Nhân tố âm thầm thâu tóm top 1 cả nước - Hngle: "Tôi chưa là gì, vẫn phải học hỏi HIEUTHUHAI và MCK"

Đằng sau những bản nhạc "suy" lấy đi nước mắt của hàng triệu người, chàng sinh viên IT tại Úc lần đầu trải lòng về hành trình âm nhạc không ồn ào, áp lực của một siêu hit và cái tôi nghệ sĩ giữa thị trường giải trí nhiều biến động.

Thời gian qua, lướt một vòng mạng xã hội hay vô tình đi đến đâu đó, chúng ta rất dễ dàng nghe ai đó ngân nga một câu hát “Đi khắp thiên hà….”. Giữa lúc những giai điệu này trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống, không ít người tự hỏi rằng “Chàng trai đứng sau những câu hát này rốt cuộc là ai?”

Cái tên đó là Hngle, một nhân tố đang âm thầm nhưng ngày càng khó bỏ qua trên đường đua nhạc Việt. Anh không xuất hiện dồn dập trước truyền thông, cũng chưa phải gương mặt sở hữu fandom hùng hậu, nhưng âm nhạc lại liên tục tự tìm được đường đến với khán giả.

Sau Không Buông, Hngle tiếp tục có thêm một cú bứt phá đáng kể với Tìm Em khi kết hợp cùng với Bảo Anh. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit thành công mới trong sự nghiệp của anh. Tìm Em hiện đang nằm ở vị trí #1 Top YouTube Charts Việt Nam, vượt qua nhiều cái tên sừng sỏ như MCK hay Sơn Tùng M-TP. Trước đó, Không Buông cũng từng giúp Hngle gây chú ý khi vươn lên thẳng #1 Spotify Viral 50, #1 YouTube Charts, xếp trên cả HIEUTHUHAI.

Với một nghệ sĩ trẻ không xuất hiện nhiều trước truyền thông, không có fandom hùng hậu, việc có hai lần vượt qua các tên tuổi lớn của Vpop hiện nay rõ ràng không hẳn là một may mắn nhất thời. Sức bật của Hngle đến từ chính “linh hồn” trong bài hát. Những bản nhạc “suy đến tột cùng”, có câu chuyện rõ ràng và chất chứa nhiều nỗi niềm đã trở thành nơi trú ẩn cho những tâm hồn đồng điệu. Chính sự gần gũi ấy giúp âm nhạc của Hngle đi xa hơn một sản phẩm thông thường, để trở thành thứ được chia sẻ, được ngân nga và được giữ lại trong những khoảnh khắc riêng tư của rất nhiều người.

Ít ai biết, đằng sau những bản nhạc buồn bã ấy lại là một sinh viên IT đang du học tại Úc. Không bước ra từ những lò đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Hngle mang dáng dấp của một nghệ sĩ không bị trói buộc quá chặt bởi những khuôn mẫu quen thuộc của thị trường. Chính xuất phát điểm đặc biệt đó lại khiến âm nhạc của anh có màu sắc riêng. Không quá cầu kỳ để chứng minh sự khác biệt, cũng không cố gồng mình chạy theo những công thức tạo hit ngắn hạn. Hngle viết nhạc như đang mở ra từng lớp cảm xúc, để người nghe bước vào câu chuyện và tự tìm thấy mình trong đó.

Từ những câu hát được chia sẻ khắp mạng xã hội đến các cột mốc đáng kể trên đường đua nhạc số, Hngle đang dần định vị mình như một “chú ngựa ô” của Vpop. Lặng lẽ, âm thầm nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến thị trường phải chú ý và nhìn lại.

Nhân tố âm thầm leo top 1 cả nước

Thức dậy và thấy Không Buông leo Top 1 Spotify Viral 50, lọt Top Trending YouTube, thậm chí vượt qua nhiều tên tuổi lớn, Hngle đã phả n ứng thế nào? Nhìn lại thành công này, bạn nghĩ “chìa khóa” nằm ở đâu?

