Jennie táo bạo đến nóng mắt

Không còn gì ngăn được sự quyến rũ táo bạo của Jennie.

Jennie quyến rũ táo bạo tại festival Hà Lan

Tối 3/7 (giờ địa phương), Jennie đã có buổi biểu diễn tại Roskilde Festival, một trong những lễ hội âm nhạc lớn và lâu đời bậc nhất châu Âu. Theo lịch trình chính thức, thành viên BLACKPINK biểu diễn lúc 22h trên Orange Stage, sân khấu biểu tượng của festival tại Đan Mạch.

Jennie đã có buổi biểu diễn tại Roskilde Festival, một trong những lễ hội âm nhạc lớn và lâu đời bậc nhất châu Âu

Đây là một cột mốc đáng chú ý trong hành trình solo của Jennie. Sau Governors Ball tại New York, Roskilde tiếp tục nối dài chuỗi sân khấu quốc tế của nữ ca sĩ trong năm 2026. Việc xuất hiện ở khung giờ đẹp tại một festival lớn của châu Âu cũng cho thấy sức hút của Jennie sau khi đẩy mạnh hoạt động solo với album Ruby.

Jennie biểu diễn với tạo hình quyến rũ táo bạo

Ngay khi bước ra sân khấu, Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm với tạo hình gợi cảm, đúng tinh thần những sân khấu solo gần đây của cô. Nữ ca sĩ diện bra-top đen, khoác ngoài bằng lớp áo ren xuyên thấu ôm sát, kết hợp quần cạp trễ. Phần trang phục để lộ vòng eo săn chắc, tạo cảm giác vừa cá tính vừa táo bạo. Mái tóc dài uốn xoăn buông xõa giúp tổng thể thêm phóng khoáng, khác hẳn hình ảnh sang chảnh, chỉn chu thường thấy của Jennie trong nhiều sự kiện thời trang.

Jennie với trang phục cắt xẻ táo bạo

Sân khấu Roskilde được phủ bằng tông đỏ rực, kết hợp khói, ánh sáng mạnh và màn hình LED tạo hiệu ứng như một không gian trình diễn nóng hơn hẳn. Trong một số khoảnh khắc, Jennie cầm đạo cụ gậy dài, vừa hát vừa di chuyển theo nhịp nhạc. Cách cô xoay người, giữ dáng và xử lý biểu cảm trước máy quay khiến phần trình diễn có cảm giác rất “Jennie”, không quá phô trương nhưng vẫn hút mắt.

Điểm nổi bật của Jennie ở sân khấu lần này là sự tự tin. Cô không cố chạy theo kiểu trình diễn quá dồn dập, mà dùng thần thái, ánh mắt và những động tác bắt nhịp để giữ sự chú ý. Sau màn trình diễn, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc của Jennie nhanh chóng được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự ấn tượng với thần thái tự tin, phong cách trình diễn cuốn hút và năng lượng mà nữ ca sĩ mang lại trên sân khấu.

Thần thái tự tin của Jennie

Từ sau khi đẩy mạnh hoạt động solo, nữ ca sĩ nhiều lần chọn hình ảnh táo bạo hơn, từ trang phục cắt xẻ, tạo hình phóng khoáng đến vũ đạo mang màu sắc gợi cảm. Đây cũng là lý do cô không ít lần vướng tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng Jennie đang đi quá xa so với hình ảnh idol K-pop quen thuộc. Những sân khấu solo của cô thường tạo ra luồng ý kiến trái chiều, nhất là khi nữ ca sĩ ngày càng chuộng cách trình diễn trực diện, giàu tính cơ thể và đậm tinh thần pop star phương Tây.

Từ khi hoạt động solo, phong cách của Jennie từng tạo không ít tranh cãi

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Jennie đang cố tình tách mình khỏi khuôn mẫu cũ. Chính vì vậy, dù vấp phải không ít tranh cãi, cô vẫn tự tin theo đuổi phong cách cá nhân. Sau nhiều năm hoạt động, Jennie ngày càng thoải mái và tự tin hơn với lựa chọn của mình trên sân khấu.

Dẫu vậy, Jennie vẫn tự tin theo đuổi phong cách cá nhân

Năm 2026, Jennie đang có lịch trình festival và sự kiện quốc tế dày đặc. Hồi tháng 3, cô từng gây chú ý tại ComplexCon Hong Kong với vai trò headliner, nơi loạt fancam Mantra được chia sẻ mạnh vì tạo hình gợi cảm, vũ đạo nóng mắt và thần thái làm chủ sân khấu. Đến tháng 5, Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm tại một sự kiện của Chanel khi biểu diễn trong trang phục bra-top, chân váy ngắn và mang đến phần trình diễn đậm màu sắc quyến rũ.

Năm 2026, Jennie đang có lịch trình festival và sự kiện quốc tế dày đặc

Chỉ ít tuần sau, sân khấu Governors Ball ở New York lại nối dài chuỗi xuất hiện táo bạo này, khi nữ ca sĩ vừa được khen vì năng lượng trình diễn, vừa khiến khán giả bàn luận về hình ảnh ngày càng phóng khoáng. Sau Roskilde, Jennie vẫn còn Mad Cool Festival ở Madrid và Lollapalooza Chicago, những sự kiện hứa hẹn tiếp tục là nơi cô mang màu sắc solo cá nhân ra trước đám đông quốc tế.

Mỗi lần xuất hiện, Jennie lại khiến mạng xã hội có thêm chủ đề để bàn luận, từ trang phục, vũ đạo đến cách nữ ca sĩ ngày càng tự tin với hình ảnh trưởng thành của mình

Những tranh cãi quanh hình ảnh gợi cảm chắc chắn chưa dừng lại, nhưng Jennie có vẻ cũng không còn né tránh điều đó. Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến mạng xã hội có thêm chủ đề để bàn luận, từ trang phục, vũ đạo đến cách nữ ca sĩ ngày càng tự tin với hình ảnh trưởng thành của mình.

Ảnh: Getty images