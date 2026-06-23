Ngại hết cả Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm đang làm gì thế này ?

Cuối tuần vừa qua, Thiều Bảo Trâm có một đêm diễn tại Thanh Hóa. Ngay sau khi chương trình kết thúc, nhiều đoạn clip ghi lại phần trình diễn của nữ ca sĩ được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh giọng hát, sân khấu và nhan sắc, tạo hình biểu diễn lần này của Thiều Bảo Trâm cũng trở thành điểm khiến khán giả bàn luận.

Thiều Bảo Trâm đeo tai thỏ lên sân khấu

Trong đêm diễn, Thiều Bảo Trâm xuất hiện với chiếc váy lộ vai màu vàng nổi bật. Thiết kế có phần chân váy đính kết lông vũ bồng bềnh, tạo hiệu ứng bắt mắt khi nữ ca sĩ di chuyển trên sân khấu. Cô kết hợp trang phục cùng phụ kiện cài tóc đồng điệu, giúp tổng thể diện mạo thêm trẻ trung và nổi bật dưới ánh đèn biểu diễn.

Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý nhất lại là chiếc tai thỏ màu vàng được Thiều Bảo Trâm sử dụng trong tiết mục Thỏ Săn Mồi. Theo nhiều khán giả, phụ kiện này được nữ ca sĩ chọn để bám sát tinh thần ca khúc, tạo điểm nhận diện trực tiếp cho màn trình diễn đầu tiên của sản phẩm trên sân khấu. Dù vậy, phản ứng dành cho tạo hình này lại khá chia rẽ.

Thiều Bảo Trâm với tạo hình tai thỏ

Dưới các clip được đăng tải, một số bình luận cho rằng phần tai thỏ chưa thật sự phù hợp với không khí sân khấu, thậm chí tạo cảm giác hơi “cringe” khi đặt cạnh tổng thể trang phục biểu diễn. Có ý kiến nhận xét Thiều Bảo Trâm vốn sở hữu visual sáng, vóc dáng đẹp và phong cách sân khấu ổn định, nhưng lựa chọn phụ kiện lần này khiến hình ảnh của cô bị giảm độ sang, chưa tạo được cảm giác sắc sảo như kỳ vọng. Bên cạnh đó, vũ đạo nóng bỏng cùng câu hát "sợ sợ em chưa" cũng gây tranh luận vì quá đà, nhiều người nhận xét xem phân cảnh này "rùng hết cả mình".

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả vẫn dành lời khen cho nhan sắc của Thiều Bảo Trâm. Một số ý kiến cho rằng phần phụ kiện tai thỏ chỉ là chi tiết mang tính trình diễn, không nên bị nhìn nhận quá nặng nề, nhất là khi đây là lần đầu cô mang Thỏ Săn Mồi lên sân khấu trực tiếp.

Một số bình luận của dân mạng:

- Tai thỏ nhìn hơi ngại thật.

- Ngại hết cả Thiều Bảo Trâm với cái tai thỏ đó.

- Outfit đẹp, bỏ tai thỏ ra chắc sang hơn nhiều.

- Lâu rồi mới thấy Thiều Bảo Trâm diễn

- Tai thỏ hơi lạ nhưng đúng tinh thần bài

- Thiều Bảo Trâm đẹp thật

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu Thiều Bảo Trâm biểu diễn Thỏ Săn Mồi trước khán giả sau khi phát hành ca khúc vào tháng 5. Sản phẩm đánh dấu cột mốc trở lại của nữ ca sĩ, đồng thời được xem là single mở đường cho EP mới dự kiến trình làng trong thời gian tới. Khác với màu sắc tự sự của Không Lời, ca khúc chọn tinh thần chủ động hơn, xoay quanh màn đấu trí tình cảm nơi nhân vật nữ nắm quyền kiểm soát mối quan hệ. Trong bài hát, Thiều Bảo Trâm giữ chất giọng trong trẻo quen thuộc, xử lý R&B vừa vặn, còn phần góp giọng của COOLKID tạo thêm điểm nhấn cho sản phẩm. Tạo hình tài thỏ cũng được Thiề Bảo Trâm sử dụng trong xuyên suốt sản phẩm cũng như quá trình quảng bá.

Thỏ Săn Mồi là sản phẩm mới nhất của Thiều Bảo Trâm

Dù vậy, Thỏ Săn Mồi từ khi ra mắt đã nhận phản ứng trái chiều. Bên cạnh những lời khen về hình ảnh và nỗ lực đổi màu, nhiều khán giả vẫn đặt dấu hỏi về tư duy chọn bài của Thiều Bảo Trâm. Một bộ phận công chúng cho rằng nữ ca sĩ có nhiều lợi thế để bứt phá, từ ngoại hình, phong cách cá nhân đến khả năng giữ sự chú ý mỗi lần trở lại. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc gần đây của cô vẫn chưa tạo được cú bật rõ rệt để trở thành dấu ấn thật sự mạnh trong sự nghiệp.

Bên cạnh những lời nhận xét về chất lượng âm nhạc, phần tạo hình trong MV Thỏ Săn Mồi của Thiều Bảo Trâm từng bị nhận xét là chưa tới

Một số ý kiến cũng cho rằng màu sắc mà Thiều Bảo Trâm theo đuổi chưa đủ mới, đôi lúc gợi cảm giác bị mắc kẹt trong xu hướng của những năm 2010. Riêng với Thỏ Săn Mồi, phần tạo hình trong MV từng bị nhận xét là chưa tới, chưa đủ sắc nét để nâng đỡ concept nữ tính nhưng chủ động mà ca khúc muốn truyền tải .Vì vậy, chiếc tai thỏ trong sân khấu mới nhất không chỉ là phụ kiện minh họa cho ca khúc, mà còn khiến cách xây dựng hình ảnh của Thiều Bảo Trâm tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Ảnh: FBNV