Lúc đó, cảm xúc đầu tiên xâm chiếm lấy tôi hoàn toàn chỉ là sự bất ngờ và ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân đạt được một thành tích lớn đến thế, điều mà trước đây tôi chỉ dám giữ trong những giấc mơ của mình. Khi sự choáng ngợp ban đầu qua đi, đọng lại trong tôi là cảm giác hạnh phúc và niềm tự hào mãnh liệt về những công sức mình đã bỏ ra. Hơn hết, tôi thấy vô cùng biết ơn tất cả những người đã luôn tin tưởng và hỗ trợ tôi trên chặng đường này.

Để lý giải cho thành công này, tôi nghĩ điểm đặc biệt nhất của Không Buông nói riêng và những ca khúc còn lại trong series này nói chung chính là phần câu chuyện mà tôi đã cất công xây dựng. Không Buông không hề đứng độc lập. Cả bài hát này lẫn các sáng tác khác trong dự án đều là những mảnh ghép được tôi tính toán, sắp xếp tỉ mỉ để khi liên kết lại, chúng sẽ tạo thành một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh và có chiều sâu.

Chất liệu đằng sau Không Buông đến từ đâu? Là trải nghiệm cá nhân "suy" tận cùng hay một nguồn cảm hứng vô tình bắt gặp?

Bản thân tôi là một người rất thích đọc, từ truyện tranh, những bài truyện ngắn cho đến các cuốn tiểu thuyết dài tập. Khi xây dựng cốt truyện cho bài hát, tôi đã chắt lọc ý tưởng từ các nhà văn, nhà thơ, đặc biệt là qua góc nhìn và cách lập luận của họ về muôn mặt của một câu chuyện tình. Từ những chất liệu đó, tôi dùng sự sáng tạo của mình để dệt nên một câu chuyện hoàn toàn mới mang đậm dấu ấn cá nhân, chứ tác phẩm không hề xuất phát từ những trải nghiệm thực tế của chính tôi

Thành công vỡ òa chỉ sau một đêm mang lại cho bạn sự kiêu hãnh hay nỗi lo sợ vô hình, và khi từng vượt qua những đàn anh như HIEUTHUHAI hay MCK, Hngle định vị bản thân ra sao trong lứa nghệ sĩ trẻ hiện nay?

Đứng trước thành công đó, tôi chỉ mang trong mình một suy nghĩ duy nhất là bản thân phải luôn biết ơn và tự hào với những gì mình đã nỗ lực đạt được, đồng thời tiếp tục cố gắng hơn nữa vào mỗi ngày. Sự tự tin trong tôi chắc chắn sẽ được bồi đắp và xây dựng vững chắc hơn qua hành trình làm nghề, nhưng tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để sự tự tin ấy biến thành thói tự mãn chỉ vì một vài chiến thắng bước đầu.

Tôi luôn cảm thấy vô cùng tự hào với những cột mốc mà mình may mắn đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nếu phải đem vị trí của mình ra so sánh với những người anh đi trước dạn dày kinh nghiệm như anh HIEUTHUHAI hay anh MCK, tôi tự nhận thấy bản thân vẫn còn cần phải học hỏi các anh thêm rất nhiều trong tương lai.

Với tôi, những thành tích vừa qua giống như một động lực lớn hơn là một sự định vị cuối cùng. Tôi biết mình đang ở đâu, đã làm được gì và vẫn còn phải đi tiếp như thế nào. Vì vậy, trong lứa nghệ sĩ trẻ hiện nay, tôi mong bản thân có thể được nhìn nhận như một người luôn nghiêm túc với âm nhạc, biết trân trọng cơ hội mình có và không ngừng hoàn thiện qua từng sản phẩm.

Áp lực từ cái bóng của một "siêu hit" có làm khó bạn khi bắt tay sản xuất sản phẩm tiếp theo? Nếu ngày đó Không Buông chìm vào quên lãng, Hưng Lê của hiện tại sẽ ra sao?

