa hình rất cực mà không nhận một đồng cát-xê nào cả. Sau MV này, tôi cảm thấy mình mắc nợ hai người bạn này rất nhiều.

Khi đóng chung với các diễn viên như Uyên Ân hay Võ Điền Gia Huy trong một chuyện tình tay ba, anh làm thế nào để giữ được cảm xúc của khán giả tập trung vào âm nhạc thay vì chỉ nhìn vào câu chuyện tình cảm?

Câu chuyện trong MV khá nhẹ nhàng, không có drama căng thẳng. Tôi cảm thấy tình yêu đôi khi không cần quá phức tạp, mọi thứ chỉ cần đơn giản, đẹp và thơ mộng như những thước phim này. Đó cũng là cách để tôi thể hiện nỗi lòng cũng như ca từ trong bài hát. Tôi không xây dựng kịch bản kịch tính hay tạo cú twist quá nặng nề, chỉ muốn một câu chuyện tình yêu đơn giản đến mức không rõ ai đang yêu ai trong ba người. Tôi nghĩ khán giả khi xem sẽ tìm thấy hình bóng của mình đâu đó trong các nhân vật.

Giữa Uyên Ân và Võ Điền Gia Huy hiện tại có tin đồn tình cảm ở ngoài. Anh có lo sợ những chuyện bên lề này sẽ chiếm spotlight trong sản phẩm của mình không?

Điều này tôi không rõ, nhưng thực tế lời mời hợp tác đã có từ trước khi những tin đồn đó xuất hiện. Tôi không thể lên tiếng thay cho người khác, nhưng ngoài đời chúng tôi là những người bạn rất thân thiết nên việc đóng chung MV diễn ra hết sức tự nhiên. Khán giả quan tâm theo hướng nào tôi không thể kiểm soát, tôi chỉ mong ca khúc này nhận được sự yêu thương.

Ali cũng đang bước sang tuổi 30 rồi, vậy quan điểm của anh về tình yêu đã thay đổi như thế nào so với thời mình còn đôi mươi?

Khi sắp bước qua tuổi 30, tôi thấy mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Trước đây, tôi thường hay đòi hỏi, kiểu như mình trao đi tình cảm thế này thì đối phương phải đáp lại ra sao, vô tình tự tìm kiếm những điều quá phức tạp.

Hiện tại, tôi hiểu tình yêu đôi khi rất đơn giản, yêu là yêu thôi. Khi một người bận rộn, người còn lại sẽ thông cảm và thấu hiểu. Càng lớn, tôi càng nhận ra sự đơn giản trong tình yêu cần một đối tượng thực sự phù hợp. Tôi không còn đặt nặng hay đòi hỏi kiểu "tôi như thế này, bạn phải như thế kia". Đó là sự thay đổi lớn nhất của tôi ở ngưỡng tuổi này. Mọi chuyện giờ đây nhẹ nhàng hơn, tôi không còn bắt đối phương phải đền đáp lại những gì mình đã làm cho họ nữa.

Vậy Ali nghĩ sao về việc công khai người yêu, hay là sẽ giấu kín tới ngày kết hôn mới công bố?

Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ chọn giấu kín.

Vì sao anh lại muốn giấu?

Tôi sợ công chúng sẽ bàn tán về chuyện đời tư nhiều hơn là những cống hiến nghệ thuật của mình. Khi một nghệ sĩ bị phát hiện hẹn hò, dư luận thường chỉ tập trung vào chuyện tình cảm thay vì sự nghiệp. Tôi chỉ muốn khán giả quan tâm đến các sản phẩm nghệ thuật của mình. Còn chuyện tình cảm, nếu sau này đến giai đoạn chín muồi cần kết hôn thì tôi sẽ công khai, còn hiện tại tôi sẽ giữ cho riêng mình.

Vậy lúc công khai, anh có sợ điều đó sẽ gây áp lực cho người kia không?

Chắc chắn khi quyết định công khai, việc đó phải dựa trên sự đồng thuận từ cả hai phía.

Hiện nay đang có trào lưu ship couple trong showbiz, đặc biệt là sau các show truyền hình thực tế. Anh nghĩ sao khi bản thân hoặc đồng nghiệp bị khán giả gán ghép quá đà, đôi khi làm ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoài đời?

Tôi thấy việc gán ghép đó khá dễ thương và là một niềm vui. Khi khán giả nhìn vào một mối quan hệ, thấy đáng yêu và cảm thấy cuộc sống có thêm năng lượng tích cực thì điều đó rất tốt. Tất nhiên, góc nhìn và định hướng của mỗi nghệ sĩ hay ê-kíp sẽ khác nhau. Với cá nhân tôi, miễn là sự gán ghép không ảnh hưởng quá sâu đến cuộc sống riêng tư hay sự nghiệp thì tôi thấy hoàn toàn thoải mái.

Ali cũng từng vướng không ít tin đồn thất thiệt về tình cảm với những người bạn của mình. Anh sẽ chọn đối diện với những tin đồn đó bằng sự hài hước hay là chọn cách phớt lờ đi?

Tôi chọn đối diện bằng sự hài hước, và tôi tin mọi người rồi sẽ thấu hiểu mình vào một ngày nào đó.

Đã bao giờ áp lực công việc và sự cô đơn trong giới giải trí khiến Ali muốn tìm đến một chỗ dựa tình cảm bằng mọi giá chưa? Hay anh chọn kiên nhẫn đợi một người thật sự phù hợp đến với mình?

