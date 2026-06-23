Trang tick xanh FIFA World Cup xác nhận, Nguyễn Văn Mười chính là Lionel Messi!

Câu hỏi "Nguyễn Văn Mười là ai" đã chính thức có câu trả lời đến từ vị trí FIFA World Cup.

"Nguyễn Văn Mười là ai?" là câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trên các diễn đàn âm nhạc Việt Nam trong những ngày gần đây. Bắt nguồn từ track thứ 29 trong album HVL của MCK, cái tên này bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Người hâm mộ liên tục đặt dấu hỏi: Nguyễn Văn Mười thực sự là ai mà được rapper hot nhất hiện tại dùng để đặt tên cho một ca khúc?

MCK ra mắt bài hát Nguyễn Văn Mười khiến MXH nổi bão

Sau khi phát hành, Nguyễn Văn Mười nhanh chóng trở thành một trong những track nổi bật nhất của HVL. Ca khúc hiện đã thu về hơn 1,8 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn đang tăng trưởng liên tục. Tiếp tục khai thác chất liệu quen thuộc là những mối quan hệ đã qua, MCK đặt mình vào vị trí của một người đàn ông nhìn lại chuyện tình cũ với nhiều cảm xúc đan xen: trách móc, tiếc nuối và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Đáng chú ý, câu hát "và nếu lúc ấy anh nhìn vào đôi mắt em" được lặp lại nhiều lần xuyên suốt bài hát. Chi tiết này khiến không ít khán giả liên tưởng đến Nếu Lúc Đó của tlinh. Sự tương đồng giữa hai cụm từ "nếu lúc ấy" và "nếu lúc đó" nhanh chóng trở thành điểm kết nối để cộng đồng mạng xây dựng nhiều giả thuyết khác nhau xoay quanh ca khúc.

Câu hỏi hot nhất lúc này: Nguyễn Văn Mười của MCK là ai?

Trái ngược với phần nội dung đầy suy tư, MCK lại đặt tên ca khúc theo cách không thể ngẫu hứng hơn. Không ai hiểu tại sao Nguyễn Văn Mười lại được chọn. Nhiều người cho rằng MCK đơn giản chỉ đang sử dụng một meme nổi tiếng trên mạng xã hội để đặt tên bài hát. "Nguyễn Văn Mười" vốn là một hiện tượng hài hước từng viral trên TikTok và Facebook Việt Nam trong thời gian dài. Nguồn gốc của meme này xuất phát từ một tình huống hiểu lầm liên quan đến bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Your Name. Từ một khoảnh khắc ngẫu hứng, cộng đồng mạng nhanh chóng biến Nguyễn Văn Mười thành cách gọi vui dành cho bộ phim Your Name, đồng thời phát triển thành hàng loạt nội dung hài hước được chia sẻ rộng rãi.

Bài đăng tiếng Việt từ FIFA World Cup

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất lại khiến câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ. Sáng 23/6, trang Facebook tick xanh FIFA World Cup bất ngờ đăng tải nội dung bằng tiếng Việt dành riêng cho người dùng Việt Nam. Trong bài đăng này, FIFA công khai gọi Lionel Messi bằng cái tên "Nguyễn Văn Mười", tạo nên một màn liên kết thú vị khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ.

Chỉ với một bài đăng ngắn gọn, FIFA vô tình giải đáp luôn câu hỏi mà cộng đồng mạng Việt Nam đang tranh luận suốt nhiều ngày qua: hóa ra Nguyễn Văn Mười chính là Leo Messi. Sự liên tưởng này thực chất không hề ngẫu nhiên. Trong suốt sự nghiệp huyền thoại của mình, Lionel Messi luôn gắn liền với chiếc áo số 10. Con số này gần như đã trở thành biểu tượng cá nhân của siêu sao người Argentina.

Hình ảnh chiếc áo số 10 của Messi đang phủ sóng toàn cầu

Đúng vào thời điểm bài hát của MCK đang viral mạnh mẽ, Messi phá đảo và là tâm điểm tại World Cup 2026. Rạng sáng 23/6 (giờ Việt Nam), siêu sao Argentina tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi lập cú đúp giúp đội tuyển Argentina đánh bại Áo để giành vé vào vòng knock-out. Bàn thắng này không chỉ giúp Argentina tiến sâu tại giải đấu mà còn đưa Messi thiết lập thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Hình ảnh chiếc áo số 10 của anh phủ sóng toàn cầu, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất liên quan đến World Cup.

Bởi vậy, khi FIFA World Cup chính thức gọi Messi là "Nguyễn Văn Mười", cộng đồng mạng Việt Nam lập tức ghép nối hai hiện tượng đang cùng lúc gây sốt: ca khúc Nguyễn Văn Mười của MCK và sức nóng từ Leo Messi tại World Cup. Các diễn đàn nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bình luận hài hước như "Cuối cùng cũng tìm ra danh tính Nguyễn Văn Mười", "MCK đặt tên bài hát để tri ân Messi từ trước", hay "Hóa ra người đàn ông của MCK là GOAT của bóng đá thế giới".

Vốn đã là một trong những track được chú ý nhất trong album HVL, Nguyễn Văn Mười nay còn được cộng hưởng bởi hiệu ứng từ World Cup, sức hút toàn cầu của Leo Messi cùng bài đăng trực tiếp từ trang FIFA World Cup

Dĩ nhiên, đây chỉ là một cách liên tưởng mang tính vui vẻ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sự trùng hợp thú vị này lại vô tình tạo thêm sức nóng cho ca khúc của MCK. Nam rapper thực sự sở hữu tố chất làm gì cũng hot. Chỉ đặt đại tên bài hát đã có ngay siêu phẩm gắn liền với huyền thoại làng bóng đá. Vốn đã là một trong những track được chú ý nhất trong album HVL, Nguyễn Văn Mười nay còn được cộng hưởng bởi hiệu ứng từ World Cup, sức hút toàn cầu của Leo Messi cùng bài đăng trực tiếp từ trang FIFA World Cup. Trong bối cảnh cả âm nhạc lẫn bóng đá đều đang sở hữu những cuộc thảo luận khổng lồ trên mạng xã hội, sự giao thoa hiếm có này giúp cái tên Nguyễn Văn Mười xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết.

MCK hot càng thêm hot nhờ Messi và Nguyễn Văn Mười

Với đà lan tỏa hiện tại, ca khúc của MCK nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng trên các nền tảng nghe nhạc số trong thời gian tới. Và sau tất cả những cuộc truy tìm danh tính, câu trả lời được cộng đồng mạng Việt yêu thích, đầy tự hào nhất lại chính là đáp án đơn giản nhất: Nguyễn Văn Mười chính là Leo Messi.

Ảnh: FIFA/ FBNV