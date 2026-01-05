Ngại hộ Triệu Lộ Tư: Làm gì khó coi vậy trời?

Trong buổi livestream mới đây, Triệu Lộ Tư cover hàng loạt hot trend nổi bật của năm 2025, trong đó có điệu nhảy nũng nịu gắn liền với ca khúc Overdrive của nhóm nhạc nam TWS. Tuy nhiên, phần thể hiện trend này lại nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Khi ngân nga theo nhạc, nữ diễn viên mô tả âm thanh mình phát ra là “tiếng muỗi” và gọi đây là “điệu nhảy muỗi”.

Đoạn clip của Triệu Lộ Tư gây tranh luận lớn

Không chỉ dừng ở phát ngôn, biểu cảm trong lúc đu trend mới là chi tiết khiến dư luận phản ứng mạnh. Trong đoạn clip lan truyền rộng rãi trên Douyin, Triệu Lộ Tư cố tình làm mắt lác, kết hợp với nụ cười cợt nhả và động tác khoanh tay nũng nịu đúng chất trend. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác dễ thương như bản gốc, biểu cảm này lại bị đánh giá là quá đà, thậm chí kém duyên. Nhiều Cnet cho rằng việc “làm xấu mặt” như vậy không còn là dễ thương mà giống đang cố tình gây cười, cợt nhả.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích quá lố, biểu cảm gây khó chịu

Ngay sau khi clip được lan truyền, fan TWS tràn vào video đu trend của Triệu Lộ Tư, yêu cầu cô lên tiếng xin lỗi, cho rằng cả phát ngôn lẫn cách thể hiện đều thiếu tôn trọng ca khúc gốc.

Ở chiều ngược lại, fandom Triệu Lộ Tư lên tiếng giải thích rằng nữ diễn viên chỉ đang tự trêu động tác và biểu cảm của chính mình, không hề có ý chế giễu TWS hay bài hát Overdrive . Fan cũng chỉ ra việc một số blogger đã cắt ghép, zoom cận biểu cảm mắt lác để thổi phồng tranh cãi, biến một khoảnh khắc giải trí thành mồi lửa fanwar. Ngoài ra, trong livestream, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng đổi cách gọi thành “điệu nhảy làm nũng”, cho thấy cô không cố chấp giữ cách gọi gây tranh cãi.

TWS

Dù vậy, làn sóng chỉ trích từ người qua đường vẫn không hạ nhiệt. Nhiều bình luận đạt hàng chục nghìn lượt vote up cho rằng Triệu Lộ Tư dạo gần đây thường xuyên làm lố để viral. Không ít ý kiến so sánh rằng ngay cả các hot Douyin sở hữu lượng fan đông đảo cũng hiếm khi chọn cách làm xấu mặt hay cười cợt quá mức khi tham gia trend của người khác.

Sau khi fandom Triệu Lộ Tư lên tiếng giải thích, trạm phản hắc của TWS đã đăng bài xin lỗi Triệu Lộ Tư và cam kết không tiếp tục đăng tải nội dung tiêu cực liên quan đến cô. Dù vậy, tranh cãi về đoạn clip đu dance challenge của Triệu Lộ Tư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.