Tôi chọn kiên nhẫn chờ đợi một người thực sự phù hợp xuất hiện. Tôi không bao giờ chọn bừa một đối tượng nào cả, đó là lý do công chúng hiếm khi thấy tôi vướng tin đồn tình ái. Tôi không thích những lựa chọn sai lầm, cũng không muốn vay mượn năng lượng của ai đó chỉ trong vài ngày hay vài tháng. Tôi phải suy xét thật kỹ trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Trong giới giải trí thường có những hoài nghi về tình bạn thật lòng. Với Ali, một tình bạn showbiz có thời hạn sử dụng hay không?

Tôi chưa bao giờ đặt ra khái niệm thời hạn cho tình bạn. Đa số những người tôi chơi cùng đều rất thân thiết và không bị giới hạn bởi thời gian. Tôi thấy mình may mắn vì bạn bè luôn yêu quý và đồng hành lâu dài. Từ người thầy đầu tiên là chị Thu Minh đến giờ hai chị em vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, cho đến các bạn Gen Z sau này cũng đều rất thoải mái khi làm bạn với tôi. Tôi nghĩ yếu tố cốt lõi nằm ở tính cách của mỗi người chứ không phải do môi trường showbiz. Ngành nghề nào cũng có những bất đồng, quan trọng là cách mình hòa hợp khi giao lưu với mọi người thôi.

Bản thân Ali từng gắn liền với một hội bạn thân rất đình đám của nghệ sĩ Trấn Thành. Việc chơi chung với nhiều ngôi sao quá lớn có bao giờ khiến anh áp lực về cái bóng của họ, hay mệt mỏi với những lời đồn đoán là "dựa hơi" không?

Đây là một câu hỏi rất hay. Công chúng hay nói tôi "dựa hơi". Nhưng cá nhân tôi thấy, những người thành đạt rất nhạy bén, nếu họ cảm thấy ai đó đang tiếp cận mình vì mục đích lợi dụng hay dựa dẫm, họ sẽ tìm cách né tránh ngay. Điều quan trọng giữ chúng tôi ở lại bên nhau là sự chân thành và những khoảng thời gian chia sẻ tuyệt vời.

Khi chơi chung với những anh chị có sự nghiệp vững vàng, tôi học hỏi được rất nhiều. Họ là những tấm gương lớn để tôi soi chiếu và cố gắng mỗi ngày: không bao giờ được lười biếng, luôn chăm chỉ và không ngừng sáng tạo. Chơi với những người thành công là động lực cực kỳ tốt để thúc đẩy bản thân phát triển.

Có bao giờ anh đứng giữa sự lựa chọn: lên tiếng bảo vệ bạn bè trước dư luận hay chọn im lặng để bảo vệ bản thân mình trước?

Tính tôi cũng khá thẳng thắn và hay quan tâm đến mọi người xung quanh, nên đa số tôi sẽ lên tiếng bảo vệ nếu hiểu rõ câu chuyện từ nhiều phía và thấy bạn mình thực sự không có lỗi. Còn nếu sự việc đi quá xa hoặc bạn mình sai thật thì chắc chắn tôi không thể bênh vực. Việc đổi trắng thay đen, biến người sai thành người đúng là điều tôi tuyệt đối không làm.

Thời gian qua công chúng khá thất vọng khi nhiều nghệ sĩ vướng vào bê bối đời tư. Anh nhìn nhận thế nào về trách nhiệm "giữ mình" của một người làm nghệ thuật hiện nay?

Đây là một vấn đề khá nan giải. Tôi nghĩ người nghệ sĩ lý tưởng nhất là luôn xuất hiện với một hình ảnh truyền cảm hứng, mang lại giá trị tốt đẹp và năng lượng tích cực cho công chúng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, nghệ sĩ cũng là con người bình thường, phải trải qua đủ hỷ nộ ái ố và hàng ngàn suy nghĩ mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là phải biết kiểm soát cảm xúc và giữ gìn hình ảnh tốt nhất có thể, để khi khán giả nhìn vào, họ thấy được một người nghệ sĩ đang thực sự chuyên tâm cống hiến cho âm nhạc.

Khán giả ngày nay đang khắt khe hơn, họ không chỉ nhìn vào sản phẩm mà còn soi xét cả đạo đức của nghệ sĩ. Ali có nghĩ việc giữ một hình ảnh quá sạch đôi khi khiến nghệ sĩ trở nên quá an toàn và thiếu đi sự nổi loạn cần có trong nghệ thuật không?

Câu hỏi này chạm đến khá nhiều khía cạnh sâu sắc. Tôi nghĩ việc khán giả ngày càng khắt khe, đòi hỏi nghệ sĩ phải hoàn thiện theo góc nhìn của họ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Là một người làm nghệ thuật, tôi luôn cố gắng hết sức để giữ gìn hình ảnh, mang lại những giá trị tốt đẹp cả về chuyên môn lẫn phong cách sống đến với công chúng. Tuy nhiên, nghệ sĩ suy cho cùng vẫn đối mặt với những thăng trầm đời thường. Điều tôi luôn kiên định là sống sao để truyền tải được những giá trị nghệ thuật chất lượng nhất đến tất cả quý vị khán giả.

Cám ơn Ali Hoàng Dương vì cuộc trò chuyện!

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