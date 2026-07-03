Nhà Trắng tung poster hình Tổng thống Trump: Tương đồng "bức ảnh 5,7 tỷ đô" của Taylor Swift đến ngỡ ngàng

Trang mạng xã hội của Nhà Trắng có hành động gây chú ý giữa lúc hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Mới đây, tài khoản X chính thức của Nhà Trắng bất ngờ đăng tải một poster mang tên America's Eras Tour, lấy cảm hứng trực tiếp từ The Eras Tour - chuyến lưu diễn làm nên hàng loạt kỷ lục của Taylor Swift.

Thiết kế sử dụng bố cục gần như tương đồng với poster gốc khi đặt Tổng thống Donald Trump ở vị trí trung tâm, xung quanh là những hình ảnh đại diện cho các "kỷ nguyên" trong lịch sử nước Mỹ. Đáng chú ý, bài đăng còn sử dụng dòng chữ "It's been a long time coming" - câu hát mở đầu gắn liền với màn mở màn The Eras Tour. Chỉ sau ít giờ, poster nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khi nhiều người lập tức nhận ra sự tương đồng với hình ảnh biểu tượng của chuyến lưu diễn nổi tiếng nhất thế giới trong hai năm qua.

Poster gây xôn xao cộng đồng mạng (Ảnh: The White House)

Động thái này càng gây chú ý khi xuất hiện đúng thời điểm Taylor Swift tiếp tục là cái tên phủ sóng truyền thông quốc tế bởi những thông tin xoay quanh hôn lễ với ngôi sao NFL Travis Kelce. Mọi diễn biến liên quan đến nữ ca sĩ đều đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, khiến việc Nhà Trắng bất ngờ "cover" hình ảnh gắn liền với Taylor Swift càng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ không thích Taylor Swift (Ảnh: People)

Điều này càng đặc biệt hơn khi Tổng thống Trump nhiều lần công khai chỉ trích, tỏ rõ thái độ với Taylor Swift. Thậm chí, có lần ông còn đăng trên mạng xã hội Truth Social dòng trạng thái ngắn gọn “Tôi ghét Taylor SwIFT”, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Một yếu tố khác khiến poster này được nhắc đến là hình ảnh gốc của The Eras Tour từ lâu đã được truyền thông gọi là "bức ảnh trị giá 5,7 tỷ USD". Cách gọi này không xuất phát từ giá trị của riêng tấm poster, mà bởi nó đại diện cho The Eras Tour - chuyến lưu diễn được xem là một trong những sự kiện giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc.

Poster công bố The Eras Tour

Được công bố vào cuối năm 2022, The Eras Tour là dự án đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift sau nhiều năm không thực hiện chuyến lưu diễn quy mô lớn. Thay vì quảng bá cho một album duy nhất, nữ ca sĩ lựa chọn ý tưởng tái hiện toàn bộ hành trình gần hai thập kỷ hoạt động thông qua 11 "kỷ nguyên" âm nhạc, từ album đầu tay Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, folklore, evermore, Midnights đến The Tortured Poets Department. Mỗi phần trình diễn được đầu tư như một thế giới riêng với sân khấu, phục trang, màu sắc và dàn dựng hoàn toàn khác biệt, biến concert kéo dài hơn ba tiếng thành một hành trình xuyên suốt sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Ngoài việc tạo ra sức hút lớn với khán giả toàn cầu, Taylor Swift còn đóng góp lớn vào nền kinh tế Mỹ

Ngay từ khi mở bán, The Eras Tour đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Lượng người truy cập quá lớn khiến hệ thống Ticketmaster gặp sự cố nghiêm trọng, kéo theo những cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ về tình trạng độc quyền trong thị trường bán vé. Ban đầu chỉ dự kiến tổ chức hơn 50 đêm diễn tại Mỹ, tour sau đó liên tục mở rộng sang Nam Mỹ, châu Âu, châu Á, Australia và Canada trước khi khép lại với 149 đêm diễn, trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử với hơn 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, doanh thu bán vé mới chỉ phản ánh một phần quy mô của The Eras Tour. Điều khiến poster này được truyền thông quốc tế gọi là "bức ảnh trị giá 5,7 tỷ USD" lại nằm ở tác động kinh tế mà chuyến lưu diễn tạo ra. Theo nghiên cứu của QuestionPro được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế dẫn lại, 5,7 tỷ USD là tổng giá trị chi tiêu mà người hâm mộ tạo ra tại Mỹ trong suốt hành trình theo chân The Eras Tour, bao gồm vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển, ăn uống, mua sắm, merchandise, trang phục theo concept concert và nhiều hoạt động du lịch khác.