Đứng trước thành công của Không Buông, tôi chỉ mang trong mình một suy nghĩ duy nhất là bản thân phải luôn biết ơn và tự hào với những gì mình đã nỗ lực đạt được, đồng thời tiếp tục cố gắng hơn nữa vào mỗi ngày. Sự tự tin trong tôi chắc chắn sẽ được bồi đắp và xây dựng vững chắc hơn qua hành trình làm nghề, nhưng tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để sự tự tin ấy biến thành thói tự mãn chỉ vì một vài chiến thắng bước đầu.

Tôi chưa từng đặt nặng áp lực về việc bài hát tiếp theo của mình có trở thành hit hay không, mặc dù không thể phủ nhận đó luôn là một trong những mơ ước lớn của bản thân. Mỗi khi đặt mình vào bàn làm việc, tôi thiết lập cho mình một quy tắc là không để bất cứ suy nghĩ, kỳ vọng hay sự xao nhãng nào từ bên ngoài cản trở mạch cảm xúc và độ tập trung tuyệt đối cần có để viết nhạc.

Tôi bắt đầu đến với con đường làm nhạc vì niềm đam mê và tình yêu âm nhạc thuần túy nhất. Chính vì thế, cho dù ngày đó Không Buông không đạt được sự thành công như mong đợi hay thậm chí chìm vào quên lãng, tôi tin Hưng Lê của hiện tại vẫn sẽ tiếp tục chìm đắm trong việc sáng tạo và kiên định theo đuổi âm nhạc đến cùng.

Nhiều khán giả đặt màu nhạc “suy” của Hngle cạnh những bản tình ca từng rất thành công của W/N. Bạn nhìn nhận sự so sánh này thế nào, và đâu là điểm khác biệt rõ nhất trong âm nhạc của bạn?

Cá nhân tôi cũng là một người rất hâm mộ series 3107 của anh W/N. Thực tế, anh ấy đã xây dựng series đình đám này từ khi tôi còn chưa chập chững bắt đầu làm nhạc. Việc được khán giả ưu ái đem ra so sánh với một người anh tài năng và đã gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật khiến tôi cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, nếu nói về điểm khác biệt rõ nhất trong các tác phẩm của tôi, đó là cách tôi kể chuyện. Tôi luôn chủ đích đặt người nghe của mình vào vị trí của một "người quan sát" để chứng kiến các nhân vật trong câu chuyện đó đối thoại với nhau qua từng giai đoạn. Đối với tôi, đó là phương thức chân thật nhất để người nghe có thể hiểu rõ về mặt cảm xúc và tình cảnh của một câu chuyện mà bản thân họ chưa từng trải qua.

Từ Không Buông đến Tìm Em, khán giả đang dần nhận diện Hngle với màu nhạc “suy” và những câu chuyện tình yêu nhiều day dứt. Nếu một ngày bạn thử sức với những ca khúc tích cực, vui vẻ hơn, Hngle có sợ khán giả sẽ bỡ ngỡ vì đã quen với hình ảnh hiện tại không?

Như tôi đã từng chia sẻ, chuỗi ca khúc Không Buông, Buông, Tìm em và xxxx bản chất là những mảnh ghép của một câu chuyện xuyên suốt. Do đó, khi hoàn thiện trọn vẹn câu chuyện này, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục với một series mới. Màu sắc tiếp theo đó có thể sẽ buồn, nhưng cũng rất có thể sẽ là một giai điệu vui.

Tôi lường trước được rằng nếu thay đổi màu sắc âm nhạc, điều này sẽ mang lại cảm giác hơi lạ lẫm và bỡ ngỡ cho khán giả của mình ở thời điểm ban đầu, bởi lẽ họ đã quen thuộc với hình ảnh của tôi trong series cũ mất rồi. Thế nhưng, nếu như tôi thực sự quyết định chuyển hướng sang việc ra mắt những ca khúc tích cực, vui vẻ, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục khán giả của mình bằng chính âm nhạc.

