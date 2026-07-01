Nhạc sĩ Huy Tuấn cầm trịch live concert xuyên đêm

Lần đầu tại Việt Nam, khán giả theo dõi các trận bán kết và chung kết World Cup 2026 tại TPHCM được trải nghiệm mô hình kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc và không gian xem bóng đá tập trung, điểm nhấn là các live concert diễn ra vào khung giờ nửa đêm trước khi bóng lăn.

Ngày 30/6, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9) công bố chuỗi sự kiện VTV Fanzone World Cup 2026, diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TPHCM) vào các ngày 14-15/7 và 19/7.

Điểm mới của sự kiện là mô hình kết hợp giữa chương trình âm nhạc và không gian xem trực tiếp các trận đấu của FIFA World Cup 2026, trong đó lần đầu xuất hiện hình thức live concert diễn ra vào khung giờ nửa đêm nhằm phục vụ khán giả trước giờ bóng lăn.

Chương trình được xây dựng giữa lúc World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với múi giờ chênh lệch lớn so với Việt Nam. Nhiều trận đấu thuộc vòng bán kết và chung kết diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng theo giờ Việt Nam, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động giải trí kết hợp theo dõi bóng đá.

Lần đầu tại Việt Nam xuất hiện mô hình live concert kết hợp xem World Cup.

VTV Fanzone World Cup 2026 được thiết kế theo mô hình gồm hai phần diễn ra liên tiếp trong cùng một đêm. Khán giả sẽ tham gia chương trình biểu diễn âm nhạc trước khi bước vào không gian theo dõi trực tiếp các trận đấu.

Ba đêm diễn được tổ chức tương ứng với các trận đấu quan trọng của World Cup. Ngày 14/7, trước trận bán kết thứ nhất, chương trình có sự tham gia của Minh Tốc & Lam, Chillies và MayDays.

Đêm 15/7 quy tụ Giấy Gấp, Thịnh Suy và Microwave trước trận bán kết còn lại. Đêm 19/7, ban nhạc Bức Tường biểu diễn cùng hai khách mời Nguyễn Việt Lâm và Phạm Anh Khoa trước trận chung kết. Chương trình thêm đặc sắc do đạo diễn Huy Tuấn cầm trịch vai trò giám đốc âm nhạc.

Đại diện ban tổ chức cho biết mô hình Midnight Live Concert được xây dựng để phù hợp với nhịp sinh hoạt của mùa World Cup, khi người hâm mộ thường thức xuyên đêm theo dõi các trận đấu. Thay vì chờ đến giờ bóng lăn, khán giả có thêm hoạt động giải trí trước khi bước vào thời điểm thi đấu.

Sau phần âm nhạc, toàn bộ khán giả tiếp tục theo dõi trực tiếp các trận đấu trong khu vực fanzone.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với tổng cộng 104 trận đấu, diễn ra tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu kéo dài hơn một tháng, trong đó các trận bán kết và chung kết đều diễn ra vào khung giờ đêm và rạng sáng theo giờ Việt Nam. Đây cũng là lý do ban tổ chức lựa chọn mô hình chương trình kéo dài xuyên đêm, kết hợp biểu diễn âm nhạc với hoạt động theo dõi trực tiếp các trận đấu.