Taylor Swift và chuyến lưu diễn Eras Tour nổi tiếng của cô biểu diễn tại sân vận động SoFi

Không chỉ tạo ra dòng tiền khổng lồ từ người hâm mộ, The Eras Tour còn để lại dấu ấn rõ rệt đối với nền kinh tế Mỹ. Bloomberg Economics ước tính riêng 53 đêm diễn đầu tiên tại Mỹ trong năm 2023 đã đóng góp khoảng 4,3 tỷ USD vào GDP của nước này. Ở quy mô địa phương, sáu đêm diễn tại Los Angeles được cho là mang lại khoảng 320 triệu USD tác động kinh tế và tạo hơn 3.300 việc làm, trong khi hai đêm diễn tại Denver đóng góp khoảng 140 triệu USD cho nền kinh tế bang Colorado. Riêng tại Chicago, doanh thu khách sạn trong cuối tuần diễn ra concert đạt khoảng 39 triệu USD, mức cao nhất thành phố ghi nhận vào thời điểm đó.

Hiệu ứng của The Eras Tour lớn đến mức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhắc trực tiếp đến tour diễn trong báo cáo kinh tế định kỳ Beige Book. Báo cáo cho biết lượng khán giả đổ về xem Taylor Swift đã giúp doanh thu khách sạn tại Philadelphia tăng mạnh, trở thành giai đoạn kinh doanh tốt nhất kể từ sau đại dịch. Đây được xem là một trong số ít lần một chuyến lưu diễn âm nhạc được nhắc đến trong báo cáo chính thức của Fed.

Taylor Swift có lượng fan trung thành đông đảo, sẵn sàng tham gia bất kỳ concert nào, giúp các show luôn "cháy vé" (Ảnh: Taylor Swift)

Đặc biệt, The Eras Tour còn góp phần phổ biến xu hướng "Gig Tripping" - hình thức du lịch lấy concert làm điểm đến. Thay vì lựa chọn kỳ nghỉ dựa trên danh lam thắng cảnh hay sự kiện thể thao, nhiều người hâm mộ sẵn sàng bay qua nhiều quốc gia, thậm chí nhiều châu lục chỉ để tham dự một đêm diễn của Taylor Swift. Mỗi điểm dừng chân của The Eras Tour vì thế không chỉ là một buổi hòa nhạc mà còn trở thành "thỏi nam châm" hút khách du lịch, tạo ra cuộc cạnh tranh giữa các thành phố và quốc gia để giành quyền đăng cai.

Điển hình là Singapore - điểm diễn duy nhất của Taylor Swift tại Đông Nam Á. Chuỗi concert tại đây đã thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, mang lại cú hích lớn cho ngành hàng không, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ của quốc đảo. Thành công này tiếp tục củng cố khái niệm "Taylor Swift Effect", thuật ngữ dùng để mô tả khả năng một nghệ sĩ có thể tạo ra tác động rõ rệt đến nền kinh tế và du lịch của cả một địa phương.

”Hiệu ứng Taylor Swift” không chỉ ảnh hưởng tại Mỹ mà còn lan rộng sang nhiều đất nước khác (Ảnh: Taylor Swift)

Chính bởi sức lan tỏa vượt xa phạm vi âm nhạc, poster của The Eras Tour dần trở thành biểu tượng của một hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Vì vậy, việc tài khoản chính thức của Nhà Trắng lựa chọn "cover" hình ảnh này đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội, không chỉ vì sự tương đồng về thiết kế mà còn bởi đây là biểu tượng gắn liền với một trong những tour diễn thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử.

Hiện phía Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về ý tưởng thiết kế của poster America's Eras Tour. Tuy nhiên, chỉ riêng việc hình ảnh này xuất hiện trên tài khoản chính thức của Nhà Trắng đã đủ để tạo nên làn sóng thảo luận, đồng thời một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của The Eras Tour vẫn chưa hề hạ nhiệt, ngay cả khi chuyến lưu diễn đã chính thức khép lại.