Concert Triệu Lộ Tư gặp biến căng

Triệu Lộ Tư vừa đưa ra thông báo nóng.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước khi concert Stay Romantic tại Macau, Trung Quốc chính thức diễn ra, ê-kíp của Triệu Lộ Tư bất ngờ phát đi thông báo tạm dừng hợp tác với toàn bộ nhà tài trợ của sự kiện. Theo tuyên bố được công bố ngày 29/6, phía công ty quản lý cho biết trong quá trình triển khai concert Triệu Lộ Tư Stay Romantic - Chặng Macau, Trung Quốc đã xuất hiện những vấn đề trong khâu phối hợp với các đơn vị tài trợ.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước khi concert Stay Romantic tại Macau, Trung Quốc chính thức diễn ra, ê-kíp của Triệu Lộ Tư bất ngờ phát đi thông báo tạm dừng hợp tác với toàn bộ nhà tài trợ của sự kiện

Cụ thể, ê-kíp cho biết một số nhà tài trợ đã có hành vi vượt quá phạm vi được cấp phép trong hoạt động quảng bá, thậm chí có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ. Sau khi xem xét, công ty quyết định tạm thời dừng toàn bộ hợp tác tài trợ, đồng thời chấm dứt mọi quyền sử dụng hình ảnh và nội dung quảng bá của các thương hiệu liên quan cho đến khi các bên hoàn tất việc xác lập lại quyền lợi.

Phía Triệu Lộ Tư tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu phát sinh bất kỳ tổn thất hay nghĩa vụ nào liên quan đến việc hợp tác tài trợ. Đồng thời, ê-kíp cũng gửi lời nhắn tới người hâm mộ, khuyến cáo không nên vì muốn ủng hộ thần tượng mà mua các sản phẩm liên quan đến những nhà tài trợ này trước khi có thông báo mới. Trong thông báo, công ty gửi lời xin lỗi vì những bất tiện phát sinh, đồng thời khẳng định sẽ cập nhật tình hình tài trợ trong thời gian sớm nhất và mong khán giả tiếp tục ủng hộ Triệu Lộ Tư.

Hiện tại, phía ban tổ chức chưa thông báo concert tại Macau, Trung Quốc có bị ảnh hưởng về lịch trình hay không

Hiện tại, phía ban tổ chức chưa thông báo concert tại Macau, Trung Quốc có bị ảnh hưởng về lịch trình hay không. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra vào hai ngày 11 và 12/7 tại Galaxy Arena.

Đây là điểm dừng thứ hai trong chuỗi concert Stay Romantic của Triệu Lộ Tư. Trước đó, nữ diễn viên đã tổ chức concert solo đầu tiên vào ngày 9/5 tại IMPACT Arena (Bangkok, Thái Lan). Đêm diễn kết hợp các tiết mục hát live, vũ đạo, giao lưu cùng người hâm mộ và giới thiệu những dự án mới. Triệu Lộ Tư cũng đầu tư mạnh về mặt hình ảnh với nhiều thiết kế Haute Couture, trong đó có hai bộ trang phục đến từ các nhà thiết kế Việt Nam.

Sau Bangkok, Macau, Trung Quốc được xem là điểm dừng có sức hút lớn khi toàn bộ vé của đêm diễn chính thức lẫn suất diễn bổ sung đều rơi vào tình trạng sold out ngay sau khi mở bán vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút thương mại, concert đầu tiên của Triệu Lộ Tư cũng kéo theo nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi liên tiếp tổ chức concert

Về mặt truyền thông, chương trình tạo hiệu ứng rất lớn. Theo các số liệu được công bố, từ khóa "Triệu Lộ Tư" ghi nhận hơn 1,04 tỷ lượt xem trên Douyin chỉ sau một ngày diễn ra concert. Chỉ số độ nóng trên nền tảng này đạt khoảng 22 triệu điểm, trong khi lượng thảo luận trên Weixin cũng lên tới 185 triệu lượt. Phần hình ảnh, sân khấu và tạo hình liên tục thay đổi của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới blogger thời trang.

Ở chiều ngược lại, khả năng ca hát tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận. Nhiều đoạn fancam lan truyền trên mạng xã hội khiến Triệu Lộ Tư bị nghi ngờ hát nhép hoặc phụ thuộc nhiều vào nhạc đệm vì chất giọng mỏng. Bên cạnh đó, một số khán giả tham dự concert tại Thái Lan cho rằng mức giá vé chưa tương xứng với chất lượng dàn dựng, đồng thời nhận xét việc một diễn viên lấn sân ca hát vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng biểu diễn.

Dù hot nhưng concert Triệu Lộ Tư kéo theo nhiều tranh cãi

Ngoài chuyên môn, một số động tác vũ đạo gợi cảm của Triệu Lộ Tư cũng tạo nên tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên có phần "làm quá", trong khi fan đối thủ còn đặt nghi vấn cô học hỏi hoặc sao chép phong cách biểu diễn từ concert của Ngu Thư Hân.

Không dừng lại ở đó, sau đêm diễn tại Bangkok, nhiều góc quay từ khán đài xuất hiện trên Weibo cho thấy vẫn còn một số khu vực ghế trống. Điều này dẫn đến cuộc tranh cãi kéo dài giữa người hâm mộ và anti-fan về tỷ lệ lấp đầy thực tế của concert. Phía người hâm mộ khẳng định chương trình vẫn đạt lượng khán giả rất cao, trong khi anti-fan cho rằng quy mô sự kiện đã bị thổi phồng.

Concert Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vẫn cháy vé

Concert thứ 2 của Triệu Lộ Tư hiện đã bán hết vé nhưng bất ngờ phát sinh sự cố với các nhà tài trợ, động thái mạnh tay của ê-kíp khiến dư luận quan tâm. Hiện người hâm mộ vẫn chờ những cập nhật mới từ ban tổ chức về việc sắp xếp lại hệ thống tài trợ trước khi hai đêm concert chính thức diễn ra vào giữa tháng 7.