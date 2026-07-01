Ca sĩ 2k5 học RMIT - IELTS 8.0 đánh bại MCK và Sơn Tùng M-TP, có bài hát hot nhất Việt Nam hiện tại

Nam ca sĩ này âm thầm leo lên vị trí đầu bảng toàn bộ BXH âm nhạc tại Việt Nam.

Ngày 1/7, Tìm Em của Hngle và Bảo Anh chính thức tạo nên cú bứt phá lớn trên thị trường nhạc số khi đồng loạt dẫn đầu các nền tảng nghe nhạc tại Việt Nam. Ca khúc hoàn thành thành tích "all-kill", chiếm vị trí số 1 trên Spotify, Apple Music, YouTube Việt Nam và các BXH nội địa cùng lúc, vượt qua sức nóng từ album 30 ca khúc mới phát hành của MCK cũng như Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý với một nghệ sĩ vẫn còn khá mới trên thị trường như Hngle, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của dòng ballad trong bối cảnh Vpop đang bị bao phủ bởi nhiều sản phẩm thuộc hip hop, rap và pop hiện đại.

Hngle leo lên top 1 mọi BXH nhạc số ở Việt Nam

Tìm Em - Hngle ft. Bảo Anh

Phát hành từ ngày 18/6, Tìm Em là màn kết hợp giữa Hngle và Bảo Anh. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh ballad của nam ca sĩ trẻ với câu chuyện về sự hối tiếc, day dứt sau khi một mối quan hệ tan vỡ. Nếu Không Buông từng giúp Hngle tạo dấu ấn nhờ giai điệu dễ nghe cùng phần ca từ chạm đúng tâm trạng của nhiều khán giả trẻ, thì Tìm Em được xem như bước phát triển tiếp theo khi có thêm sự góp giọng của Bảo Anh, tạo nên cuộc đối thoại cảm xúc giữa hai người từng yêu nhưng đã đi về hai hướng khác nhau.

MV Tìm Em cũng được đầu tư về mặt hình ảnh với nhiều bối cảnh trải dài từ biển, nhà thờ đến những không gian mang màu sắc hoài niệm. Xuyên suốt sản phẩm là các phân cảnh đối lập giữa hiện tại và quá khứ, giữa ký ức đẹp và thực tại chia xa. Ê-kíp sử dụng nhiều biểu tượng như đồng hồ, tranh vẽ, khung cảnh cầu nguyện trong nhà thờ cùng những mảng màu chuyển dần từ tông ấm sang lạnh để thể hiện sự thay đổi trong cảm xúc của nhân vật. Các hình ảnh được đan xen với phần trình diễn của Hngle và Bảo Anh, tạo nên mạch kể về một cuộc tình đã khép lại, nơi một người vẫn còn mắc kẹt trong tiếc nuối còn người kia đã lựa chọn buông bỏ.

MV cực suy của Hngle

Đứng sau thành tích đáng chú ý này là một gương mặt còn rất mới của Vpop. Hngle, tên thật Lê Hoàng Thanh Hưng, sinh năm 2005 tại Vĩnh Long, vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp âm nhạc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn gây chú ý nhờ bảng thành tích học tập nổi bật. Hngle đạt IELTS 8.0, đang theo học ngành Công nghệ Thông tin tại RMIT Australia, đồng thời sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên tennis quốc tế do ITF Academy cấp. Hồ sơ cá nhân đa dạng giúp Hngle xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z có nền tảng học vấn tốt và định hướng phát triển rõ ràng, khác biệt so với nhiều gương mặt cùng thế hệ.

Hngle đạt IELTS 8.0, đang theo học ngành Công nghệ Thông tin tại RMIT Australia, đồng thời sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên tennis quốc tế do ITF Academy cấp

Tìm Em không phải lần đầu Hngle tạo nên bất ngờ trên các bảng xếp hạng nhạc số. Trước đó, Không Buông từng vươn lên vị trí số 1 Spotify Viral 50 và YouTube Charts Việt Nam, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám, trong đó có HIEUTHUHAI. Việc liên tiếp có hai ca khúc đạt thành tích cao cho thấy thành công của Hngle không còn đơn thuần là hiện tượng nhất thời. Trong bối cảnh không sở hữu lượng người hâm mộ quá đông đảo hay xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nam ca sĩ vẫn nhiều lần vượt qua những nghệ sĩ hàng đầu Vpop để thống trị các nền tảng nghe nhạc.

Sau thành công của Không Buông, Hngle tiếp tục phát hành Buông, như một phần tiếp nối về mặt cảm xúc, vẫn giữ nguyên màu sắc ballad và chủ đề xoay quanh sự tan vỡ trong tình yêu. Việc liên tục theo đuổi một hướng đi nhất quán đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho nam ca sĩ.

Điểm mạnh lớn nhất của Hngle nằm ở chính chất liệu âm nhạc. Các sáng tác của anh đều theo đuổi ballad giàu cảm xúc, tập trung khai thác những câu chuyện tình yêu đổ vỡ với ca từ gần gũi, dễ đồng cảm. Những bản nhạc mang nhiều tâm trạng trở thành nơi để khán giả trẻ tìm thấy chính mình, từ đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc.

Việc một ca khúc ballad của nghệ sĩ sinh năm 2005 có thể đồng loạt dẫn đầu Spotify, Apple Music và YouTube Việt Nam là minh chứng cho thấy sức hút của những bài hát giàu cảm xúc vẫn chưa hề giảm sút

Trong thời điểm thị trường Vpop chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt từ những album quy mô lớn và các nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, việc một ca khúc ballad của nghệ sĩ sinh năm 2005 có thể đồng loạt dẫn đầu Spotify, Apple Music và YouTube Việt Nam là minh chứng cho thấy sức hút của những bài hát giàu cảm xúc vẫn chưa hề giảm sút. Thành tích "all-kill" của Tìm em cũng đưa Hngle trở thành một trong những cái tên Gen Z đáng chú ý nhất trên đường đua nhạc số Việt Nam hiện nay.

Ảnh: FB