Giữa thị trường ai cũng nỗ lực để khác biệt, điều gì giữ cho Hngle sự độc bản? Liệu những thực tế như "view cao chưa chắc có fan trung thành" hay việc bước vào một hệ thống hãng đĩa chuyên nghiệp có làm thay đổi tư duy làm nhạc của bạn?

Đối với tôi, mong mỏi lớn nhất khi làm nghề chỉ đơn giản là những câu chuyện của mình có thể chạm đến trái tim của những người nghe đang cần một góc nhìn khác trong tình yêu. Giá trị đó đôi khi nằm ở sự đồng cảm, đôi khi lại là việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm của nhân vật trong bài hát. Chính vì vậy, tôi sẽ luôn trân trọng những người yêu quý âm nhạc của mình hay yêu quý bản thân tôi. Còn phần có được fan trung thành hay không, thú thực tôi chưa từng lo sợ về chuyện đó.

Tôi nghĩ phần đặc biệt nhất của âm nhạc mang tên tôi chính là điểm chạm kết nối với người nghe. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì đã gặp được những khán giả có khả năng cảm thấu, đồng cảm, hay chỉ đơn giản là họ thực sự hiểu những gì mà tôi viết. Với tôi, đó cũng là điều giúp âm nhạc của mình giữ được sự riêng biệt giữa một thị trường mà ai cũng đang nỗ lực để khác biệt.

Bên cạnh đó, tôi là người luôn xác định và kiên định đi theo những định hướng riêng về âm nhạc của mình. Vậy nên cho dù tôi có được đặt ở đâu đi chăng nữa, kể cả khi bước vào một hệ thống hãng đĩa chuyên nghiệp hơn, thì phần nhạc của tôi chắc chắn sẽ không bị thay đổi. Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn gửi một lời shout out tri ân đến 404 House, đơn vị đã đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt vời vừa qua và là cầu nối giúp cho âm nhạc của tôi đến gần hơn với các bạn khán giả.

Giữa luồng tư duy tạo hit viral ngắn hạn và làm Album dài hạn, cùng những tranh luận về việc xuất khẩu âm nhạc bằng văn hóa truyền thống hay sức mạnh nội tại, Hngle đánh giá sao về bức tranh này và đã có kế hoạch phát hành nhạc tiếng Anh để vươn ra quốc tế chưa?

Dưới góc nhìn của tôi, con đường nào trong hai định hướng ở trên cũng đều có những điểm tốt nhất định. Tuy nhiên, tôi sẽ không đánh giá phần nào tốt hơn cả, bởi vì mỗi nghệ sĩ trên con đường hoạt động đều sẽ có những định hướng và chiến lược riêng của mình.

Tương tự với bài toán về xuất khẩu âm nhạc, tôi nghĩ việc lồng ghép những nét đẹp văn hóa truyền thống vào tác phẩm là một hướng đi rất hay để cho những khán giả nghe âm nhạc quốc tế có thể hiểu hơn về cội nguồn văn hóa của người Việt mình. Mặt khác, việc tập trung vào chất lượng sản phẩm để có thể kết nối đến cảm xúc của người nghe lại nằm ở giá trị cốt lõi của bài hát đó. Vậy nên theo quan điểm của tôi, chúng ta không cần thiết phải tách hai vấn đề này ra thành hai quan điểm riêng biệt để so sánh. Thay vào đó, nên coi cả hai yếu tố đó là những điều cần thiết và tốt nhất để phát triển âm nhạc của mình.

Thật ra, trong quá khứ tôi đã từng cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh như One more time hay Ur last và thật may mắn là những dự án đó đều được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Chính vì tín hiệu tích cực đó, tôi nghĩ rằng trong tương lai, mình vẫn sẽ tiếp tục xen kẽ những bài nhạc như vậy vào trong hành trình phát triển của bản thân.

Sinh viên du học Úc vừa học vừa làm nhạc, không áp lực nổi tiếng

Bị gọi là rich kid khi theo học RMIT tại Úc, bạn phản ứng thế nào, và động lực nào khiến một sinh viên IT quyết định rẽ hướng sang con đường âm nhạc đầy rủi ro?

Nhận được danh xưng đó tôi thấy vui, nhưng hoàn toàn không phải vì việc mọi người nhìn nhận tôi là "rich kid". Cái tôi thực sự vui ở đây là tôi thấy gia đình mình đã cố gắng rất nhiều để vun đắp và cho tôi có được một cuộc sống tốt đẹp ở hiện tại.

Từ khi còn bé, tôi đã luôn được gia đình dạy dỗ rằng khi quyết định chọn theo một công việc gì đó, nó bắt buộc phải là thứ mình thật sự yêu thích và đam mê. Có như vậy, bản thân mới có thể gắn bó và làm công việc đó cả đời được. Đó chính là lý do vì sao tôi chọn âm nhạc. Còn nếu không theo đuổi đam mê nghệ thuật, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ là một kỹ sư IT, vì đó chính là ngành học chính quy mà tôi đang theo đuổi.

Bạn cân bằng thế nào giữa việc học, làm nhạc và kết nối khán giả tại Úc? Liệu khoảng cách địa lý có làm ảnh hưởng đến tư duy sáng tác hay khiến bạn nhìn các mối quan hệ chông chênh hơn?

Phần lớn quỹ thời gian trong ngày của tôi luôn được ưu tiên tuyệt đối cho việc đi học. Khi mọi bài vở đã ổn thỏa, có được thời gian rảnh rỗi và tinh thần thoải mái, tôi sẽ đắm chìm vào việc làm nhạc, đồng thời lên các trang mạng xã hội để giữ kết nối với những khán giả đang yêu quý âm nhạc của mình.

Thực tế thì tôi đã sống ở Úc từ khi còn bé, nên bản thân cũng không có quá nhiều ký và ức để đem ra so sánh. Tuy nhiên, điều mà tôi nghĩ môi trường ở đây rèn luyện được cho tôi một cách rõ nét nhất chính là sự tự lập từ sớm.

Tôi không thường hay đặt cảm xúc cá nhân đời tư quá nhiều vào bên trong âm nhạc của mình, nên tôi cảm thấy yếu tố địa lý hay môi trường sống này không ảnh hưởng lắm đến tư duy sáng tác.

Bản chất tôi là một người rất tôn trọng niềm tin của mình. Chính vì thế, một khi tôi đã chọn tin tưởng vào một điều gì hay một ai đó rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để những yếu tố ngoại cảnh như khoảng cách địa lý làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Và đó cũng chính là một trong những thông điệp sâu sắc mà tôi luôn truyền tải tới người nghe.

Gia đình có áp lực bạn phải ưu tiên việc học không? Nếu sự nghiệp bùng nổ, bạn có sẵn sàng tạm gác việc học, và rào cản lớn nhất của một du học sinh làm nghệ thuật là gì?

Tôi thấy mình may mắn vì gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định tôi làm, miễn là điều đó thực sự làm tôi thấy hạnh phúc. Lập trường của tôi là luôn ưu tiên việc hoàn thành chương trình học của mình trước. Ở thời điểm hiện tại, dù là việc học hay việc làm nhạc, tôi đều đối diện và xử lý bằng một thái độ nghiêm túc nhất có thể.

Phần khó khăn nhất đối với tôi khi vừa đóng vai trò du học sinh vừa làm nghệ sĩ có lẽ chính là khoảng cách giữa tôi và các bạn nghe nhạc của mình. Đôi khi, tôi chỉ mang một mong muốn mãnh liệt là được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với các bạn ấy, nhưng thực tế lại ở quá xa nhau.

Cám ơn Hngle vì cuộc trò chuyện, chúc bạn sẽ có thêm nhiều cột mốc đáng nhớ trên hành trình âm nhạc phía trước và tiếp tục mang đến cho khán giả những câu chuyện thật đẹp qua từng sản phẩm.